Cư dân mạng hào hứng lời đáp trả ‘thâm thúy’ của doanh nhân Đào Lan Hương vụ mời Phương Oanh và Shark Bình dự khai trương: chỉ 1 câu nói đã thấy tầm ‘chính thất’

Tuy nhiên, một người vào trang và tò mò với câu hỏi: “Chị không mời Phương Oanh hả chị?” Lúc này, nữ doanh nhân liền đáp: “Nhà chị nghèo đến nỗi không có cả cửa”.

Trên trang cá nhân của mình trước đó, nữ doanh nhân có đăng tải một thư mời chuẩn bị khai trương dự án mới, lúc này vợ Shark Bình cũng đã được rất nhiều lời chúc mừng. Sau vài giờ đăng tải, hàng nghìn lượt like, share và bình luận ngưỡng mộ sự tài giỏi của nữ tổng tài.

Bên cạnh đó, cũng có một cư dân mạng đưa ra đề nghị: “Không mời anh Bình ạ?” “Có mời anh Bình mà em”. Tuy nhiên, cô lại trả lời thêm: “Nhưng em nói B (Bình) nào nhỉ?”. Màn đối đáp thâm thúy này ngay sau đó khiến nhiều người thích thú vào thả tim và bình luận. Nhiều người quả thật không ngờ được sự đáp trả được cho là ‘thâm thúy’ và quyết đoán của phó chủ tịch. Cũng không ít người tỏ ra ủng hộ, và động viên nữ doanh nhân, họ vô cùng thích thú vì sự kiên quyết và bản lĩnh trước những sóng gió của người phụ nữ này trước những ồn ào vừa qua.

Loạt bình luận trên trang cá nhân chúc mừng và ủng hộ doanh nhân ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Ảnh: Internet

Từng tiết lộ về việc ‘một phụ nữ lăn lội 20 năm đối diện với rất nhiều khó khăn để cùng chồng gây dựng’, nữ doanh nhân cũng cho hay bản thân cô có đủ mạnh mẽ và quyết tâm để đứng lên bảo vệ bản thân và gia đình. Vợ Shark Bình cũng khẳng định: ‘Tôi luôn cho rằng chỉ duy nhất con cái, gia đình là của mình, sự nghiệp là của mình, không ai cho, không ai làm hộ gì’.

Mối quan hệ giữa doanh nhân Đào Lan Hương - Shark Bình - diễn viên Phương Oanh đang trở thành tâm điểm dư luận. Shark Bình và Phương Oanh cùng xác nhận hẹn hò vào ngày 26/8. Shark Bình cho biết ông đang độc thân và Phương Oanh "không phải người thứ ba".

Mối quan hệ lùm xùm giữa 3 người gây chú ý. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó vợ Shark Bình - bà Đào Lan Hương - lên tiếng khẳng định "cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa". Vào thời gian trên, bà Đào Lan Hương cũng chuyển giao cho luật sư hỗ trợ và bảo vệ mẹ con cô trước pháp luật.

"Thượng tôn pháp luật. Chiều tối ngày hôm nay 27/8/2022, tôi đã có 1 buổi làm việc với luật sư và uỷ quyền cho luật sư giải quyết các vấn đề. Khi Toà án chưa giải quyết thì chưa có gì là chính thức. Về mặt pháp lý tôi vẫn giữ nguyên quan điểm chúng tôi vẫn đang là vợ chồng. Nếu phải ly hôn thì tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con của tôi. Tôi vốn không phải là người khơi mào chuyện này. Vì vậy sau bài post này, Facebook của tôi sẽ quay lại công việc, tiếp tục viết các nội dung về giáo dục, công nghệ, startup, kinh doanh, phụ nữ và cuộc sống của ba mẹ con như thường ngày."

Hiện câu chuyện về gia đình nữ doanh nhân vẫn thu hút sự chú ý của những người theo dõi.