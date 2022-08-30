Cư dân mạng hào hứng lời đáp trả ‘thâm thúy’ của doanh nhân Đào Lan Hương vụ mời Phương Oanh và Shark Bình dự khai trương: chỉ 1 câu nói đã thấy tầm ‘chính thất’

Hậu trường 30/08/2022 11:59

Thay vì từ chối lời bình luận của cư dân mạng, doanh nhân Đào Lan Hương lại có lời đáp trả ‘cực căng và thâm thúy’.

Trên trang cá nhân của mình trước đó, nữ doanh nhân có đăng tải một thư mời chuẩn bị khai trương dự án mới, lúc này vợ Shark Bình cũng đã được rất nhiều lời chúc mừng. Sau vài giờ đăng tải, hàng nghìn lượt like, share và bình luận ngưỡng mộ sự tài giỏi của nữ tổng tài.

Cư dân mạng hào hứng lời đáp trả ‘thâm thúy’ của doanh nhân Đào Lan Hương vụ mời Phương Oanh và Shark Bình dự khai trương: chỉ 1 câu nói đã thấy tầm ‘chính thất’ - Ảnh 1
Doanh nhân Đào Lan Hương. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một người vào trang và tò mò với câu hỏi: “Chị không mời Phương Oanh hả chị?” Lúc này, nữ doanh nhân liền đáp: “Nhà chị nghèo đến nỗi không có cả cửa”.

Cư dân mạng hào hứng lời đáp trả ‘thâm thúy’ của doanh nhân Đào Lan Hương vụ mời Phương Oanh và Shark Bình dự khai trương: chỉ 1 câu nói đã thấy tầm ‘chính thất’ - Ảnh 2

 

Cư dân mạng hào hứng lời đáp trả ‘thâm thúy’ của doanh nhân Đào Lan Hương vụ mời Phương Oanh và Shark Bình dự khai trương: chỉ 1 câu nói đã thấy tầm ‘chính thất’ - Ảnh 3
Nữ doanh nhân đáp trả câu hỏi của cư dân mạng. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng có một cư dân mạng đưa ra đề nghị: “Không mời anh Bình ạ?” “Có mời anh Bình mà em”. Tuy nhiên, cô lại trả lời thêm: “Nhưng em nói B (Bình) nào nhỉ?”. Màn đối đáp thâm thúy này ngay sau đó khiến nhiều người thích thú vào thả tim và bình luận. Nhiều người quả thật không ngờ được sự đáp trả được cho là ‘thâm thúy’ và quyết đoán của phó chủ tịch. Cũng không ít người tỏ ra ủng hộ, và động viên nữ doanh nhân, họ vô cùng thích thú vì sự kiên quyết và bản lĩnh trước những sóng gió của người phụ nữ này trước những ồn ào vừa qua.

Cư dân mạng hào hứng lời đáp trả ‘thâm thúy’ của doanh nhân Đào Lan Hương vụ mời Phương Oanh và Shark Bình dự khai trương: chỉ 1 câu nói đã thấy tầm ‘chính thất’ - Ảnh 4
Loạt bình luận trên trang cá nhân chúc mừng và ủng hộ doanh nhân ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Ảnh: Internet

Từng tiết lộ về việc ‘một phụ nữ lăn lội 20 năm đối diện với rất nhiều khó khăn để cùng chồng gây dựng’, nữ doanh nhân cũng cho hay bản thân cô có đủ mạnh mẽ và quyết tâm để đứng lên bảo vệ bản thân và gia đình. Vợ Shark Bình cũng khẳng định: ‘Tôi luôn cho rằng chỉ duy nhất con cái, gia đình là của mình, sự nghiệp là của mình, không ai cho, không ai làm hộ gì’.

Mối quan hệ giữa doanh nhân Đào Lan Hương - Shark Bình - diễn viên Phương Oanh đang trở thành tâm điểm dư luận. Shark Bình và Phương Oanh cùng xác nhận hẹn hò vào ngày 26/8. Shark Bình cho biết ông đang độc thân và Phương Oanh "không phải người thứ ba".

Cư dân mạng hào hứng lời đáp trả ‘thâm thúy’ của doanh nhân Đào Lan Hương vụ mời Phương Oanh và Shark Bình dự khai trương: chỉ 1 câu nói đã thấy tầm ‘chính thất’ - Ảnh 5
Mối quan hệ lùm xùm giữa 3 người gây chú ý. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó vợ Shark Bình - bà Đào Lan Hương - lên tiếng khẳng định "cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa". Vào thời gian trên, bà Đào Lan Hương cũng chuyển giao cho luật sư hỗ trợ và bảo vệ mẹ con cô trước pháp luật.

"Thượng tôn pháp luật. Chiều tối ngày hôm nay 27/8/2022, tôi đã có 1 buổi làm việc với luật sư và uỷ quyền cho luật sư giải quyết các vấn đề. Khi Toà án chưa giải quyết thì chưa có gì là chính thức. Về mặt pháp lý tôi vẫn giữ nguyên quan điểm chúng tôi vẫn đang là vợ chồng. Nếu phải ly hôn thì tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con của tôi. Tôi vốn không phải là người khơi mào chuyện này. Vì vậy sau bài post này, Facebook của tôi sẽ quay lại công việc, tiếp tục viết các nội dung về giáo dục, công nghệ, startup, kinh doanh, phụ nữ và cuộc sống của ba mẹ con như thường ngày."

Hiện câu chuyện về gia đình nữ doanh nhân vẫn thu hút sự chú ý của những người theo dõi.

Phản ứng của sao Việt giữa lùm xùm Shark Bình - Phương Oanh: người gay gắt phản đối, người đồng thuận ủng hộ gây xôn xao MXH

Phản ứng của sao Việt giữa lùm xùm Shark Bình - Phương Oanh: người gay gắt phản đối, người đồng thuận ủng hộ gây xôn xao MXH

Cho đến hiện tại, vụ việc nữ diễn viên Phương Oanh hẹn hò cùng doanh nhân Shark Bình nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   doanh nhân Đào Lan Hương Phương Oanh Shark Bình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh