Bộ Ngoại giao: Tây Ban Nha vẫn tiếp tục điều tra vụ việc của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Hậu trường 08/08/2022 14:27

Mới đây, Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình và công tác bảo hộ công dân đối với 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 8/8, cập nhật về tình hình và công tác bảo hộ công dân đối với 2 công dân Việt Nam được cho là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng, bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao cho biết: "Về việc này, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã luôn theo dõi, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam".

 

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, vào ngày 3/8, tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với toà án. Hiện tại, hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha, tuy nhiên quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền.

Bộ Ngoại giao: Tây Ban Nha vẫn tiếp tục điều tra vụ việc của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh 1
Tây Ban Nha tiếp tục điều tra vụ việc Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

Trước đó, chia sẻ với báo VietNamNet, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, vào tối 7/8, Hồng Đăng và Hồ Ho`ài Anh đã gọi điện thông báo việc đã về nước an toàn. 

Về sự việc cụ thể như thế nào ông Đông vẫn chưa nắm được vì chưa nhận được báo cáo. Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chia sẻ thêm, hai nghệ sĩ sẽ phải báo cáo với đơn vị trước. Hồng Đăng thuộc quản lý của Nhà hát Kịch Hà Nội và Hồ Hoài Anh thuộc biên chế viên chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Về Hồ Hoài Anh, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin Hồ Hoài Anh về nước vào chiều 7/8. Tuy nhiên, hiện tại, Học viện vẫn chưa liên hệ được với Hồ Hoài Anh hay gia đình nam nhạc sĩ. Trước tình hình trên, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã yêu cầu khoa Âm nhạc truyền thống - trực tiếp quản lý Hồ Hoài Anh - liên lạc và làm việc với nhạc sĩ. 

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Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh sao Việt

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