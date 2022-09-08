Bị đồn vào đường dây mua bán dâm, Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng phản pháo

Hậu trường 08/09/2022 11:05

Hoa hậu Nông Thúy Hằng là một trong những người đẹp bị đồn có mặt trong đường dây bán dâm vì có tên giống với người viết tắt T.H.

Tuy nhiên, thông tin trên đã bị người đẹp bác bỏ. Trên facebook cá nhân của mình, cô cho hay, bản thân không hề biết gì về vụ việc: “Mới tắt Facebook một buổi thôi mà thành người cổ luôn”…

Bị đồn vào đường dây mua bán dâm, Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng phản pháo - Ảnh 1
Hoa hậu Nông Thúy Hằng bất ngờ khi bị nhắc tên trong vụ việc bán d.â.m mới đây. Ảnh: Internet

Người đẹp cũng tiết lộ cô đang bận công việc bên Đại hội Đoàn tỉnh, hoàn toàn không liên quan đến những tin đồn thất thiệt về mình. Nếu bị bắt, cô đã không thể đi sự kiện. Đồng thời, người đẹp lên tiếng phản pháo: “Nhưng không ai bị bắt mà có tư cách làm đại biểu danh dự của Đại hội Đoàn thanh niên ạ!”…, “tha cho em”.

Bị đồn vào đường dây mua bán dâm, Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng phản pháo - Ảnh 2
 

 

Bị đồn vào đường dây mua bán dâm, Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng phản pháo - Ảnh 3
 

 

Bị đồn vào đường dây mua bán dâm, Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng phản pháo - Ảnh 4
Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng phản pháo tin đồn vô căn cứ. Ảnh: Internet

Vào ngày 7/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã triệt phá một đường dây môi giới mại dâm. Trong đó, một người tên L. bị tình nghi là "tú ông" tổ chức, điều hành đường dây môi giới có liên quan đến giới showbiz. Người này cũng khai nhận với cơ quan Công an, khi có khách muốn mua dâm sẽ giới thiệu hai người đẹp có tên là T.H. và T.T. đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam, là celeb hạng A, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu, để bán dâm. Sau khi bán dâm xong sẽ thanh toán cho hai người đẹp T.H. và T.T. với số tiền 60 triệu đồng/người. Số tiền còn lại gần 600 triệu đồng L. lấy hưởng chi tiêu cá nhân.

Một số người đẹp trùng tên với hoa hậu có tên T.T cũng bị lôi kéo vào cuộc. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra.

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