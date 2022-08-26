Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành văn bản sau vụ việc 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm ở nước ngoài

Hậu trường 26/08/2022 11:48

Quyết định do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Trần Thế Thuận ký ngày 18/8, quy chế có hiệu lực từ ngày 22/8.

Theo thông tin từ Zing, sau vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm ở nước ngoài, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành quyết định số 1673/QĐ-SVHTT về quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, văn nghệ sĩ khi đi công tác ở nước ngoài.

Theo điều 4 của quyết định, Sở Văn hóa và Thể thao cấm các nghệ sĩ tự ý đi nước ngoài không xin phép hoặc tự ý đi nước ngoài trước khi được sự chấp thuận của Sở. Nghệ sĩ không tự ý ở lại nước ngoài quá thời gian quy định; không sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài vào việc riêng; phải trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài...

Về trách nhiệm, nghĩa vụ khi đi nước ngoài, Sở yêu cầu các nghệ sĩ phải có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành các quy định pháp luật của nước sở tại. Sau khi về nước, trong thời gian 7 ngày làm việc, nghệ sĩ phải báo cáo chuyến đi cho đơn vị trực thuộc. 

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành văn bản sau vụ việc 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm ở nước ngoài - Ảnh 1
Quyết định do Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận ký ngày 18/8 - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Thanh niên, tại điều 11 quy định: nghệ sĩ phải chấp hành pháp luật Việt Nam và các quốc gia (vùng lãnh thổ) khi đi nước ngoài, giữ gìn hình ảnh quốc gia, dân tộc, báo cáo cho lãnh đạo trường hợp ở quá thời gian xin phép...

Nếu gia hạn ở nước ngoài vì việc riêng, nghệ sĩ phải làm đơn trình bày lý do, thời gian, cung cấp tài liệu liên quan gửi về phòng Tổ chức - Pháp chế. Trong trường hợp nghệ sĩ buộc phải ở lại do yếu tố khách quan, cần báo cáo cho lãnh đạo Sở và phòng, đơn vị đang công tác qua hộp thư điện tử công vụ, tin nhắn điện thoại hoặc các phương tiện, hình thức liên lạc khác, xác nhận được xin phép và nộp đơn ngay sau đó. Việc cho phép phải thể hiện bằng quyết định hành chính (thay vì qua trao đổi riêng).

Hiện tại, các đơn vị trực thuộc Sở này có thể kể đến: Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Kịch thành phố, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố, các bảo tàng và trung tâm triển lãm...

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành văn bản sau vụ việc 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm ở nước ngoài - Ảnh 2
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là hai nghệ sĩ đi nước ngoài nhưng không có văn bản báo cáo lên đơn vị trực thuộc - Ảnh: Internet

Trước đó, Hồng ĐăngHồ Hoài Anh là hai nghệ sĩ đi nước ngoài nhưng không có văn bản báo cáo lên đơn vị trực thuộc. Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết Hồ Hoài Anh là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống. Anh tổ chức thi tốt nghiệp kết thúc năm học cho các học viên của mình. Tuy nhiên, tới ngày 15/7, trường mới nghỉ hè và chuẩn bị công tác tuyển sinh cho năm học tới.

Về phía Hồng Đăng, trong văn bản tường trình gửi đến Nhà hát Kịch Hà Nội, diễn viên cho biết không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi ra nước ngoài của viên chức nên mới chỉ gọi điện báo cáo Giám đốc Nhà hát Kịch mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định. Hồng Đăng gửi lời xin lỗi đến ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của anh.

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