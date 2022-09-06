Sự thật việc đeo nhẫn ở ngón áp út và tin đồn bí mật kết hôn chồng đại gia, Hoa hậu Tiểu Vy nói gì?

Hậu trường 06/09/2022 14:05

Dân tình nhanh chóng phát hiện Hoa hậu Tiểu Vy có điểm khác lạ ở ngón tay áp út mới đây.

Cụ thể, khi nàng hậu quay video ngắn nội dung về việc tự trang điểm, make up trên làn da không tỳ vết của mình, không ít người đã thấy phía tay trái của nàng hậu có đeo nhẫn khác biệt. Theo đó, tin đồn về việc Hoa hậu Việt Nam 2018 sắp cưới chồng dấy lên. Nhiều người cho rằng đây chính là chiếc nhẫn đính hôn của Tiểu Vy với hôn phu bí mật.

Thậm chí, netizen đã không ngại ngần vào thẳng tường nhà để chúc mừng và hỏi nàng hậu cho ra lẽ.

Sự thật việc đeo nhẫn ở ngón áp út và tin đồn bí mật kết hôn chồng đại gia, Hoa hậu Tiểu Vy nói gì? - Ảnh 1

 

Sự thật việc đeo nhẫn ở ngón áp út và tin đồn bí mật kết hôn chồng đại gia, Hoa hậu Tiểu Vy nói gì? - Ảnh 2
Tin đồn nàng hậu sắp lên xe bông? Ảnh: Internet

Vốn kín tiếng và nói không với thị phi, Hoa hậu Tiểu Vy chưa bao giờ để công chúng bắt gặp hình ảnh hẹn hò với thiếu gia hay đại gia nào. Cuộc sống xoay quanh Tiểu Vy luôn mang màu sắc giản dị, chân thật, cô nàng thể hiện cá tính trẻ trung, năng động đúng lứa tuổi. Ngay phía dưới bình luận, Tiểu Vy cũng không ngại ngần trả lời fan hâm mộ.

Sự thật việc đeo nhẫn ở ngón áp út và tin đồn bí mật kết hôn chồng đại gia, Hoa hậu Tiểu Vy nói gì? - Ảnh 3
Hoa hậu Tiểu Vy. Ảnh: Internet

Theo đó, cô cho hay: ‘Hổng phải đâu, nhẫn kiểu á’ và phủ nhận hoàn toàn tin đồn lấy chồng. Nàng hậu cũng cho hay, hiện người đẹp còn bận rộn với các dự án và công việc sắp tới. 'Những thông tin phía công ty đưa ra mới là thật. Tiểu Vy hiện vẫn tập trung cho các hoạt động khác của mình'.

Sự thật việc đeo nhẫn ở ngón áp út và tin đồn bí mật kết hôn chồng đại gia, Hoa hậu Tiểu Vy nói gì? - Ảnh 4
Netizen bình luận. Ảnh: Internet

Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang khi mới 18 tuổi và gây sốt đến công chúng vì khuôn mặt xinh đẹp, tỉ lệ vàng.

Sự thật việc đeo nhẫn ở ngón áp út và tin đồn bí mật kết hôn chồng đại gia, Hoa hậu Tiểu Vy nói gì? - Ảnh 5
Tiểu Vy được đánh giá là những gương mặt triển vọng khi có khả năng tiến xa và ghi dấu ấn hơn nữa. Ảnh: Internet

Cho đến nay, sau 4 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn gây chú ý và được nhiều người yêu mến, cô nàng cũng rất tài năng khi thử sức lấn sân nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Người đẹp 22 tuổi được đánh giá là những gương mặt triển vọng khi có khả năng tiến xa và ghi dấu ấn hơn nữa trong thời gian tới.

Danh Chiếu Linh trở thành tân Mister Global 2021, thay thế đại diện của Tây Ban Nha

Danh Chiếu Linh trở thành tân Mister Global 2021, thay thế đại diện của Tây Ban Nha

Vì không hoàn thành nhiệm vụ, Mister Global 2021 - Miguel Angel Lucas Carrasco người Tây Ban Nha, bị thu hồi danh hiệu và ban tổ chức trao lại cho Á vương 1 Danh Chiếu Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiểu Vy Hoa Hậu Trần Tiểu Vy Tiểu Vy cưới chồng?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 53 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh