Hồng Đăng vừa về nước, Lan Phương đã nhắc thẳng tên bạn diễn, chia sẻ điều 'tiếc nuối' khi đóng 'Thương ngày nắng về'

Hậu trường 09/08/2022 10:27

Mới đây, nữ diễn viên Lan Phương - bạn diễn của Hồng Đăng trong "Thương ngày nắng về" - đã có bài phỏng vấn khiến dân tình chú ý.

Thời gian qua, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến dân tình không khỏi xôn xao khi vướng vào loạt ồn ào tại Tây Ban Nha. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Tạ Quang Đông xác nhận thông tin hai nghệ sĩ "đã về nước an toàn chiều hôm qua". "Tôi chưa gặp họ nên chưa biết cụ thể sự việc, họ mới báo cáo sơ bộ như thế. Trước mắt hai nghệ sĩ phải làm việc với trường trước, rồi trường sẽ báo cáo lên Bộ, quy trình phải như thế" - ông Đông nói thêm.

hong dang 1
Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

Khi được hỏi hai nghệ sĩ trên sẽ không bị Tây Ban Nha khiếu kiện, ông Đông cho biết hiện chưa thể trả lời cặn kẽ bởi phải chờ phía đơn vị quản lý làm việc và giải trình, hiện cả hai chỉ mới về Việt Nam nên chưa báo cáo chi tiết. Ông Đông nói thêm phía Bộ Ngoại giao sẽ có báo cáo của Bộ Ngoại giao. Được biết hai nghệ sĩ thuộc hai cơ quan quản lý khác nhau. Hồng Đăng thuộc quản lý của Nhà hát Kịch Hà Nội và Hồ Hoài Anh thuộc biên chế viên chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Mới đây, chia sẻ với báo Dân Trí, diễn viên Lan Phương đã có chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về Hồng Đăng. Được biết, cô là người thủ vai vợ của Đức Xoăn (Hồng Đăng) trong "Thương ngày nắng về".

Cụ thể, trong clip phỏng vấn, khi được hỏi câu chuyện của Hồng Đăng có khiến cô day dứt, Lan Phương đã cho biết bản thân không suy nghĩ nhiều về những chuyện mà mình không thể thay đổi được. Bên cạnh đó, cô cũng thể hiện sự tiếc nuối vì ở một số cảnh quay đã làm chưa tốt, bày tỏ giá như có thể quay lại sẽ diễn tốt hơn.

hong dang 2
Lan Phương trả lời phỏng vấn về Hồng Đăng - Ảnh: Chụp màn hình

"Tất cả đoàn làm phim đều cùng chung 1 tình huống như vậy, với bản thân Phương, Phương không suy nghĩ nhiều về những chuyện không thể thay đổi được. Phương chỉ có thể nghĩ rằng giá như quay lại vẫn có rất nhiều cảnh khi diễn lại Phương muốn diễn tốt hơn" - Lan Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, Lan Phương cũng tiết lộ cô không cảm thấy áp lực khi đóng cặp cùng Hồng Đăng trong "Thương ngày nắng về" dù trước đó Hồng Đăng - Hồng Diễm mới được xem là "cặp đôi vàng" của màn ảnh Việt. Cô và nam diễn viên không mất quá nhiều thời gian để đóng cặp vợ chồng trong phim bởi cả 2 đều hiểu rõ nhân vật.

hong dang 3

"Đây là lần thứ 2 Phương đóng cùng Hồng Đăng, sau khi đóng chung cũng biết được Hồng Đăng và Hồng Diễm là cặp đôi vàng, tuy nhiên lần này Phương không có áp lực gì khi đóng cùng anh ý" -  Lan Phương chia sẻ.

Trước đó, sau khi tập cuối bộ phim “Thương ngày nắng về” lên sóng, diễn viên Lan Phương để lại lời nhắn đặc biệt gửi tới nhân vật Đức Xoăn do Hồng Đăng thủ vai. Cụ thể, lời nhắn của Lan Phương đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ có nội dung: "Tạm biệt gia đình chúng mình. Đức đi sớm về anh nhé".

hong dang 4
Lan Phương và Hồng Đăng có nhiều phân cảnh thân thiết bên nhau trong phim - Ảnh : Internet

Được biết, trong suốt thời gian Hồng Đăng vắng mặt trong "Thương ngày nắng về", diễn viên Lan Phương vẫn dành cho anh cách ứng xử tinh tế. Hành động của nữ diễn viên nhận được lời khen của khán giả.

Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương?

Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương?

Sau khi tập cuối bộ phim “Thương ngày nắng về” lên sóng, diễn viên Lan Phương để lại lời nhắn đặc biệt gửi tới nhân vật Đức do Hồng Đăng thủ vai là trở về để được đoàn tụ với vợ con.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Lan Phương Thương Ngày Nắng Về

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An