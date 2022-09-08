Giữa lúc thông tin triệt phá đường dây bán dâm cao cấp có giá lên tới 360 triệu đồng/lượt đang gây rúng động cộng đồng, phía Hoa hậu Thùy Tiên đã có động thái sau khi bị dân mạng "gọi tên".

Tối 7/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê tại Hải Phòng; cư trú tại TP.HCM) để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”. Ngày 25/8, C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn cao cấp ở quận 1 (TP.HCM). Qua điều tra, C02 xác định hai cô gái bán dâm tên T.H và T.T là hai người đẹp khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) mỗi người, Long điều 2 người đẹp đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Vì danh tính 2 cô gái trên chưa được công khai, nhiều người đẹp có tên bắt đầu bằng chữ cái T.H và T.T liên tục bị dân mạng... đoán mò, trong đó có cả Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Hoa hậu Thùy Tiênbất ngờ bị gọi tên sau khi "tú ông" Lê Hoàng Long bị bắt. Ảnh: Internet Liên quan đến ồn ào này, phía Công ty Sen Vàng, đơn vị quản lý Hoa hậu Thùy Tiên, cho biết đang làm việc với luật sư lập vi bằng những người phát ngôn sai sự thật để bảo vệ hình ảnh của Thùy Tiên.

Phía đơn vị quản lý của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng xác nhận lịch trình của hoa hậu như sau: "22 - 24/8 Thùy Tiên sang Thái Lan công tác, từ 25 - 29/8 bay đến Malaysia, sau đó trở lại Thái Lan. Từ 1 - 5/9 Thùy Tiên đến Ấn Độ làm giám khảo rồi về Việt Nam. Ngày 6/9, Thùy Tiên cùng công ty đi từ thiện mùa trung thu ở TP.HCM, ngày 7/9 thì dự họp báo của Miss Grand Vietnam 2022". Bên cạnh đó, người hâm mộ của Thùy Tiên cũng tỏ ra bức xúc khi thần tượng bị gọi tên vào những sự việc không đáng có. Bởi trong thời gian qua người đẹp sinh năm 1998 đang tất bật với lịch trình của một Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 thay vì vướng vào đường dây này. Có thể thấy, Thùy Tiên rất bận rộn kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Ảnh: FBNV Một số khán giả còn chia sẻ thông tin lịch trình của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trong thời gian qua để "minh oan" cho người đẹp. Bộ phận cư dân mạng cho rằng từ 25/8 đến ngày 5/9, Miss Grand International 2021 có chuyến công tác ở Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan... Thông tin này được cập nhật trên trang cá nhân lẫn trang chủ cuộc thi nên khán giả cho rằng việc nói người đẹp liên quan đến đường dây của Lê Hoàng Long là thông tin không đúng.

Bị đồn vào đường dây mua bán dâm, Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng phản pháo Hoa hậu Nông Thúy Hằng là một trong những người đẹp bị đồn có mặt trong đường dây bán dâm vì có tên giống với người viết tắt T.H.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-reo-ten-trong-duong-day-ban-dam-15000-usd-phia-hoa-hau-thuy-tien-co-dong-thai-manh-me-500612.html