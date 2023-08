Đức Thịnh thừa nhận không kiếm tiền giỏi bằng Thanh Thúy: hết lòng ‘nhịn’ vợ nên hạnh phúc ấm êm

Vào tháng 5/2022, cả hai đã có dịp kỉ niệm 14 năm bên nhau, cùng chia sẻ "Cứ mỗi năm trôi qua, chúng tôi lại trân trọng hôn nhân hơn.”

Nữ diễn viên cho biết những lần vợ chồng trục trặc trước đây chủ yếu do cô hiếu thắng, ép anh làm kinh doanh và so sánh anh với những người đàn ông khác. Dù vậy, Đức Thịnh luôn nhường nhịn, để vợ tự do thực hiện điều cô mong muốn.