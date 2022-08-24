Hồng Đăng bị chặn đứng sự nghiệp, vợ nam diễn viên có động thái khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sau khi trở về nước, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đều đã có mặt tại cơ quan chủ quản để giải trình về sự việc ồn ào tại Tây Ban Nha vừa qua. Có thể nói, sự việc của 2 nghệ sĩ vẫn đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Cho đến hiện tại, dù chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức của Tây Ban Nha nhưng Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vẫn vấp phải không ít chỉ trích, mỉa mai từ công chúng. Thậm chí, có một số cư dân mạng còn vào trang cá nhân người thân của nghệ sĩ đặt câu hỏi và mong muốn nhận được lời giải thích thỏa đáng.

Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh đều đã có mặt tại cơ quan chủ quản để giải trình về sự việc ồn ào tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Trong lúc chờ hình thức kỉ luật của các bên, vợ Hồ Hoài Anh - ca sĩ Lưu Hương Giang dường như không hề có động thái nào trên mạng xã hội. Trong khi đó, bà xã Hồng Đăng - Anh Đào vẫn thường xuyên đăng tải các bài viết trên trang cá nhân.