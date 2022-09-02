Xót xa người mẫu Châu Kim Sang phải chuyển sang thở máy, chỉ ước có phép màu xảy ra

Người mẫu của cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ chuyển sang trạng thái ngày càng nguy kịch, người nhà phải mang cô về phòng trọ chăm sóc vì không thể điều trị theo phác đồ.

Vài ngày qua, thông tin người mẫu chuyển giới Kim Sang bị bệnh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cô mắc phải căn bệnh ác tính là ung thư xương giai đoạn cuối. Theo thông tin từ Zing News, vào chiều ngày 1/9, sau khi Châu Kim Sang lên cơn co giật, người nhà đưa cô vào nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sức khỏe người mẫu ngày càng yếu, cơ thể tiều tụy do biến chứng. Người thân Châu Kim Sang cho hay cô xuyên lâm vào hôn mê, không tỉnh táo, không thể đi lại, khó khăn trong giao tiếp và đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, trong đó có 4 lần phải mở hộp sọ.

Sức khỏe Kim Sang chuyển biến nặng. Ảnh: Internet Cho đến hiện tại, người mẫu duy trì sự sống bằng máy thở. "Bây giờ, chỉ cần rút ống thở là Sang ra đi. Chúng tôi cũng không biết làm gì thêm nữa", bà Ra - mẹ Kim Sang chia sẻ. Bác sĩ cũng cho biết cô không thể tiếp tục điều trị theo phác đồ và thời gian sống chỉ tính từng ngày. Thời gian Sang bị bệnh, gia đình chỉ mong có phép màu xảy đến với người mẫu này. Mẹ của Châu Kim Sang cho biết mỗi ngày, gia đình phải trả 2 triệu đồng tiền thuê máy thở. Người thân phải dùng ống bơm cháo, sữa vào thẳng bao tử.

Kim Sang là người mẫu tiềm năng, luôn nỗ lực và cố gắng trong sự nghiệp. Ảnh: Internet "Chi phí bệnh viện, ăn uống, thuê trọ tại thành phố rất đắt đỏ. Cả nhà phải xoay xở hết sức để lo cho Sang. Chúng tôi tìm mọi cách chạy chữa để con hết bệnh. Nhưng tình trạng của con ngày càng nặng. Giờ chỉ biết cầu mong một phép màu nào đó để cho Sang khỏe lại"- Mẹ Sang cho biết thêm. Trước đó, Hoa hậu Hương Giang đã đến tận nhà để thăm hỏi và động viên người mẫu chuyển giới. Cô rất xót xa trước bệnh tình của Sang vì hiện giờ sức khỏe của Sang đang rất yếu và hy vọng có một phép màu xảy ra để Sang hồi phục sức khỏe và tiếp tục thực hiện ước mơ của mình - Hoa hậu chia sẻ trên trang cá nhân. Ngoài ra, cô quyết định đem vương miện của mình đến để mẹ Châu Kim Sang đội cho con, thay lời động viên vì ước mơ trước đó của Sang cũng rất mong muốn trở thành Hoa hậu. Châu Kim Sang là người mẫu trẻ đầy tiềm năng trong cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới), được khán giả biết đến khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam năm 2020 trong đội của siêu mẫu Minh Tú.

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