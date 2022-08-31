Nghi vấn mang bầu giữa scandal tình ái, phía Phương Oanh trả lời

Hậu trường 31/08/2022 20:00

Vài tiếng trước, mạng xã hội xôn xao vì thông tin một nữ diễn viên đang vướng scandal tình ái mang bầu.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin một chiều. Theo đó, một bức ảnh được truyền tay trong hội nhóm kín và cộng đồng mạng quan tâm cho thấy một cô gái giống hệt Phương Oanh đang trong thang máy, người này không đeo khẩu trang, để mặt mộc và ăn vận giản dị. Đáng nói, nhân vật này dù mặc áo thun thoải mái nhưng vòng 2 vẫn lùm xùm khá lớn.

Nghi vấn nữ diễn viên mang bầu nổ lên. Vụ việc cao trào và không có hồi kết khiến nhiều người chú ý.

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Hình ảnh làm rộ tin đồn Phương Oanh đang bầu bí. Ảnh: Internet

Giữa cơn bão bình luận, phía người đại diện nữ diễn viên lên tiếng trên VietNamNet, cụ thể người đại diện khẳng định: "Những thông tin bên mình đăng tải thì nó mới là sự thật. Còn những thông tin bên mình không đăng tải thì bên mình không có ý kiến gì về những điều đó cả. Mình sẽ không trả lời gì thêm về vấn đề này nữa".

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Nữ diễn viên Phương Oanh nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai hẹn hò Shark Bình, sau khi loạt ảnh thân mật lan truyền. Ảnh: Internet

Phương Oanh được xem là nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và Hương vị tình thân. Đặc biệt, nghệ danh Quỳnh búp bê gắn liền với cô vì sự thành công rực rỡ của bộ phim cùng tên do cô là nhân vật chính. Nữ diễn viên từng trải qua nhiều mối tình, cô từng công khai bạn trai Việt kiều Anh vào tháng 3/2020 nhưng cả hai chia tay sau đó không lâu dù trước đó người đẹp chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc mặn nồng.

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Phương Oanh lộ nhiều ảnh thân mật với Shark Bình. Ảnh: Internet

Vào những ngày cuối tháng 8, thông tin Phương Oanh hẹn hò với một Shark nổi tiếng cũng gây xôn xao mạng xã hội. Đáng nói, vị doanh nhân đã có gia đình và các con. Vợ của anh lên tiếng khẳng định hai người chưa hề ly hôn. Bà thậm chí còn dọa kiện nếu hai người có ‘quan hệ bất chính’. Hiện, vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội.

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Từ khóa:   Phương Oanh Quỳnh búp bê Phương Oanh mang bầu Shark Bình

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