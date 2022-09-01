Ảnh hiếm về mẹ chồng tương lai hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, người phụ nữ giỏi giang, quyền lực nhưng kín tiếng

Khoảnh khắc trên nhận về nhiều lượt like, bình luận khen ngợi về sự ấm áp và tình cảm tràn đầy của cả nhà tỷ phú. Đặc biệt hơn, chân dung người mẹ của nam doanh nhân thành đạt cũng nhận được không ít lời khen ngợi. Bước vào tuổi ngũ tuần, người phụ nữ này vẫn giữ được nhan sắc tươi tắn, khí chất cùng nét giản dị và phúc hậu.

Mới đây, Đỗ Quang Vinh (con trai cả bầu Hiển) bất ngờ đăng tải hình ảnh mẹ và 2 con lên sóng. Trong bức ảnh, 3 bà cháu cùng nhau dạo phố trung thu sớm. Anh đăng tải ảnh với nội dung 'Trung Thu sớm của 2 em', không ngại tag tên mẹ vào cùng.

Phu nhân của tỷ phú bầu Hiển không có quá nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc hiếm hoi lộ diện của phu nhân nhà họ Đỗ đều do 2 con trai đăng tải.

Có lẽ, khác với bề nổi của một gia đình có gia thế hiển hách, phương châm sống của cả nhà tỷ phú này chính là: 'gia đình là số một', 'văn hóa gia đình luôn được đặt lên hàng đầu'. Điều đó cũng có thể thấy trong bức ảnh nam doanh nhân Quang Vinh chia sẻ.

Cậu cả Đỗ Quang Vinh từng tiết lộ rằng mẹ mình mang đậm tính cách của một người phụ nữ truyền thống. Anh nói: 'Có những điều ở mẹ tôi mà thời buổi hiện tại sẽ rất khó tìm thấy. Vì ba bận kinh doanh nơi thương trường nên từ nhỏ hai anh em chúng tôi đã được mẹ chăm sóc và dạy dỗ từng chút một, thế nên, với chúng tôi mà nói, mẹ là người yêu lớn nhất cuộc đời.'

Bà Lê Thanh Hòa là hậu phương vững chắc cho chồng, cho con, cùng sự nghiệp tài chính độc lập. Ảnh: Internet

Ít ai biết rằng, bà Lê Thanh Hòa - người được cho là mẹ chồng tương lai Đỗ Mỹ Linh từng là trưởng phòng Kế toán của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Dân tình cũng hiếm hoi được biết bà là 'nội tướng' vun vén gia đình để chồng thỏa chí tang bồng và hai con thành đạt trong sự nghiệp. Mặc dù thừa sức để gánh vác lĩnh vực tài chính, là người tay hòm chìa khóa trong việc kinh doanh của chồng nhưng người phụ nữ này lại chọn cách 'không liên quan'. Bà được cho là người phụ nữ kín tiếng, luôn hi sinh cho gia đình và có sự nghiệp riêng ‘độc lập’ hẳn với chồng.

Kết hôn cùng tỷ phú bầu Hiển, là bạn thân, "thanh mãi trúc mã", học chung trường cấp ba ở Hà Nội, tình cảm của họ vô cùng viên mãn và sung túc. Bầu Hiển là người thường xuyên vun vén và chăm lo cho gia đình dù công việc thương trường bận rộn, còn bà Hoà hơn ai hết là người phụ nữ giỏi giang không kém chồng nhưng ‘rút lui’ về làm hậu phương. Về sự hi sinh, tần tảo chăm lo cho cuộc sống của cả nhà, bà Hòa từng chia sẻ trên VietNamNet: 'Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng để có hạnh phúc bền vững, không gì bằng phải luôn biết tôn trọng, và quan trọng hơn cả, là biết nhường nhịn.'

Con trai cả của bầu Hiển rất tự hào khi kể về gia đình. Ảnh: Internet

Con trai cả bầu Hiển tự hào kể về tình yêu của ba mẹ: 'Trong mắt ba, mẹ vừa là người vợ, vừa là người bạn tri kỷ từ khi cùng học chung lớp thời cấp 3. Ba tôi luôn hiểu được mẹ đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng thiệt thòi trong cuộc sống, luôn ủng hộ mình để có được ngày hôm nay, thế nên ba rất trân trọng mẹ. Ba tôi còn cảm ơn mẹ vì đã mang tới cho ông hai cậu con trai, là tài sản quý giá nhất'.

Cặp vợ chồng này đã ở bên nhau một thời gian rất dài. Cả hai đều hiểu tính khí của đối phương nên mọi chuyện diễn ra rất xuôi thuận.

Bầu Hiển có hai người con trai. Đỗ Quang Vinh là cả còn Đỗ Vinh Quang là út. Cả hai đều rất tài giỏi, có sự nghiệp vững vàng. Em trai Vinh Quang - người được cho là có ‘hint’ hẹn hò với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cũng là người được xem là chuẩn bị 'yên bề gia thất'.

Thời gian gần đây, tin đồn chân dài Hà thành đã được Vinh Quang cầu hôn tại một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng vào đầu tháng 7 vừa qua càng khiến dân tình tò mò. Liệu Đỗ Mỹ Linh sẽ được gả vào gia đình nhà hào môn như thế nào? Những thông tin liên quan đều rất được công chúng quan tâm.