Sự thật việc đeo nhẫn ở ngón áp út và tin đồn bí mật kết hôn chồng đại gia, Hoa hậu Tiểu Vy nói gì?

Dân tình nhanh chóng phát hiện Hoa hậu Tiểu Vy có điểm khác lạ ở ngón tay áp út mới đây.

Cụ thể, khi nàng hậu quay video ngắn nội dung về việc tự trang điểm, make up trên làn da không tỳ vết của mình, không ít người đã thấy phía tay trái của nàng hậu có đeo nhẫn khác biệt. Theo đó, tin đồn về việc Hoa hậu Việt Nam 2018 sắp cưới chồng dấy lên. Nhiều người cho rằng đây chính là chiếc nhẫn đính hôn của Tiểu Vy với hôn phu bí mật. Thậm chí, netizen đã không ngại ngần vào thẳng tường nhà để chúc mừng và hỏi nàng hậu cho ra lẽ.

Tin đồn nàng hậu sắp lên xe bông? Ảnh: Internet Vốn kín tiếng và nói không với thị phi, Hoa hậu Tiểu Vy chưa bao giờ để công chúng bắt gặp hình ảnh hẹn hò với thiếu gia hay đại gia nào. Cuộc sống xoay quanh Tiểu Vy luôn mang màu sắc giản dị, chân thật, cô nàng thể hiện cá tính trẻ trung, năng động đúng lứa tuổi. Ngay phía dưới bình luận, Tiểu Vy cũng không ngại ngần trả lời fan hâm mộ.

Hoa hậu Tiểu Vy. Ảnh: Internet Theo đó, cô cho hay: ‘Hổng phải đâu, nhẫn kiểu á’ và phủ nhận hoàn toàn tin đồn lấy chồng. Nàng hậu cũng cho hay, hiện người đẹp còn bận rộn với các dự án và công việc sắp tới. 'Những thông tin phía công ty đưa ra mới là thật. Tiểu Vy hiện vẫn tập trung cho các hoạt động khác của mình'. Netizen bình luận. Ảnh: Internet Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang khi mới 18 tuổi và gây sốt đến công chúng vì khuôn mặt xinh đẹp, tỉ lệ vàng. Tiểu Vy được đánh giá là những gương mặt triển vọng khi có khả năng tiến xa và ghi dấu ấn hơn nữa. Ảnh: Internet Cho đến nay, sau 4 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn gây chú ý và được nhiều người yêu mến, cô nàng cũng rất tài năng khi thử sức lấn sân nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Người đẹp 22 tuổi được đánh giá là những gương mặt triển vọng khi có khả năng tiến xa và ghi dấu ấn hơn nữa trong thời gian tới.

Danh Chiếu Linh trở thành tân Mister Global 2021, thay thế đại diện của Tây Ban Nha Vì không hoàn thành nhiệm vụ, Mister Global 2021 - Miguel Angel Lucas Carrasco người Tây Ban Nha, bị thu hồi danh hiệu và ban tổ chức trao lại cho Á vương 1 Danh Chiếu Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-viec-deo-nhan-o-ngon-ap-ut-va-tin-don-bi-mat-ket-hon-chong-dai-gia-hoa-hau-tieu-vy-noi-gi-499875.html