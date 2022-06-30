Xuất hiện clip Hoa hậu Ngọc Châu múa và biểu diễn khiến người xem không khỏi thích thú

Có thể thấy, những chuyển động mượt mà cùng thần thái quyến rũ của tân hoa hậu đã khiến người xem không khỏi rời mắt. Dù không phải những động tác quá khó, nhưng Ngọc Châu thể hiện rất nhẹ nhàng giúp cô ghi điểm. Ngay trong phần biểu diễn, netizen đánh giá cô nàng vô cùng tài năng, bởi Ngọc Châu mỗi lần xuất hiện đều rất tự tin và tỏa sáng. Bên cạnh đó, không ít nhận xét cho rằng Ngọc Châu là một nàng hậu đa năng, tài sắc vẹn toàn, đi đến đâu gây chú ý đến đó.

Mới đây, một đoạn clip nàng Hoa hậu Ngọc Châu biểu diễn một số động tác vũ đạo đã khiến khán giả không khỏi thích thú. Theo đó, cô khoe kỹ năng thể hiện một số động tác đặc biệt mượt mà và quyến rũ.

Được biết, đoạn clip ngắn nằm trong hành trình tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 của cô. Trước đó, Ngọc Châu từng biểu diễn ca hát, nàng hậu được đánh giá có vocal ổn, thể hiện khá tròn vai và trọn ca khúc dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Ngọc Châu có thế mạnh về catwalk và biểu diễn thời trang, cô từng đăng quang Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016 khiến người nhìn ‘mê muội’ qua từng bước đi và hình thể.

Chặng đường dài chinh phục ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn Vũ khiến Hoa hậu sinh năm 1994 được không ít người quan tâm. Xuất phát điểm từ một gia đình không mấy khá giả, thiếu vắng hình ảnh cha và chỉ có người mẹ tảo tần nuôi dưỡng, Ngọc Châu ngày càng trưởng thành, chạm đến vương miện cao quý và danh giá, được rất nhiều người kì vọng sẽ tỏa sáng tại đấu trường Hoa hậu Hoàn Vũ khắc nghiệt, mang lại niềm vinh dự cho Việt Nam trong thời gian tới.

Hoa hậu Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Ảnh: Internet.

Hiện nàng hậu là người được chú ý nhiều nhất sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 mới đây.