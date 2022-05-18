Trước khi 'toang' với chồng đại gia sau hơn một thập kỷ chung sống, hoa hậu Phương Lê từng là 'vợ đảm' khi chấp nhận quỳ gối rửa chân cho ông xã, lý do thực sự khiến dân tình ngỡ ngàng

Hậu trường 18/05/2022 16:37

Việc ly hôn giữa Phương Lê và chồng đại gia đang khiến nhiều người bàn tán xôn xao, mới đây cư dân mạng đã đào mộ lại khoảnh khắc nàng Hậu quỳ xuống rửa chân cho chồng.

Trải qua 13 năm trong cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng đại gia, Phương Lê mới đây đã khiến cho nhiều fan hâm mộ bất ngờ khi thông báo trên trang cá nhân đã nói lời ''đường ai nấy đi'' với ông xã vì không tìm được tiếng nói chung.

Trước khi 'toang' với chồng đại gia sau hơn một thập kỷ chung sống, hoa hậu Phương Lê từng là 'vợ đảm' khi chấp nhận quỳ gối rửa chân cho ông xã, lý do thực sự khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1
Bài đăng xác nhận ly hôn của Phương Lê trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Trước khi 'toang' với chồng đại gia sau hơn một thập kỷ chung sống, hoa hậu Phương Lê từng là 'vợ đảm' khi chấp nhận quỳ gối rửa chân cho ông xã, lý do thực sự khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2
 Một số lời bình luận động viên cô nàng từ fan hâm mộ - Ảnh: chụp màn hình

Đồng thời cô nàng cũng cho biết việc nói lời chia tay là điều không ai mong muốn và cũng không liên quan gì đến người thứ 3, ngoài ra người đẹp còn cho biết cả 2 sẽ vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với nhau trong việc chăm sóc con cái.

Vốn là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí nên khi chuyện cả 2 nói lời chia tay với nhau được lan truyền rộng rãi trên MXH đã khiến cho nhiều người hâm mộ dành những sự quan tâm nhất định, thậm chí có nhiều người còn soi lại khoảnh khác nàng Hậu quỳ gối rửa chân cho chồng gây tranh cãi một thời. 

Trước khi 'toang' với chồng đại gia sau hơn một thập kỷ chung sống, hoa hậu Phương Lê từng là 'vợ đảm' khi chấp nhận quỳ gối rửa chân cho ông xã, lý do thực sự khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3
Khoảnh khắc gây tranh cãi một thời giờ đây được rất nhiều cư dân mạng đào mộ lại khi cô nàng xác nhận ly hôn - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào năm 2017, Phương Lê từng gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc quỳ gối rửa chân cho chồng. Thời điểm đó, hình ảnh của hoa hậu gây nên những bàn luận đa chiều. Một bộ phận cho rằng việc làm của Phương Lê "hạ thấp hình ảnh người phụ nữ". Tuy nhiên, khi đó người đẹp 7X thẳng thắn đáp trả:

"Riêng tôi, được chăm sóc cho chồng, cho con đó là hạnh phúc. Chồng tôi không chỉ là một người bạn đời mà còn là người thầy, người anh lớn của tôi. Cho nên, những việc nhỏ như rửa chân cho anh khi anh bị bệnh thì đó cũng là chuyện bình thường”.

Trước khi 'toang' với chồng đại gia sau hơn một thập kỷ chung sống, hoa hậu Phương Lê từng là 'vợ đảm' khi chấp nhận quỳ gối rửa chân cho ông xã, lý do thực sự khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4
Gia định hạnh phúc của nàng hậu trước khi nói lời chia tay với ông xã - Ảnh: Internet

Hiện những câu chuyện xoay quanh về việc ly hôn giữa Hoa Hậu Phương Lê và chồng đại gia vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. 

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Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 xác nhận chia tay chồng doanh nhân sau thời gian gắn bó.

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