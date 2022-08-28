Nhan sắc Phương Oanh và dàn diễn viên đình đám từng thi hoa hậu: Nổi bần bật, có người đăng quang tận 2 lần

Ngô Thanh Vân đã không còn là cái tên xa lạ trên màn ảnh Việt. Dù đã lập gia đình ở tuổi U40, ‘đả nữ’ vẫn được người hâm mộ quan tâm, theo dõi. Có được gương mặt sáng, vóc dáng thanh mảnh và chiều cao nổi bật 1,71m, Ngô Thanh Vân không ngại thử sức với cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh được tạp chí Thế Giới Phụ Nữ tổ chức vào năm 2000.

Trong số họ, nhan sắc quả thật đã ‘trổ mã’ từ tuổi 18, đôi mươi, có những người đẹp đăng quang tận 2 lần vì vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Một số người đẹp nhờ lợi thế hình ảnh, bén duyên sang mảng phim rất thành công như Phương Oanh , Ngô Thanh Vân.

Thời điểm trên, Ngô Thanh Vân đã được trao giải Á hậu 2. Sau này, cô bén duyên với nghệ thuật phim ảnh , nhà sản xuất, đạo diễn, những bộ phim cô đóng đều nhận được đông đảo người theo dõi.

Nhắc đến nữ diễn viên có vẻ đẹp trời phú, nụ cười duyên và thành công với sự nghiệp phim ảnh không thể không kể đến tên Trương Ngọc Ánh. Chặng đường sự nghiệp của người đẹp này được biết đến rất ‘quyền lực’ khi chỉ mới 17 tuổi, cô đã một mình vào Sài Gòn thuê phòng trọ để gầy dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Bản thân cô từng có các vai trò, từ người mẫu, đóng phim tới 'bà trùm' điện ảnh Việt.

Mỹ nhân Trương Ngọc Ánh thời trẻ. Ảnh: Internet

Trước đó, Trương Ngọc Ánh đã từng 2 lần đăng quang hoa hậu, cụ thể năm 16 tuổi, Trương Ngọc Ánh đăng quang Hoa hậu Noel Hà Nội. Đến năm 22 tuổi, Trương Ngọc Ánh cùng Hà Kiều Anh tham gia chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập và tiếp tục đoạt vương miện. Trương Ngọc Ánh tham gia các bộ phim thành công vang dội như: Giã Từ Dĩ Vãng, Đồng Tiền Xương Máu, Lục Vân Tiên, Hương Ga…

Phương Oanh từng tham gia thi hoa hậu. Ảnh: Internet

Phương Oanh nổi tiếng và được công chúng biết đến với biệt danh Quỳnh búp bê và loạt vai diễn tên tuổi như: Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, con gái nhà người ta, Lựa chọn số phận. Đặc biệt vào năm 2021, Phương Oanh ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng qua vai Phương Nam của Hương Vị Tình Thân.

Ít ai biết rằng trước đó, Phương Oanh còn được biết đến với vai trò người mẫu từ năm 2 đại học. Có được nhan sắc và vóc dáng chuẩn mẫu 84-62-92, nữ diễn viên này cũng đã thử sức với cuộc thi Nữ Hoàng Trang Sức năm 2008.

Phương Oanh làm người mẫu từ thời còn rất trẻ. Ảnh: Internet

Cho đến hiện tại, ở độ tuổi 33, nữ diễn viên vẫn độc thân và được biết đến với một số mối tình dang dở. Khoảng 1 năm trở lại đây, nữ diễn viên ít tham gia vào phim ảnh và đang bận rộn chuẩn bị cho sự nghiệp riêng được biết đến thuộc lĩnh vực kinh doanh.

Nhan sắc của Ngân Khánh không thay đổi sau nhiều năm. Ảnh: Internet

Ngân Khánh cũng là một diễn viên từng tham gia cuộc thi nhan sắc, được biết đến vào năm 17 tuổi. Ngân Khánh cũng rất xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tuy nhiên may mắn không gọi tên cô. Sau này, Ngân Khánh vẫn được đánh giá cao về nhan sắc, tài năng. Ở độ tuổi 37, mỹ nhân có vẻ đẹp không tuổi, khi mà gương mặt và vóc dáng cũng rất cân đối, làn da mịn màng, trẻ trung.