Đức Thịnh thừa nhận không kiếm tiền giỏi bằng Thanh Thúy: hết lòng ‘nhịn’ vợ nên hạnh phúc ấm êm

Thanh Thúy từng cho biết, cô và ông xã Đức Thịnh xác định một khi đã là vợ chồng thì cứ phải cố gắng. Người này vì người kia và ngược lại. “Có cãi nhau nhiều đến mấy, nhưng nếu vẫn còn biết nghĩ cho nhau thì sẽ ổn. Còn hai người đã tuyên bố với nhau và với cả thế giới là không bao giờ chỉ có duy nhất vợ hoặc chồng trong lòng. Đi trên đường thấy hoa đẹp thì mình ngửi hay quyết định hái là lựa chọn của mỗi người.”

Nữ diễn viên cho biết những lần vợ chồng trục trặc trước đây chủ yếu do cô hiếu thắng, ép anh làm kinh doanh và so sánh anh với những người đàn ông khác. Dù vậy, Đức Thịnh luôn nhường nhịn, để vợ tự do thực hiện điều cô mong muốn.

Vào tháng 5/2022, cả hai đã có dịp kỉ niệm 14 năm bên nhau, cùng chia sẻ "Cứ mỗi năm trôi qua, chúng tôi lại trân trọng hôn nhân hơn.”

Diễn viên Thanh Thúy - Đạo diễn Đức Thịnh. Ảnh: Internet

Trong một chương trình truyền hình mới đây, nam đạo diễn đã có dịp chia sẻ cuộc sống hôn nhân gia đình nhiều hơn. Anh cho hay: "Thanh Thúy rất giỏi, cô ấy đầu tư ở ngoài nhiều. Nguồn thu cho gia đình, Thúy có nhiều hơn tôi, giỏi hơn tôi". "Đạo diễn trăm tỷ" cũng tiết lộ thêm, hầu hết mọi người đều nghĩ thu nhập của anh nhiều hơn bà xã Thanh Thúy, nhưng thực tế, đó chỉ là khoản thu trong nghệ thuật.

Dù vậy, trụ cột trong nhà vẫn là anh gánh vác. Nam đạo diễn cho hay, không hẳn nắm tài chính sẽ là trụ cột. Đức Thịnh cho rằng, dù vợ có kiếm tiền nhiều đến đâu cũng chưa thể gọi là trụ cột gia đình, bởi làm trụ cột phải vẫn còn nhiều việc khác cần lo. Vẫn có những vấn đề chồng quyết định.

Nữ diễn viên được chồng cưng chiều, ủng hộ nhiều việc. Ảnh: Internet

Nam đạo diễn cho biết thêm, trong gia đình, vợ chồng anh đều có vị trí ngang bằng nhau về nhiều thứ khác trong cuộc sống lẫn công việc. Vì thế, anh sẵn sàng nhường bà xã, để Thanh Thúy trở thành người “chỉ huy” trong gia đình. Theo Đức Thịnh, nhường một người ngang với mình không nguy hiểm, chỉ khi nhường một người kém hơn mình mới đáng lo. Anh gọi vui gia đình đang theo chế độ “mẫu hệ”.

Ngoài ra anh cũng cho hay, thời đại bây giờ khác xa ngày xưa, phụ nữ có nhiều khả năng hơn và họ chủ động nhiều thứ hơn. Rất nhiều gia đình hiện nay theo chế độ “mẫu hệ” giống như nhà của anh. Cùng với đó, Thanh Thuý luôn là người giữ lửa trong gia đình, "Thuý luôn kết nối các thành viên gia đình với nhau lại để có thể dành thời gian ăn cơm chung và nhắc nhở ông xã dành thời gian cho con, dạy con học."

Thanh Thúy từng cho hay, cô "quyết định chọn anh Đức Thịnh làm bạn đời là chính xác", may mắn khi chọn đúng người là Đức Thịnh. "Thuý và Thịnh luôn có cảm giác được yêu thương cũng như được tôn trọng từ phía đối phương." Cho đến nay, cặp đôi vẫn luôn được khán giả yêu mến, ngưỡng mộ.

Đức Thịnh - Thanh Thúy cưới năm 2008. Con trai đầu lòng là Thiên Phúc, tên thân mật là Cà Phê. Năm 2014, cả hai mở công ty sản xuất phim, thực hiện các tác phẩm như: Ma dai, Anh thầy ngôi sao, Trạng Quỳnh... Thanh Thúy sinh con trai thứ hai năm 2019.