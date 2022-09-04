Danh hài Việt Hương tiết lộ lí do sẽ không làm đám giỗ đầu cho ca sĩ Phi Nhung vào thời gian tới

Thời gian qua, một số nghệ sĩ không may qua đời vì bệnh tật được danh hài Việt Hương chu đáo lo hậu sự.

Trong đó, nữ ca sĩ Phi Nhung và nam danh hài Chí Tài là những người bạn thân thiết của nữ nghệ sĩ này, đồng thời, họ được rất nhiều khán giả yêu mến. Thời điểm các nghệ sĩ ra đi gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh và đường xá cách trở, không ở cạnh người thân, chính nghệ sĩ Việt Hương cũng hỗ trợ và cùng gia đình lo liệu tang lễ cho đồng nghiệp. Sắp tới đây cũng vào thời điểm 1 năm nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả băn khoăn không biết danh hài Việt Hương có đứng ra tổ chức đám giỗ của Phi Nhung tại Việt Nam?

Danh hài Việt Hương đến viếng ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Ảnh: Internet Tuy nhiên, nữ danh hài đã khẳng định vào ngày giỗ Phi Nhung, cô sẽ chỉ tới thắp nhang tưởng nhớ người đã khuất mà thôi. Lý do bởi vì ca sĩ Phi Nhung vẫn có con gái ruột và nhiều người thân thích đứng ra lo liệu đám giỗ nên nghệ sĩ Việt Hương không trực tiếp tổ chức. Diễn viên Chí Tài cũng đã có vợ của anh làm giỗ nên Việt Hương xin phép được đến viếng thăm vào một năm ngày mất của anh. Thêm vào đó, vì Phi Nhung cũng như Chí Tài đã nhập quốc tịch Mỹ nên diễn viên Việt Hương tính ngày giỗ theo Dương lịch chứ không phải ngày Âm lịch như người Việt.

Việt Hương thân thiết với 2 người bạn ở ngoài đời. Ảnh: Internet Trước đó, thời điểm Phi Nhung nằm viện vì Covid-19, Wendy - con gái ruột Phi Nhung đã uỷ quyền cho Việt Hương lo cho mẹ cô tại Việt Nam. Sau khi đồng nghiệp qua đời, bà xã Hoài Phương trực tiếp mang tro cốt sang Mỹ, giao lại cho con gái của Phi Nhung. Cô từng có rất nhiều hoài niệm với người bạn chí cốt không may qua đời. Thậm chí, những chiếc kẹo thân thương cô hay mang theo người cũng là Phi Nhung đích thân mua cho bạn mỗi khi Việt Hương hết kẹo. Việt Hương từng bồi hồi chia sẻ: “Mỗi khi mệt do di chuyển nhiều, sẽ có bà bạn tặng cho bịch kẹo sâm. Đã 9 tháng nay không còn được ăn kẹo sâm của bà, nó không mắc nhưng tôi không mua. Hôm nay nhớ bạn". Đám giỗ ca sĩ Phi Nhung được con gái Wendy Phạm lo chu đáo. Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân của mình, con gái Phi Nhung cũng đã thông báo về lễ giỗ đầu tiên của mẹ. Cô viết: "Chào cả nhà, cũng gần tới ngày giáp năm của Mẹ con, sau nhiều ngày bàn bạc với gia đình thì con chọn ngày 25/9/2022 (September 19th, 2022) này để làm lễ và kính mời ông bà cô bác tới dự lễ cùng với gia đình tại Tịnh xá Giác An. Buổi lễ bắt đầu từ 10:30AM và hoàn mãn lúc 8:00 PM. Và ngày đó tại Tịnh Xá Giác An cũng bắt đầu bán sách viết về Mẹ (An Emissary from Heaven), toàn bộ lợi nhuận bán sách sau khi trả cho Amazon còn lại sẽ đưa vào quỹ từ thiện Phi Nhung forever. Con mong là sẽ gặp được mọi người và chia sẻ ngày ý nghĩa nay của gia đình con và những người yêu mến mẹ".

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