Ngỡ ngàng trước thái độ của vợ Hồng Đăng khi lần đầu xuất hiện cùng chồng sau bê bối chấn động

Sao Việt 11/08/2022 11:23

Sau thời gian ồn ào tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã chính thức được về Việt Nam. Lần đầu tiên Hồng Đăng xuất hiện hậu bê bối, khi công khai cùng vợ đi cafe tại Hà Nội. Tuy nhiên, thái độ Anh Đào lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Vừa qua, chiều tối ngày 10/8, team qua đường bắt trọn khoảnh khắc vợ chồng Hồng Đăng đi uống cà phê cùng nhau tại Hà Nội, đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện sau bê bối chấn động. Về phía vợ Hồng Đăng, cư dân mạng phải nể phục trước sự mạnh mẽ, bao dung của cô khi Anh Đào quyết định cùng Hồng Đăng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Dù khán giả có khắt khe hay quay lưng thì Anh Đào vẫn hết lòng vì chồng. 

Ngỡ ngàng trước thái độ của vợ Hồng Đăng khi lần đầu xuất hiện cùng chồng sau bê bối chấn động - Ảnh 1Hồng Đăng đi cafe cùng vợ ở Hà Nội sau khi trở về từ Tây Ban Nha. Anh chàng đeo kính đen, chọn 1 góc ngoài ban công để ngắm phố phường. (Ảnh: Internet)

ro ri hinh anh hong dang cafe cung vo sau khi tro ve tu tay ban nha - anh 3

Sau khi những bức ảnh vợ chồng Hồng Đăng vui vẻ đi cà phê được chia sẻ, ngoài những lời chỉ trích, mỉa mai Hồng Đăng thì nhiều người cũng dành lời khen không ngớt cho Anh Đào – vợ nam diễn viên bởi sự cảm thông, bao dung với chồng sau loạt ồn ào xảy ra trong hơn 1 tháng vừa qua

Ngỡ ngàng trước thái độ của vợ Hồng Đăng khi lần đầu xuất hiện cùng chồng sau bê bối chấn động - Ảnh 3Netizen ngưỡng mộ cách hành xử của vợ Hồng Đăng sau bê bối của chồng (Ảnh minh họa: Internet)

Thái độ và cách ứng xử của vợ Hồng Đăng khiến cư dân mạng ngưỡng mộ, dành nhiều lời khen: "Thật sự ngưỡng mộ Anh Đào, ứng xử đầy tinh tế và thông minh; Cuối cùng đi đâu xa cũng chỉ để trở về bên người vợ đảm đang, bao dung; Nể chị này thật sự, nếu là mình thì mình sẽ không bỏ qua và làm được như vậy; Hồng Đăng phải thấy may mắn khi có người vợ bao dung đến vậy.....".

Ngỡ ngàng trước thái độ của vợ Hồng Đăng khi lần đầu xuất hiện cùng chồng sau bê bối chấn động - Ảnh 4

Không bình thản như vợ Hồng Đăng, bà xã Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang vẫn "ở ẩn" suốt thời gian ông xã gặp biến đến khi về Việt Nam. Trên trang cá nhân của mình, Lưu Hương Giang cũng vẫn khóa bình luận và chưa có thêm bài viết mới. Có thể nói, đây thực sự là giai đoạn khủng hoảng và khó khăn đối với vợ chồng Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh.

Động thái mới của vợ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau bình luận khuyên ly hôn lần 2 - Báo Người lao động

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng dính phải lùm xùm xâm hại tình dục trẻ vị thành niên vào ngày 1/7 tại khách sạn Andratx tại hòn đảo Majorca ở Tây Ban Nha. Cho đến hiện tại, 2 nghệ sĩ đã dù được cho về nước nhưng nếu Tây Ban Nha yêu cầu quay lại để tiếp tục điều tra thì họ phải có mặt tại lãnh thổ quốc gia này theo đúng quy định. theo đó vụ việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, và cộng động mạng cũng theo dõi sát sao sự việc trên.

sau khi ve nuoc hong dang vui ve di ca phe cung vo con ho hoai anh ra sao - anh 4

Cát Phượng lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng

Cát Phượng lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng

Trước những phản ứng dữ dội từ cư dân mạng sau phát ngôn chúc mừng Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trở về từ Tây Ban Nha, mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã livestream để lên tiếng đính chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà xã hồng đăng có động thái mới Hồng Đăng Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh về nước Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng vợ Hồng Đăng

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"