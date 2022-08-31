Chính thức: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị phạt cảnh cáo vì lí do đi nước ngoài không xin phép, tiếp tục theo dõi để đưa ra hình thức xử phạt

Sau thời gian họp bàn và thống nhất về hình thức kỉ luật, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ra quyết định xử phạt đối với giảng viên Hồ Hoài Anh.

Việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh ra nước ngoài không xin phép gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, chất lượng của học viện. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 17.6 đến 6.8.2022, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đi nước ngoài mà chưa thông qua đơn vị. Thời gian khoảng 1,5 tháng. Vì thế, ngay khi nam nhạc sĩ về nước, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã yêu cầu anh đến trình diện và giải trình sự việc. Theo thông tin từ báo Lao động, sau khi nhận được bản tường trình của nam nghệ sĩ, Hội đồng kỷ luật của Học Viện đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo vì đã vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc của nơi này.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vi phạm đi nước ngoài không xin phép. Ảnh: Internet Hội đồng kỷ luật đã nhất trí đưa ra hình thức kỷ luật như sau: Kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh với hình thức cảnh cáo, vì lý do “Vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc” của Học viện. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cũng sẽ xem xét trừ thi đua về lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép. Ngoài ra, sau khi phía Tây Ban Nha có kết luận, hồi đồng sẽ tiếp tục cân nhắc đưa ra hình thức xử lý tiếp theo để đảm bảo tính nghiêm minh.

Hai nghệ sĩ Việt bị vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại đảo Majorca vào những ngày cuối tháng 6. Sau đó, họ đã được trả lại hộ chiếu vào thứ 4 (ngày 3/8) và trở về nước an toàn vào chiều 7/8. Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị nghi ngờ vướng phải cáo buộc. Ảnh: Internet Đến ngày 15/8, nghệ sĩ Hồ Hoài Anh buộc phải đưa ra bản tường trình lí do việc vắng mặt tại nơi công tác mà không xin phép. Nghệ sĩ Hồng Đăng vướng phải vụ việc này do có cùng chuyến đi với nghệ sĩ Hồ Hoài Anh. Sau khi về nước, nam diễn viên này đã viết bản tường trình và cũng chờ hình thức kỷ luật của Nhà hát. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ làm việc với diễn viên, báo cáo lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội để xin ý kiến xử lý theo đúng quy định.

Lí do dẫn đến việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được trả hộ chiếu về nước an toàn? Vào ngày 7.8 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã xác nhận hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước an toàn.

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