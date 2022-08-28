MC Quyền Linh tiết lộ sốc: Kết hôn nhiều năm nhưng không ngủ chung giường, lí do ‘kì lạ’ nghe xong mới gật gù

“Đây là thói quen của tôi, vợ chồng vẫn hạnh phúc, hoà thuận suốt mấy chục năm nhưng khi đi ngủ thì mình nằm dưới đất, bà xã thì ở trên giường. Nhà có sắm giường, nệm thì cứ đến tối thì lại xuống đất ngủ. Thú thật, tôi dù có thành công nhưng không bao giờ sống kiểu như bước ra đường có người bảo vệ, đi đâu cũng có người đưa rước mở cửa. Con người tôi tự lực trước giờ, ngủ dưới đất, ăn cơm bụi, đi dép lào, không cần ai bảo vệ.

Trong một talkshow, nam MC ‘Ngôi nhà mơ ước’ tiết lộ một thói quen ‘kỳ lạ’ không giống ai. Theo đó, anh cho hay, dù kết hôn đã lâu nhưng từ trước đến nay, hai vợ chồng chưa từng nằm chung giường để ngủ. Lý do ai nghe xong cũng bất ngờ nhưng lại thấu hiểu và thông cảm hơn cho MC Quyền Linh . Theo đó, nam MC chia sẻ, do thói quen cá nhân nên anh không thể ngủ được khi nằm trên nệm mà chỉ thoải mái lúc nằm đất, đó là vào lúc ngủ say. Mặc dù lúc vui vẻ vợ chồng con cái nằm trên giường đùa giỡn, nhưng đến lúc ngủ say thì ‘chỉ nằm đất tôi mới dễ ngủ’.

Nhiều lúc đi công tác hay du lịch, người ta cho tôi phòng ngủ 5 sao, lúc vui vẻ vợ chồng con cái nằm trên giường đùa giỡn, nhưng khi ngủ thì tôi lại chui xuống đất nằm. Chuyện vợ chồng sinh hoạt chung giường là bình thường, nhưng đến lúc ngủ say thì chỉ nằm đất tôi mới dễ ngủ”.

Nam MC rất cưng chiều 2 con của mình. Ảnh: Internet

Nam MC của chương trình Bạn muốn hẹn hò tiết lộ thêm về cuộc sống của mình. Mặc dù có khối gia sản đáng nể, song ‘ông MC thuần nông’ vẫn giữ cho mình một thói quen không mấy ai có được. Có thể thấy, thói quen của Quyền Linh như việc giàu có mà vẫn đi dép tổ ong, mặc áo thun, chạy xe máy bình thường cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, nam MC cho rằng đó là bản chất của anh, giờ muốn đổi khác cũng không được, chỉ khi nào lên sân khấu mới ăn diện đẹp đẽ, lịch sự: "Ăn sao cũng được, miễn no là được. Xe sang hay hèn cũng được, tới nơi là được. Giày kiểu gì cũng được, thoải mái là được. Sống sao cho mọi người thương yêu mới khó, chứ mua bộ đồ đẹp dễ mà. Mà khi người ta đã thương yêu rồi thì mình mặc gì người ta cũng thương mà".

Nam MC giản dị trong cuộc sống đời thường và không quản ngại gian khó. Ảnh: Internet

Anh cũng được biết đến là một trong những nghệ sĩ xông xáo làm việc thiện nhất trong nhiều năm qua. Thậm chí, vào đợt dịch, anh góp tiền mua vắc-xin, tự mình chở lương thực thực phẩm đến các địa phương đang phong tỏa và khu lao động nghèo hỗ trợ người dân đến mức sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nam MC được biết đến trong việc nỗ lực làm từ thiện. Ảnh: Internet

Từng chia sẻ với Thanh niên, để có được một cuộc sống khiến nhiều người mơ ước như hiện tại, Quyền Linh từng trải qua quãng thời gian khó khăn. Thậm chí, anh phải làm khuân vác, đóng vai quần chúng và đi xin ăn.

Diễn viên Đồng tiền xương máu cho hay thời gian đầu lập nghiệp, anh từng nghèo túng đến mức phải đi xin đồ ăn để lót dạ. Anh tâm sự: “Có những lần tôi thức trắng đêm, không phải vì không ngủ được mà vì đói quá”. Với bản tính chịu khó, Quyền Linh không ngại xin vào các vũ trường làm bảo vệ. “Người ta sống ở Sài Gòn với tất cả mọi thứ. Còn tôi sống ở đây với một cái nồi đen, móp, nứt, là gia sản của mẹ tôi, một cái mùng rách đến nỗi không dám mở ra, hai bộ đồ không có gì cả. Mỗi lần nhắc đến đây là tôi không thể nào quên được”.

Gia đình Quyền Linh được nhiều người biết đến. Ảnh: Internet

Ngoài sự nghiệp được khán giả ghi nhớ, nam MC Quyền Linh cũng được đông đảo công chúng hâm mộ vì một tình yêu viên mãn và giản dị với bà xã Dạ Thảo cùng 2 cô công chúa đáng yêu, xinh như hoa hậu. Nam MC rất thương con và luôn dành sự đầu tư lớn lao về kiến thức và kỹ năng sống, kinh nghiệm thực tế cho con mình. Thừa hưởng thành quả của cha, 2 cô con gái luôn luôn ngoan ngoãn và biết nghe lời khiến người theo dõi không khỏi khâm phục.

Không xa hoa, hào nhoáng, anh cũng hiếm lần nào tiêu tốn vào thú vui xa xỉ mà chỉ tập trung cho gia đình, con cái cũng như làm từ thiện. Cho đến nay gia đình nghệ sĩ vẫn nhận được nhiều quan tâm của công chúng.