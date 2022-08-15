Bã xã Hồng Đăng có động thái gây chú ý giữa “tâm bão” lùm xùm của chồng

Hậu trường 15/08/2022 17:01

Sau những ồn ào của Hồng Đăng ở Tây Ban Nha, mọi hành động của vợ nam diễn viên đều nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, giữa lúc Hồng Đăng bị réo tên khắp mặt trận, động thái mới nhất của bà xã nam diễn viên một lần nữa khiến phải dân tình chú ý.

Ở thời điểm hiển tại, dân tình không khỏi mong chờ cũng như để ý nhất cử nhất động của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh sau khi cả 2 trở về nước. Mặc khác, gia đình người thân của hai nam nghệ sĩ cũng được để ý và nhất là bà xã của nam diễn viên Hồng Đăng.

Hồng Đăng về nước, thái độ của bà xã sau những ngày để lộ <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a> bất ổn

Được biết, kể từ khi Hồng Đăng về nước, Anh Đào hạn chế và ít đăng tải hình ảnh trên tài khoản cá nhân hơn. Tuy nhiên, mới đây nhất giữa lúc nam diễn viên liên tục bị réo tên, bà xã Hồng Đăng có động thái gây chú ý. Theo đó Anh Đào chia sẻ công việc kinh doanh cũng như gửi lời “Chúc cả nhà tuần mới thật vui vẻ và hiệu quả trong công việc nhé!”

Đứng trước những lời đàm tiếu, chỉ trích chồng trên mạng xã hội, Anh Đào dường như không quan tâm quá nhiều. Có thể thấy thái độ của Anh Đào khá bình thản và chọn cách ít chia sẻ chuyện gia đình lên mạng xã hội hơn.

Bã xã Hồng Đăng có động thái gây chú ý giữa “tâm bão” lùm xùm của chồng - Ảnh 2
Động thái mới nhất ủa bã xã Hồng Đăng gây chú ý. (Ảnh minh họa: Internet)

Hồng Đăng về nước, thái độ của bà xã sau những ngày để lộ sức khỏe bất ổn

Cách đây không lâu, mạng xã hội bùng nổ khi Anh Đào được bắt gặp đi café cùng ông xã Hồng Đăng chỉ sau vài ngày nam diễn viên trở về nước. Đây là lần hiếm hoi công chúng bắt gặp sự xuất hiện của Hồng Đăng sau khi anh trở về Việt Nam từ Tây Ban Nha. Nhiều 

Bã xã Hồng Đăng có động thái gây chú ý giữa “tâm bão” lùm xùm của chồng - Ảnh 4
Sau khi về nước, Hồng Đăng vui vẻ đi cà phê cùng vợ. (Ảnh minh họa: Internet)
Ngỡ ngàng trước thái độ của vợ Hồng Đăng khi lần đầu xuất hiện cùng chồng sau bê bối chấn động

Ngỡ ngàng trước thái độ của vợ Hồng Đăng khi lần đầu xuất hiện cùng chồng sau bê bối chấn động

Sau thời gian ồn ào tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã chính thức được về Việt Nam. Lần đầu tiên Hồng Đăng xuất hiện hậu bê bối, khi công khai cùng vợ đi cafe tại Hà Nội. Tuy nhiên, thái độ Anh Đào lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

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