Hiền Hồ chia tay bạn trai, hé lộ thời điểm trở lại showbiz hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, liệu có được ủng hộ?

Hậu trường 07/09/2022 12:26

Thời gian gần đây, giọng ca ‘Gặp nhưng không ở lại’ được cho là có nhiều động thái chuẩn bị cho việc trở lại showbiz.

Theo một nguồn tin từ Thanh Niên cho biết Hiền Hồ chia tay bạn trai sau ồn ào ‘anh em nương tựa’, và cô chính thức trở lại làng giải trí dự kiến vào ngày 11.9.2022 trong đêm nhạc Chợ Gạo tổ chức tại Gem Center, TP.HCM sau thời gian 6 tháng yên ắng.

Đêm nhạc này không bán vé, khách mời chủ yếu là nhà sản xuất và của Hiền Hồ. Song song với đêm nhạc, nữ ca sĩ cũng đang rục rịch chuẩn bị rất nhiều kế hoạch tái xuất showbiz. Theo đó, kế hoạch trước mắt là một sản phẩm âm nhạc mới. “Cô phải tìm đến niềm vui trong âm nhạc để chữa lành" - một nguồn tin tiết lộ.

Hiền Hồ chia tay bạn trai, hé lộ thời điểm trở lại showbiz hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, liệu có được ủng hộ? - Ảnh 1
Hiền Hồ trở lại showbiz. Ảnh: Internet

Nhắc đến sự trở lại này, vào thời điểm tháng 8/2022, mạng xã hội xôn xao một clip của một giảng viên thanh nhạc được cho là ghi lại cảnh Hiền Hồ chăm chỉ luyện thanh. Ngoài ra, cô cũng tung sản phẩm cover trên kênh riêng của mình cho thấy động thái trở lại showbiz ngày càng rõ hơn. Thế nhưng, liệu sự trở lại của giọng ca 1997 có được ủng hộ?

Hiền Hồ chia tay bạn trai, hé lộ thời điểm trở lại showbiz hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, liệu có được ủng hộ? - Ảnh 2
Hiền Hồ tích cực luyện thanh cho sự trở lại showbiz. Ảnh: Internet

Trước đó, hồi cuối tháng 3, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ có cử chỉ thân mật bên một doanh nhân đã lập gia đình.

Đối mặt với cơn bão chỉ trích từ dư luận, giọng ca 25 khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội. Sau đó, cô viết tâm thư xin lỗi khán giả. Dẫu vậy, sự việc vẫn chưa nguôi ngoai. Có lẽ, sự thay đổi từ phía khán giả phải đợi thời gian trả lời. Hành trình mới của người đẹp này chắc chắn sẽ không dễ dàng như trước.

Hiền Hồ chia tay bạn trai, hé lộ thời điểm trở lại showbiz hậu ồn ào ‘anh em nương tựa’, liệu có được ủng hộ? - Ảnh 3
Hiền Hồ viết tâm thư xin lỗi mong muốn được ‘bao dung’ và tha thứ tuy nhiên khán giả gần như không chấp nhận. Ảnh: Internet

Một điều đáng tiếc cho Hiền Hồ bởi từ trước khi xảy ra lùm xùm, nữ ca sĩ được đông đảo người theo dõi yêu mến, cô giành được nhiều tình cảm từ phía fan hâm mộ. Tuy nhiên, những thị phi không đáng có từ đời tư phần nào đều khiến sự nghiệp lao dốc, thậm chí, những ý kiến ‘phong sát’ không muốn Hiền Hồ trở lại showbiz tràn lan trên mạng xã hội.

Một số người nổi tiếng khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi ngày nay, khán giả dùng quyền ‘tẩy chay’ triệt để của mình với những người nổi tiếng dính thị phi. Động thái này của khán giả nhận được nhiều ủng hộ khi nhiều người tin rằng tẩy chay triệt để nghệ sĩ dính thị phi chính là cách để showbiz Việt trở nên trong sáng hơn.

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