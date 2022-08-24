Hồng Đăng bị chặn đứng sự nghiệp, vợ nam diễn viên có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ

Giữa lúc Hồng Đăng đang bị “đóng băng” sự nghiệp, bà xã bất ngờ có hành động chuẩn ‘vợ tào khang’.
- Hồng Đăng vừa hé lộ về 'sự cố' ở Tây Ban Nha, bà xã bất ngờ tiết lộ tình hình cuộc sống hiện tại
- Hồng Đăng đổ bệnh không đi giải trình, thái độ bình thản của bà xã nam diễn viên khiến dân tình bất ngờ
Sau khi trở về nước, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều đã có mặt tại cơ quan chủ quản để giải trình về sự việc ồn ào tại Tây Ban Nha vừa qua. Có thể nói, sự việc của 2 nghệ sĩ vẫn đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng.
Cho đến hiện tại, dù chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức của Tây Ban Nha nhưng Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vẫn vấp phải không ít chỉ trích, mỉa mai từ công chúng. Thậm chí, có một số cư dân mạng còn vào trang cá nhân người thân của nghệ sĩ đặt câu hỏi và mong muốn nhận được lời giải thích thỏa đáng.
Trong lúc chờ hình thức kỉ luật của các bên, vợ Hồ Hoài Anh - ca sĩ Lưu Hương Giang dường như không hề có động thái nào trên mạng xã hội. Trong khi đó, bà xã Hồng Đăng - Anh Đào vẫn thường xuyên đăng tải các bài viết trên trang cá nhân.
Cụ thể, trên trang cá nhân mới đây vợ Hồng Đăng chia sẻ về tình hình kinh doanh của cửa hàng nhận được sự quan tâm lớn. Trước sự quan tâm của mọi người, Anh Đào như được tiếp thêm niềm tin, động lực để có thể mạnh mẽ đối diện với mọi khó khăn đã và đang diễn ra.
Qua những lời nói cùng hành động mà bà xã Hồng Đăng thể hiện, khán giả có thể thấy rõ cô vẫn giữ tinh thần tích cực nhất có thể và cố gắng tự tạo cho bản thân những niềm vui trong việc kinh doanh. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang chờ thông tin mới nhất về “hình phạt” dành cho 2 nghệ sĩ.