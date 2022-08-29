Phản ứng của sao Việt giữa lùm xùm Shark Bình - Phương Oanh: người gay gắt phản đối, người đồng thuận ủng hộ gây xôn xao MXH

Nam doanh nhân này được biết đã có vợ và con. Do đó, mối quan hệ này nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, Phương Oanh bị cư dân mạng tấn công tài khoản cá nhân Facebook với những cáo buộc là người thứ ba, tiểu tam, trà xanh. Tuy nhiên, lùm xùm chưa kết thúc khi cả hai đều lên tiếng tình cảm của họ là ‘danh chính ngôn thuận’ và không ngại công khai. Nam doanh nhân này còn tung bằng chứng đã thỏa thuận ly hôn vợ, tuy nhiên, cả hai chưa ra tòa cũng như bà xã Đào Lan Hương của nam doanh nhân một mực phủ nhận vụ việc.

Trước đó vài ngày, mạng xã hội nhận được nhiều thông tin về việc diễn viên Phương Oanh - còn được gọi là 'Quỳnh búp bê' theo vai diễn thành công mà cô đóng nữ chính có mối quan hệ ngoài luồng với một doanh nhân có tiếng không kém được nhắc đến là Shark Bình - anh được biết đến nhiều hơn từ chương trình Thương vụ bạc tỷ với số vốn đầu tư lớn, ngoài ra, anh còn là một đại gia có tiếng trên thương trường.

Theo đó, Hoa hậu Phương Lê, nữ ca sĩ Mỹ Lệ hay vợ đại gia Kim Cương đã không ngại ngần ‘bão’ dư luận mà bày tỏ ý kiến của mình. Những phát ngôn trên trang của họ thể hiện ý kiến riêng tư. Người ủng hộ mối quan hệ ngoài luồng này, người lại phản ứng gay gắt, đứng về phía doanh nhân Đào Lan Hương.

Giữa lùm xùm chưa có hồi kết, mạng xã hội nhận về rất nhiều ý kiến khác nhau, điều đó cũng gây chú ý đến một số sao Việt.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Mỹ Lệ đăng tải status ám chỉ vụ ồn ào, đứng hẳn về phía doanh nhân Đào Lan Hương. Cô viết: “Chẳng rảnh hít drama cá mập, nhưng không hiểu sao nó cứ nhảy lên tường nhà chắc là nhiều bạn share tút chị vợ.

Thế cũng mò vào xem, thấy buồn cười với hàng đống các nhà đạo đức học nhảy xổ vào lên lớp, chửi bới, đánh ghen ngược giùm đủ kiểu, người bênh rất lắm mà người mắng cũng đông.

Ca sĩ Mỹ Lệ lên tiếng về vụ việc. Ảnh: Internet

Ồ hay, các mẹ cứ giả thiết vào chính bản thân ấy rồi hẵng sồn sồn lên, tỉ như các mẹ đồng cam cộng khổ cùng một ông gây dựng cơ đồ, hầu hạ yêu thương từ con cá lòng tong trở thành cá mập, rồi nó dính vào một em búp bê dù rằng chưa ký đơn li dị, của nả cũng chưa chia chác cho đàng hoàng.

Thế các mẹ có để yên không hả các mẹ? Hay là các mẹ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ quyền lợi cho các con? Của mình có để ôi ra đấy cũng là của mình, con nào nhảy vào các mẹ chả mổ cho lòi mắt ra mà bày đặt dạy người ta sống sao cho đẹp? Bớt rảnh”.

Trong khi đó, hoa hậu Phương Lê lại khẳng định Phương Oanh không sai. Bà mẹ 3 con lập luận: “Thật ra ly hôn là chuyện bình thường nhà nhà người người, ly hôn ngoài kia còn rất nhiều phụ nữ ly hôn bị bất công nhưng do họ là người bình thường không giàu nên không ai quan tâm. Vì đây là chân dài với đại gia mới um lên vô chửi ké, khóc miễn phí, ganh ghét phụ.

Hoa hậu Phương Lê. Ảnh: Internet

Tôi chia sẻ nhẹ, những gia đình có kinh tế ly hôn sẽ khác gia đình bình thường, sẽ lâu hơn vì chia tài sản, tài sản không phải muốn chia là chia, vướng bận pháp lý..., nên chưa ra tòa là chuyện bình thường.

Nhưng 2 người đã ký rồi thì chỉ chờ xong thôi, chứ vợ chồng ký xong, chia tài sản rồi “quay xe” làm lại gì có thể. Với đàn ông, một khi họ đã ký rồi thì họ không muốn quay lại đâu, lý do thì là quá trình sống bao nhiêu năm mâu thuẫn”.

Phương Lê còn đặt nghi vấn có thể vợ Shark Bình cay cú hoặc muốn được nổi tiếng. Cuối chia sẻ, cô nhấn mạnh: "Yêu đại gia có gì sai? Không lẽ đẹp thành công nổi tiếng yêu người thấp hơn mới được ủng hộ”.

Ở một status khác, Phương Lê bày tỏ quan điểm về việc Shark Bình chưa được xác định là người độc thân vì chưa có phán quyết ly hôn từ tòa án. Cô viết: “Rồi lỡ tranh chấp 20 năm thì họ vẫn phải chung thủy hả luật sư? Ly thân rồi thì có người mới chả sai, vì thật sự ngoài xã hội có rất nhiều gia đình ly thân, chưa nộp đơn ly hôn nhưng họ đã có niềm vui riêng đầy kìa".

Thế nhưng, loạt chia sẻ của Phương Lê vấp phải những ý kiến trái chiều. Đa số cư dân mạng không đồng tình với các quan điểm của bà mẹ ba con này. Một số cho rằng Phương Lê không nên tham gia vào ồn ào.

Chị Vân Anh - vợ đại gia Chu Đăng Khoa. Ảnh: Internet

Hiện tại, việc ai đúng - ai sai đang được dân tình bàn tán. Giữa thời điểm này, vợ đại gia Chu Đăng Khoa - Vân Anh có chia sẻ: 'Đừng phán xét ai khi bạn không phải trong hoàn cảnh của họ. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu'. Còn nhớ vào khoảng giữa năm 2015, vợ đại gia Chu Đăng Khoa - chị Vân Anh tố nữ ca sĩ hạng A là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình của mình. Lùm xùm này trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Vì vậy, ý kiến của cô cũng nhận không ít sự quan tâm. Một trong những người theo dõi khác bình luận: 'Chuẩn bạn à', 'Đồng quan điểm', 'Chị nói đúng tâm trạng quá ạ'...

Hiện, vụ việc nữ diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Shark Bình vẫn nhận về nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi họ hé lộ một số uẩn khúc bên trong liên quan đến pháp lý, điều đó càng khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.