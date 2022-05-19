Khơi mào cho "cuộc chiến", chị gái Đặng Thu Thảo - Đặng Thùy Trang - viết dòng trạng thái được cho là ẩn ý nói về việc Phương Lê ly hôn. Thùy Trang cho biết, người phụ nữ tên P.L nói dối chuyện ly hôn, bởi không hề đăng ký kết hôn với chồng đại gia.

Đằng sau thông báo ly hôn chồng của Phương Lê, là màn "đấu khẩu" qua lại giữa bà mẹ 3 con cùng chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo . Dù không trực tiếp nhắc thẳng tên nhau, nhưng ai cũng biết cả hai đang căng thẳng trên mạng xã hội.

Theo Thùy Trang, P.L năm xưa chỉ là một cô lễ tân nghèo, dụ dỗ chồng đại gia lớn hơn 20 tuổi với hy vọng làm bà chủ tập đoàn. Tuy nhiên, P.L phải thất vọng tràn trề khi tất cả mọi thứ đại gia đều dành cho "vợ lớn và con trai lớn, và cô con gái chính thất". Chị gái Đặng Thu Thảo cũng lấp lửng sẽ tiếp tục hé lộ đời tư không mấy sạch sẽ của nhân vật này.

Cho tới rạng sáng nay (19/5), Thùy Trang tiếp tục có bài đăng nói về nhân vật P.L, anh A - chồng đại gia của P.L và P.U - người cũ của đại gia A.

Hai bài đăng của chị gái Đặng Thu Thảo ngay lập tức làm nóng ran mạng xã hội, khi có những chi tiết trùng khớp đời tư Phương Lê, từ tên viết tắt P.L cho đến chi tiết "rửa chân cho chồng"...

Cho tới mới đây, hoa hậu Phương Lê cũng có động thái đáng chú ý. Trên sóng livestream sáng 19/5, khi đang chia sẻ về chồng cũ, người đẹp 7X bất ngờ nhận được bình luận từ một tài khoản mạng: "Vậy mà nghe bên kia...".

Ngay lập tức, Phương Lê khẳng định không nên tin những gì "bên kia" nói. Mắng một cặp chị em dơ hèn, nữ doanh nhân tuyên bố sẽ "bẻ răng" nếu họ dám kêu thẳng tên cô.

"'Vậy mà nghe bên kia..'. Trời, đừng nghe mấy con đó, mấy con đó giống như ở trong *** của chồng cũ chị vậy đó.

2 chị em của hoa hậu ao làng, hoa hậu d*, hoa hậu xấu nhất Việt Nam đúng không? Nó đang tung lên đúng không? Mà nó đâu có dám kêu thẳng tên chị đâu. Kêu thẳng tên chị, chị bẻ răng nó ra, hèn lắm.

Trời ơi 1-2h sáng mà còn nằm đó viết status, thứ gì rảnh rỗi ghê, hả hê dữ lắm, thấy chị ly dị nó hả hê, mừng dữ lắm. Mà trong khi đó..., để tới công chuyện với chị, chị im để tới công chuyện với chị", Phương Lê gay gắt.

Phương Lê liệu đang "dằn mặt" chị gái Đặng Thu Thảo sau khi bị dọa tung quá khứ? Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Phương Lê và chị em Đặng Thùy Trang - Đặng Thu Thảo từng xảy ra đấu tố triền miên, liên quan đến cách hành xử trong công việc của Hoa hậu Đại dương 2014.

Họ sử dụng nhiều câu từ khó nghe để nói về nhau. Đỉnh điểm, Phương Lê từng đe dọa "bẻ răng", "lột quần" Đặng Thu Thảo nếu ăn gian nói dối, chỉ trích chị gái của hoa hậu đàn em.

Cho đến hiện tại, mâu thuẫn đôi bên vẫn chưa hạ nhiệt, họ xem nhau như kẻ thù "không đội trời chung".