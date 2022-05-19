HOT: Hoa hậu vừa ly dị bị chị gái Đặng Thu Thảo bóc mẽ, đòi lật tung dĩ vãng: 'Vợ bé mưu mô, lấy tài sản đâu dễ'

Dù chia tay nhưng họ vẫn xem nhau là bạn và cùng chăm sóc các con nên người. Có thể thấy, thông báo ly hôn của nàng hậu khá văn minh. Khi cô chia sẻ cuộc hôn nhân đỗ vỡ, nhiều người tỏ ra đồng cảm và gửi lời động viên đến người đẹp này.

Mới đây, việc một hoa hậu nổi tiếng thông báo ly hôn với chồng đại gia thu hút sự quan tâm. Theo người đẹp này, nguyên nhân dẫn đổ vỡ là cả hai không tìm được tiếng nói chung, hoàn toàn không có chuyện xuất hiện người thứ 3.

Ngoài ra, chị gái Đặng Thu Thảo cũng lật tung dĩ vãng P.L: "Từ một con bé lễ tân nghèo học không hết lớp 12, chị may mắn được anh đại gia cho rửa chân, cho đẻ nên được lên bà chủ, nhưng không danh chính ngôn thuận.

Thế nhưng, chị gái của Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo - Thùy Trang - lại bất ngờ cho biết P.L nói dối việc ly hôn, bởi không hề đăng ký kết hôn với chồng đại gia.

Gia đình chồng chị cũng chả ưa chị, nên suốt 13 năm qua chị có được chào đón bước về nhà từ đường đâu.

Chị lên mạng chửi người ta cho lắm vào, chứ bản thân chị cũng có hơn ai. Tất cả những gì chị nói là chị nổ thôi nha quý vị. Nhìn vậy chứ không phải vậy nha. Đạo đức với cái miệng hỗn như vậy thì anh A. không chạy mới lạ.

Người đàn bà như vậy chỉ làm xào xáo gia đình chồng thôi chứ có giúp được đâu. Chúc mừng anh A. được giải thoát. Mở tiệc ăn mừng ở Mì H.K ngon lành.

13 năm qua, thực sự anh chỉ nhớ về chị L.P.U thôi, P.L chỉ là thế thân cho L.P.U thôi nha. Nào viết tình sử anh H.A chắc hấp dẫn lắm".

Chị gái Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo có bài đăng gây chú ý, khi lật tung dĩ vãng của một người đẹp mới ly hôn chồng. Ảnh: Chụp màn hình

Cho tới rạng sáng nay (19/5), Thùy Trang tiếp tục có bài đăng nói về nhân vật P.L, anh A - chồng đại gia của P.L và P.U - người cũ của đại gia A.

Theo Thùy Trang, P.L năm xưa chỉ là một cô lễ tân nghèo, dụ dỗ chồng đại gia lớn hơn 20 tuổi với hy vọng làm bà chủ tập đoàn. Tuy nhiên, P.L phải thất vọng tràn trề khi tất cả mọi thứ đại gia đều dành cho "vợ lớn và con trai lớn, và cô con gái chính thất".

"Thân vợ bé lại không có trình độ, thích nổi tiếng, tư tình cùng người khác, anh già mà anh hiền thật nên anh cho qua lặng lẽ. Anh đợi chị người yêu cũ sau 13 năm ở Mỹ quay về. Anh kiếm cớ anh chia tay.

Giờ mang tiếng chồng bỏ rơi thì bị quê do lúc nào chị cũng lên nói đạo lý, khoe đủ kiểu. Một mặt thì tự bào chữa, nhưng mặt khác thì đi nói rằng do mấy năm nay dịch dã nên rêu rao là chồng sắp phá sản, bản thân còn gánh nợ giùm, chịu không nổi nên ly hôn. Bản chất thì cũng không có hôn thú gì, vốn dĩ anh từ xưa chẳng hề nghĩ đến việc chia tài sản gì cho vợ bé, rắc rối.

Cơ ngơi anh có cũng từ 2 vợ chồng anh thuở cơ hàn có được, sản nghiệp anh là dành cho con trai quản và vợ lớn nắm gần trọn. Chị vợ lớn kín tiếng lại học thức cao, hiểu chuyện bao nhiêu thì con vợ bé ngang, lại trình độ thấp bấy nhiêu. Muốn lấy tài sản đại gia thì đâu có dễ đâu.

Giờ cô vợ bé ra đi cũng là cơ hội anh quay về với người yêu cũ, khi chị ấy vừa bay từ Mỹ về hồi đầu năm nay và đang ở Đà Lạt.

So với một người phụ nữ vừa đẹp, vừa đằm thắm, trình độ cao lại từng là người ghi dấu ấn tại tòa nhà và chuỗi cà phê do con anh sở hữu, từng kêu chị bằng mẹ thay cho một cô dì ghẻ có cái miệng thiên hạ ai cũng sợ. Anh chọn cách cuối đời ở và dành tất cả cho tình cũ hơn cô vợ bé nổ, hay nói dối và cấp thấp về trình độ, lại có cái miệng hỗn.

Tôi viết vậy cho vui chứ mai con vợ bé lại lên phân bua, nó hay chửi người ta chứ cũng nát hết rồi. Ngày xưa anh đại gia ly dị chị vợ lớn trong lặng lẽ, văn minh, không ai biết vì đại gia không ai ly dị mà đi khoe cả, tính anh hiền lại kín tiếng, có uy tín trong kinh doanh.

Anh không thích phô trương, cũng không thích ồn ào, khoe khoang, ở tuổi này anh cũng chỉ muốn An yên như cái tên anh. Anh là người gốc Huế, lại là người có hiếu, thuận thảo trong gia đình. Anh chọn cách kết thúc vì anh muốn An - Bình...

Thật sự tới giờ anh càng hối hận khi ngày xưa quá vội vã khi P.U đi nước ngoài, lại thay thế bằng P.L. Giờ anh thoát rồi, nối lại tri kỷ".

Theo Thùy Trang, nhân vật "vợ bé" P.L còn là câu chuyện xấu hổ dài tập. Cô mỉa mai đối phương: "Vô tình nghe kể mà chỉ biết cười cho nhân cách một người phụ nữ không có trình độ lại hay thích dạy đời".

Chị gái Đặng Thu Thảo cũng lấp lửng sẽ tiếp tục hé lộ đời tư không mấy sạch sẽ của nhân vật này.

Bài đăng mới nhất về nhân vật P.L của chị gái Đặng Thu Thảo. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, chia sẻ này của chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Được biết trước đây, mối quan hệ của P.L và Đặng Thùy Trang trước đó cũng không được tốt, cho nên việc cô chẳng ngần ngại đăng đàn "cà khịa" cũng là điều dễ hiểu.