Sau ly hôn chồng đại gia, Hoa hậu Phương Lê có được thừa hưởng biệt thự 200 tỷ?

Hậu trường 19/05/2022 14:35

Sống với nhau 13 năm, của cải tích góp của Phương Lê và chồng đại gia không hề nhỏ. Nhiều người thắc mắc việc phân chia tài của cặp đôi hậu ly hôn, đặc biệt là căn biệt thự 200 tỷ.

Sáng 18/5, Hoa hậu Phương Lê khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi thông báo đã ly hôn chồng. Nguyên nhân đỗ vỡ được người đẹp tiết lộ là cả hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Cô khẳng định không có người thứ 3 chen chân vào đời sống vợ chồng, cả hai chia tay trong êm đẹp. Dù "đường ai nấy đi", nhưng Phương Lê và chồng vẫn xem nhau là bạn và cùng chăm sóc 3 con gái nhỏ.

"Phương Lê và chồng đã cùng nhau nói chuyện chấp thuận sẽ dừng lại mối quan hệ hôn nhân vì cả hai không có tiếng nói chung trong công việc. Dù không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn là gia đình sẽ là những người bạn cùng chăm sóc 3 con với tình yêu thương chỉ có đong đầy hơn không kém", Phương Lê viết trên trang cá nhân.

Sau ly hôn chồng đại gia, Hoa hậu Phương Lê có được thừa hưởng biệt thự 200 tỷ? - Ảnh 1
Ngày 18/5, Phương Lê gây ngỡ ngàng khi thông báo ly hôn chồng. Ảnh: FBNV

Sống với nhau 13 năm, của cải tích góp của Phương Lê và chồng đại gia không hề nhỏ. Nhiều người thắc mắc việc phân chia tài của cặp đôi hậu ly hôn, đặc biệt là căn biệt thự 200 tỷ tại quận 2 (TPHCM)

Cho tới sáng 19/5, Phương Lê đã có những chia sẻ về các con cũng như chuyện phân chia tài sản sau ly hôn.

Trên sóng livestream, bà mẹ 3 con khẳng định vợ chồng cô không chia tài sản. Căn nhà 200 tỷ cả hai mua trước đó là của con gái đầu Victoria và sẽ trao lại khi bé đủ 18 tuổi.

"Từ hôm qua tới giờ người nói xấu thì cũng nhiều, mắc cười quá mọi người ơi, giống như nó nằm dưới gầm giường hay trong **** ông chồng cũ của tôi vậy đó. Nó nói như đúng rồi, ly dị có gì đâu, vẫn bình thường.

Rồi hỏi vụ cái nhà 200 tỷ nữa chứ, mà giờ là 300 tỷ chứ không phải 200 tỷ đâu, bây giờ của ai? Quá trời thắc mắc luôn.

Tôi nói mấy bà nghe nè, cái nhà đó là của con gái lớn của tôi - bé Victoria. Nhà đó đợt trước hai vợ chồng mua đất, mua nhà tặng cho con nhỏ, vì nó là đứa con phong thủy của ông ấy.

Tôi và ông ấy quyết định cho nó ngôi nhà đấy. Hồi đó tôi và ông ấy chỉ ở ké, đứng tên giùm con. Ngày sinh nhật 18 tuổi sẽ trả lại cho con và cũng viết di chúc rồi, lỡ chúng tôi có sao thì anh chị em cũng không chia chác được cái nhà của con.

Khi tôi ly dị với chồng tôi là tôi đi ra người không. Còn trước tôi nói nếu tôi ly dị sẽ cho chồng đi ra người không, cái đó là khi chồng tôi có tiểu tam, còn cái này không phải vì tiểu tam mà li dị thì mắc gì đuổi ra tay không, trong khi đó mình sống trong hòa bình không tốt sao?", Phương Lê thẳng thắn. 

Sau ly hôn chồng đại gia, Hoa hậu Phương Lê có được thừa hưởng biệt thự 200 tỷ? - Ảnh 2

Sáng 19/5, Phương Lê livestream để giải đáp những thắc mắc của khán giả hậu ly hôn. Ảnh: Chụp màn hình

Nữ doanh nhân cũng cho biết, cô không quan tâm tới tài sản. Khi kết hôn, Phương Lê bước vào nhà chồng với "một thân xác" thì lúc ra đi cũng không mang theo gì. Cô khẳng định bản thân có đầu óc nên không cần đến số tiền chia chác hậu ly hôn với chồng cũ. 

Sau ly hôn chồng đại gia, Hoa hậu Phương Lê có được thừa hưởng biệt thự 200 tỷ? - Ảnh 3
Căn biệt thự bề thế của vợ chồng Phương Lê ở trước khi "đường ai nấy đi". Ảnh: Tri thức trẻ

Trước khi ly hôn, Hoa hậu Phương Lê được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia. Người đẹp sống trong căn biệt thự 1.200m2 ở "khu nhà giàu" quận 2 (TP HCM). Được biết, Phương Lê và chồng đại gia đã tậu căn biệt thự này nhiều năm trước với giá 200 tỷ đồng. Với mức giá trên, dĩ nhiên không gian sống của vợ chồng Phương Lê và 3 con nhỏ không khác gì cung điện với đầy đủ tiện nghi. Căn biệt thự của Phương Lê từng gây sốt cộng đồng mạng một thời gian dài.

Bị chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo lật tung dĩ vãng, Phương Lê lớn tiếng thách thức còn dọa sẽ làm một điều cực 'KHỦNG KHIẾP' chẳng ai ngờ?

Bị chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo lật tung dĩ vãng, Phương Lê lớn tiếng thách thức còn dọa sẽ làm một điều cực 'KHỦNG KHIẾP' chẳng ai ngờ?

Hoa hậu Phương Lê cho biết cô không "ngán", thậm chí thách thức "ai kia" dám nêu thẳng tên mình ra sẽ có ngay hành động cực gắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Phương Lê Hoa hậu Phương Lê ly hôn Phương Lê và chồng cũ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?