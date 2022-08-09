Hồng Đăng vừa về nước, Lan Phương đã nhắc thẳng tên bạn diễn, chia sẻ điều 'tiếc nuối' khi đóng 'Thương ngày nắng về'

Mới đây, nữ diễn viên Lan Phương - bạn diễn của Hồng Đăng trong "Thương ngày nắng về" - đã có bài phỏng vấn khiến dân tình chú ý.

Thời gian qua, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến dân tình không khỏi xôn xao khi vướng vào loạt ồn ào tại Tây Ban Nha. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Tạ Quang Đông xác nhận thông tin hai nghệ sĩ "đã về nước an toàn chiều hôm qua". "Tôi chưa gặp họ nên chưa biết cụ thể sự việc, họ mới báo cáo sơ bộ như thế. Trước mắt hai nghệ sĩ phải làm việc với trường trước, rồi trường sẽ báo cáo lên Bộ, quy trình phải như thế" - ông Đông nói thêm. Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet Khi được hỏi hai nghệ sĩ trên sẽ không bị Tây Ban Nha khiếu kiện, ông Đông cho biết hiện chưa thể trả lời cặn kẽ bởi phải chờ phía đơn vị quản lý làm việc và giải trình, hiện cả hai chỉ mới về Việt Nam nên chưa báo cáo chi tiết. Ông Đông nói thêm phía Bộ Ngoại giao sẽ có báo cáo của Bộ Ngoại giao. Được biết hai nghệ sĩ thuộc hai cơ quan quản lý khác nhau. Hồng Đăng thuộc quản lý của Nhà hát Kịch Hà Nội và Hồ Hoài Anh thuộc biên chế viên chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Mới đây, chia sẻ với báo Dân Trí, diễn viên Lan Phương đã có chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về Hồng Đăng. Được biết, cô là người thủ vai vợ của Đức Xoăn (Hồng Đăng) trong "Thương ngày nắng về". Cụ thể, trong clip phỏng vấn, khi được hỏi câu chuyện của Hồng Đăng có khiến cô day dứt, Lan Phương đã cho biết bản thân không suy nghĩ nhiều về những chuyện mà mình không thể thay đổi được. Bên cạnh đó, cô cũng thể hiện sự tiếc nuối vì ở một số cảnh quay đã làm chưa tốt, bày tỏ giá như có thể quay lại sẽ diễn tốt hơn.

Lan Phương trả lời phỏng vấn về Hồng Đăng - Ảnh: Chụp màn hình "Tất cả đoàn làm phim đều cùng chung 1 tình huống như vậy, với bản thân Phương, Phương không suy nghĩ nhiều về những chuyện không thể thay đổi được. Phương chỉ có thể nghĩ rằng giá như quay lại vẫn có rất nhiều cảnh khi diễn lại Phương muốn diễn tốt hơn" - Lan Phương chia sẻ. Bên cạnh đó, Lan Phương cũng tiết lộ cô không cảm thấy áp lực khi đóng cặp cùng Hồng Đăng trong "Thương ngày nắng về" dù trước đó Hồng Đăng - Hồng Diễm mới được xem là "cặp đôi vàng" của màn ảnh Việt. Cô và nam diễn viên không mất quá nhiều thời gian để đóng cặp vợ chồng trong phim bởi cả 2 đều hiểu rõ nhân vật. "Đây là lần thứ 2 Phương đóng cùng Hồng Đăng, sau khi đóng chung cũng biết được Hồng Đăng và Hồng Diễm là cặp đôi vàng, tuy nhiên lần này Phương không có áp lực gì khi đóng cùng anh ý" - Lan Phương chia sẻ. Trước đó, sau khi tập cuối bộ phim “Thương ngày nắng về” lên sóng, diễn viên Lan Phương để lại lời nhắn đặc biệt gửi tới nhân vật Đức Xoăn do Hồng Đăng thủ vai. Cụ thể, lời nhắn của Lan Phương đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ có nội dung: "Tạm biệt gia đình chúng mình. Đức đi sớm về anh nhé". Lan Phương và Hồng Đăng có nhiều phân cảnh thân thiết bên nhau trong phim - Ảnh : Internet Được biết, trong suốt thời gian Hồng Đăng vắng mặt trong "Thương ngày nắng về", diễn viên Lan Phương vẫn dành cho anh cách ứng xử tinh tế. Hành động của nữ diễn viên nhận được lời khen của khán giả.

Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương? Sau khi tập cuối bộ phim “Thương ngày nắng về” lên sóng, diễn viên Lan Phương để lại lời nhắn đặc biệt gửi tới nhân vật Đức do Hồng Đăng thủ vai là trở về để được đoàn tụ với vợ con.

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