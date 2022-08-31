Chính thức: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị phạt cảnh cáo vì lí do đi nước ngoài không xin phép, tiếp tục theo dõi để đưa ra hình thức xử phạt

Hậu trường 31/08/2022 13:45

Sau thời gian họp bàn và thống nhất về hình thức kỉ luật, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ra quyết định xử phạt đối với giảng viên Hồ Hoài Anh.

Việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh ra nước ngoài không xin phép gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, chất lượng của học viện. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 17.6 đến 6.8.2022, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đi nước ngoài mà chưa thông qua đơn vị. Thời gian khoảng 1,5 tháng. Vì thế, ngay khi nam nhạc sĩ về nước, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã yêu cầu anh đến trình diện và giải trình sự việc.

Theo thông tin từ báo Lao động, sau khi nhận được bản tường trình của nam nghệ sĩ, Hội đồng kỷ luật của Học Viện đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo vì đã vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc của nơi này.

Chính thức: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị phạt cảnh cáo vì lí do đi nước ngoài không xin phép, tiếp tục theo dõi để đưa ra hình thức xử phạt - Ảnh 1
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vi phạm đi nước ngoài không xin phép. Ảnh: Internet

Hội đồng kỷ luật đã nhất trí đưa ra hình thức kỷ luật như sau: Kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh với hình thức cảnh cáo, vì lý do “Vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc” của Học viện.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cũng sẽ xem xét trừ thi đua về lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép. Ngoài ra, sau khi phía Tây Ban Nha có kết luận, hồi đồng sẽ tiếp tục cân nhắc đưa ra hình thức xử lý tiếp theo để đảm bảo tính nghiêm minh.

Hai nghệ sĩ Việt bị vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại đảo Majorca vào những ngày cuối tháng 6. Sau đó, họ đã được trả lại hộ chiếu vào thứ 4 (ngày 3/8) và trở về nước an toàn vào chiều 7/8.

Chính thức: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị phạt cảnh cáo vì lí do đi nước ngoài không xin phép, tiếp tục theo dõi để đưa ra hình thức xử phạt - Ảnh 2
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị nghi ngờ vướng phải cáo buộc. Ảnh: Internet

Đến ngày 15/8, nghệ sĩ Hồ Hoài Anh buộc phải đưa ra bản tường trình lí do việc vắng mặt tại nơi công tác mà không xin phép.

Nghệ sĩ Hồng Đăng vướng phải vụ việc này do có cùng chuyến đi với nghệ sĩ Hồ Hoài Anh. Sau khi về nước, nam diễn viên này đã viết bản tường trình và cũng chờ hình thức kỷ luật của Nhà hát. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ làm việc với diễn viên, báo cáo lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội để xin ý kiến xử lý theo đúng quy định.

Lí do dẫn đến việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được trả hộ chiếu về nước an toàn?

Lí do dẫn đến việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được trả hộ chiếu về nước an toàn?

Vào ngày 7.8 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã xác nhận hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Hoài Anh Hồng Đăng Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh