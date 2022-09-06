Cựu thành viên HKT - Hồ Gia Hùng công khai bạn gái mới sau 3 tháng kết hôn, tay trong tay mùi mẫn khiến khán giả bất ngờ

Vào thời điểm trên, cư dân mạng bất ngờ khi Thúy An đăng tải video ném ảnh cưới từ trên cao xuống, cùng những dòng trạng thái tâm trạng của cả hai, nghi vấn hôn nhân đổ vỡ xảy sau vài tháng về chung nhà, vụ việc khiến không ít người ngạc nhiên.

Và mới đây, trong tiệc cưới của một người bạn, cựu thành viên HKT đã dẫn theo bạn gái mới của mình ra mắt bạn bè. Cả hai xuất hiện trong trang phục màu đen đồng điệu, nam ca sĩ cũng dành không ít cử chỉ thân mật, ngọt ngào cho người yêu mới. Cả hai được cho là khá đẹp đôi khi sánh bước cùng nhau.

Cả hai sánh bước cùng nhau. Ảnh: Internet

Khi dân tình vẫn đang ngơ ngác trước câu chuyện chưa rõ ràng của cặp vợ chồng mới cưới, sự việc này càng khiến khán giả thêm bất ngờ. Vào thời điểm trên, trang cá nhân của cả hai đều chuyển sang trạng thái độc thân. Phía Hồ Gia Hùng đăng tải trạng thái nhắc đến chuyện “bắt đầu lại từ đầu”, “bít cửa”, “cơ hội”, “hàm lừa”… khiến dân tình không khỏi thắc mắc. Nam ca sĩ này cũng ẩn ý trước câu hỏi của bạn bè: “Giờ bắt đầu lại thôi nào. Ngu muội quá lâu rồi”, “Dạ không gì anh, em bắt đầu làm lại cuộc đời thôi”.

Hồ Gia Hùng có nhiều cử chỉ thân mật bên bạn gái mới. Ảnh: Internet

Về phía Thúy An, cô đăng tải dòng trạng thái: “Đôi khi chúng ta nên học cách buông bỏ. Biết là sẽ đau, nhưng thà đau 1 lần rồi thôi”. “Cậu ấy trách tôi là tại sao không thực hiện lời hứa. Chỉ bởi vì cậu ấy đã quen với sự chu đáo của tôi.

Lúc tôi không yêu bạn, bạn luôn ga lăng, chăm sóc. Lúc tôi yêu bạn tôi thay đổi, từ những việc nhỏ nhất tôi đều cố gắng chu toàn thì bạn coi đó là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ tiếc một điều là thời gian qua tôi đã đánh mất tất cả các mối quan hệ của mình, chỉ để vun đắp các mối quan hệ của bạn. Vừa đọc cuốn sách hay khi trên đường về nhà, ăn vội vàng một chiếc bánh ngọt, một hộp sữa đậu nành. Cần tìm thầy tẩy uế cho ngôi nhà của tôi. Căn nhà không chủ của em giờ như cái động vậy đó”.

Thúy An ném ảnh cưới dấy lên tin đồn hôn nhân 'có biến'. Ảnh: Internet

Với những dòng tâm sự này, tin đồn cả hai tan vỡ trong hôn nhân, tuy nhiên, người trong cuộc chỉ đăng trạng thái ẩn ý và vẫn chưa một lần xác nhận.

Dòng trạng thái đăng tải của Hồ Gia Hùng và Diệp Thúy An. Ảnh: Internet

Mối tình của cả hai từng được ngưỡng mộ khi Hồ Gia Hùng quen Thúy An lúc cô chỉ 16, 17 tuổi, cả hai có 7 năm quen biết, 3 năm yêu nhau và cùng chào đón con đầu lòng vào năm 2021. Sau đó, cả hai tổ chức hôn lễ khi dịch bệnh Covid - 19 tạm ổn.

Hồ Gia Hùng từng cho biết anh cảm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn và sự bình yên khi ở bên Thúy An. Chính vì vậy, nam diễn viên đã gọi bạn gái là "true love" - tình yêu đích thực. Sự việc trên khiến không ít người ngạc nhiên và bày tỏ những thắc mắc cá nhân.