Ngỡ ngàng trước thái độ của vợ Hồng Đăng khi lần đầu xuất hiện cùng chồng sau bê bối chấn động

Sau thời gian ồn ào tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã chính thức được về Việt Nam. Lần đầu tiên Hồng Đăng xuất hiện hậu bê bối, khi công khai cùng vợ đi cafe tại Hà Nội. Tuy nhiên, thái độ Anh Đào lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Vừa qua, chiều tối ngày 10/8, team qua đường bắt trọn khoảnh khắc vợ chồng Hồng Đăng đi uống cà phê cùng nhau tại Hà Nội, đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện sau bê bối chấn động. Về phía vợ Hồng Đăng, cư dân mạng phải nể phục trước sự mạnh mẽ, bao dung của cô khi Anh Đào quyết định cùng Hồng Đăng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Dù khán giả có khắt khe hay quay lưng thì Anh Đào vẫn hết lòng vì chồng. Hồng Đăng đi cafe cùng vợ ở Hà Nội sau khi trở về từ Tây Ban Nha. Anh chàng đeo kính đen, chọn 1 góc ngoài ban công để ngắm phố phường. (Ảnh: Internet)

Sau khi những bức ảnh vợ chồng Hồng Đăng vui vẻ đi cà phê được chia sẻ, ngoài những lời chỉ trích, mỉa mai Hồng Đăng thì nhiều người cũng dành lời khen không ngớt cho Anh Đào – vợ nam diễn viên bởi sự cảm thông, bao dung với chồng sau loạt ồn ào xảy ra trong hơn 1 tháng vừa qua Netizen ngưỡng mộ cách hành xử của vợ Hồng Đăng sau bê bối của chồng (Ảnh minh họa: Internet) Thái độ và cách ứng xử của vợ Hồng Đăng khiến cư dân mạng ngưỡng mộ, dành nhiều lời khen: "Thật sự ngưỡng mộ Anh Đào, ứng xử đầy tinh tế và thông minh; Cuối cùng đi đâu xa cũng chỉ để trở về bên người vợ đảm đang, bao dung; Nể chị này thật sự, nếu là mình thì mình sẽ không bỏ qua và làm được như vậy; Hồng Đăng phải thấy may mắn khi có người vợ bao dung đến vậy.....".

Không bình thản như vợ Hồng Đăng, bà xã Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang vẫn "ở ẩn" suốt thời gian ông xã gặp biến đến khi về Việt Nam. Trên trang cá nhân của mình, Lưu Hương Giang cũng vẫn khóa bình luận và chưa có thêm bài viết mới. Có thể nói, đây thực sự là giai đoạn khủng hoảng và khó khăn đối với vợ chồng Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng dính phải lùm xùm xâm hại tình dục trẻ vị thành niên vào ngày 1/7 tại khách sạn Andratx tại hòn đảo Majorca ở Tây Ban Nha. Cho đến hiện tại, 2 nghệ sĩ đã dù được cho về nước nhưng nếu Tây Ban Nha yêu cầu quay lại để tiếp tục điều tra thì họ phải có mặt tại lãnh thổ quốc gia này theo đúng quy định. theo đó vụ việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, và cộng động mạng cũng theo dõi sát sao sự việc trên.

Cát Phượng lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng Trước những phản ứng dữ dội từ cư dân mạng sau phát ngôn chúc mừng Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trở về từ Tây Ban Nha, mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã livestream để lên tiếng đính chính.

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