Diện váy xẻ tà cao tới hông, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ gặp sự cố ‘đỏ mặt’

Hậu trường 31/08/2022 20:45

Sở hữu hẳn một bộ sưu tập về những kiểu váy cắt xẻ táo bạo, tuy nhiên, lần này Hoa hậu Ngọc Châu không ngờ gặp sự cố gây chú ý.

Theo đó, trong một đoạn clip đăng tải hình ảnh mới nhất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 không ngại thực hiện khoảnh khắc lạ mắt chiều lòng fan hâm mộ.

Cụ thể, người đẹp 1994 sẵn sàng biến hóa theo ‘trend’ thay đổi các hình ảnh khác nhau trong một clip. Ban đầu, người đẹp xuất hiện với bộ jumpsuit đen cut-out trước ngực, sau đó thay bằng một bộ đầm trắng trễ vai xẻ tà cao vút ngoạn mục.

Diện váy xẻ tà cao tới hông, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ gặp sự cố ‘đỏ mặt’ - Ảnh 1
Do cao hứng và quên chiếc váy của mình đang mặc xẻ rất cao, Ngọc Châu gặp sự cố hớ hênh đáng tiếc. Ảnh: Internet

Các động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, đẹp mắt của mỹ nhân Tây Ninh thực hiện trong clip càng khiến người xem hào hứng. Tuy nhiên, do động tác nhảy kèm kiểu váy xẻ tà khá cao, Ngọc Châu không may ‘hớ hênh’.

Đây là tai nạn hiếm hoi mà Ngọc Châu gặp phải với đầm xẻ đến hông dù trước đó, người đẹp cân các trang phục siêu chuẩn. Không thể phủ nhận những chiếc váy xẻ táo bạo xuất hiện trong tủ đồ của các người đẹp trong làng giải trí giúp tôn hình thể quyến rũ, khác biệt và Ngọc Châu cũng dành sự ưu ái cho trang phục này vì người đẹp Miss Universe 2022 có ngoại hình hoàn hảo.

Diện váy xẻ tà cao tới hông, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ gặp sự cố ‘đỏ mặt’ - Ảnh 2

 

Diện váy xẻ tà cao tới hông, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ gặp sự cố ‘đỏ mặt’ - Ảnh 3

 

Diện váy xẻ tà cao tới hông, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ gặp sự cố ‘đỏ mặt’ - Ảnh 4
Ngọc Châu từng nhiều lần chinh phục váy xẻ tà. Ảnh: Internet

Ngọc Châu vốn được đánh giá là nàng hậu đa năng, có tài và sắc. Với hình thể siêu chuẩn, cộng với việc là Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Ngọc Châu cân mọi trang phục, đặc biệt, với các kiểu trang phục khó nhằn và táo bạo như váy xẻ cao.

Diện váy xẻ tà cao tới hông, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ gặp sự cố ‘đỏ mặt’ - Ảnh 5

 

Diện váy xẻ tà cao tới hông, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ gặp sự cố ‘đỏ mặt’ - Ảnh 6
Ngọc Châu hút mắt với các trang phục xẻ cao táo bạo. Ảnh: Internet

Nhiều người đẹp chọn các quần như C-string với phần trước được thiết kế giống như quần lót dây và phần sau dạng gọng cứng ôm chặt hoặc quần lót dán Shibue, là một dạng quần lót không dây nhưng dám rất chắc nhờ phần gel dính.

Với những lần diện váy trước đó, Ngọc Châu thường tinh tế chọn nội y đồng màu, các kiểu quần màu nude và lấy tay giữ váy để tránh sự cố xảy ra.

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Từ khóa:   Hoa hậu Ngọc Châu Ngọc Châu Miss Universe

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