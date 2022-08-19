Hồng Đăng nhận kết đắng hậu ồn ào, sự nghiệp chính thức bị đứt đoạn sau khi nhận lỗi với Nhà hát Kịch Hà Nội

Hậu trường 19/08/2022 10:02

Sau khi tường trình và nhận lỗi với Nhà hát Kịch Hà Nội, diễn viên Hồng Đăng tiếp tục nhận tin buồn liên quan đến sự nghiệp.

Được biết, Hồng Đăng là nam diễn viên trẻ thủ nhiều vai chính trong các vở diễn của Nhà hát Kịch Hà Nội. Vì vậy, những ồn ào của anh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nhà hát. Chia sẻ với Tiền Phong, NSND Trung Hiếu cho biết sẽ để các diễn viên khác thay thế Hồng Đăng trong một số vai diễn.

Hồng Đăng chưa trình diện tại Nhà hát Kịch Hà Nội - Giải trí

Theo đó, những lùm xùm ở trời Tây đã khiến sự nghiệp của Hồng Đăng bị đứt đoạn, mất hoàn toàn những vai diễn trước đây đã nhận tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Chưa dừng lại ở đó, những hình ảnh của Hồng Đăng trong phim trên sóng VTV cũng bị cắt bỏ, thay thế. 

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Cụ thể, trước đó ngay khi Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng vào bê bối ở trời Tây, nhà Đài VTV đã lập tức gỡ bỏ những hình ảnh của 2 nghệ sĩ trên sóng truyền hình. Riêng diễn viên Hồng Đăng, đang góp mặt trong bộ phim "Thương Ngày Nắng Về" đang phát sóng cũng bị cắt toàn bộ những phân cảnh có mặt nam diễn viên. Những hình ảnh quảng cáo của 2 nghệ sĩ cũng rơi vào tìm cảnh tương tự khi các nhãn hàng cũng đều gỡ bỏ hình ảnh của cả 2.

Hồng Đăng nhận kết đắng hậu ồn ào, sự nghiệp chính thức bị đứt đoạn sau khi nhận lỗi với Nhà hát Kịch Hà Nội - Ảnh 4
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị tạm giam tại Tây Ban Nha (Ảnh: Internet)

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Từ khi trở về nước, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội. Cả 2 nam nghệ sĩ bắt buộc phải trình diện với ban lãnh đạo nơi họ công tác. Do nhận thức chủ quan và là nghệ sĩ diễn viên, không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi ra nước ngoài của viên chức nên mới chỉ gọi điện báo cáo Giám đốc Nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định.

Theo đó, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội bà Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã gửi văn bản thông báo việc diễn viên Hồng Đăng đến trình diện, làm tường trình về việc ra nước ngoài không xin phép. 

Bộ Văn hóa nói gì vụ 2 nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng ĐăngBà Mỹ Hoa cũng nói thêm, Hồng Đăng đã làm bản tường trình, ý thức được vi phạm của mình là ra nước ngoài không xin phép lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội. Giám đốc Nhà hát cũng đã đã xác nhận Hồng Đăng đến Nhà hát Kịch làm việc, xin lỗi về việc đi nước ngoài không xin phép của mình.

Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, Hồng Đăng - Lan Phương quá đỉnh!Theo bản tường trình của Hồng Đăng, nam diễn viên trình bày lý do đi ra nước ngoài là để thăm hỏi người thân và đi du lịch ngắn ngày. Nam diễn viên có lịch trình di chuyển dự kiến là sang Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức. Thời gian đi dự kiến từ ngày 21/6/2022 đến ngày 01/7/2022 sẽ về lại Việt Nam. Nhưng đến ngày 24/6/2022, nam diễn viên gặp phải sự cố bất khả kháng tại Tây Ban Nha nên phải ở lại để giải quyết mà không thể bay về Việt Nam như dự kiến trước đó. Đến ngày 6/8/2022, diễn viên Hồng Đăng mới về đến Việt Nam.

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Trong lúc Hồng Đăng đổ bệnh, bị mất giọng, xin dời ngày trình diện Nhà hát Kịch Hà Nội, thái độ của bà xã nam diễn viên gây chú ý không kém.

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