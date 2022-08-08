Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội lên tiếng về thông tin Hồng Đăng bị buộc thôi việc

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã chia sẻ những thông tin xung quanh diễn viên Hồng Đăng về nước và quy trình xử lý kỷ luật đối với vi phạm của diễn viên.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân trí, vào trưa ngày 8/8, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội (nơi diễn viên Hồng Đăng công tác) cho biết: "Ngay sau khi nắm được thông tin trên báo chí, tôi đã cố gắng liên lạc với diễn viên Hồng Đăng nhưng vẫn chưa được. Khi liên lạc được với Hồng Đăng, chúng tôi sẽ yêu cầu anh ấy đến Nhà hát giải trình. Dựa trên thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng và những thông tin giải trình, Hội đồng Nhà hát sẽ tiến hành họp, sau đó có hướng giải quyết cụ thể dựa trên Luật Viên chức". Sau khi giải trình với Nhà hát Kịch Hà Nội, nghệ sĩ Hồng Đăng sẽ phải tiếp tục có giải trình với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Nhà hát Kịch Hà Nội phủ nhận tin Hồng Đăng bị cho thôi việc - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nói về thông tin, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ cho thôi việc diễn viên Hồng Đăng, NSND Trung Hiếu phủ nhận thông tin nói trên. Ông chia sẻ: "Với trường hợp cá nhân đi nước ngoài để xảy ra vấn đề đặc biệt nghiêm trọng mới có hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc, còn với những mức độ khác, hình thức kỷ luật có thể là khiển trách, cảnh cáo. Quyết định này còn tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể trên thực tế. Với Hồng Đăng, việc ở nước ngoài hơn một tháng là chuyện ngoài mong muốn, không phải hành động cố tình ở lại. Nếu cậu ấy cố tình ở lại, mới tính là vi phạm nghỉ quá số thời gian quy định". NSND Trung Hiếu thông tin thêm, bên cạnh việc xử lý nghiêm túc theo đúng Luật Viên chức, Nhà hát cũng sẽ đảm bảo những quyết định đưa ra thấu tình, đạt lý.

Hình ảnh Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng khi từ Việt Nam sang châu Âu được đăng tải vào tháng 6 - Ảnh: FBNV Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, ông Tạ Quang Đông xác nhận thông tin hai nghệ sĩ "đã về nước an toàn chiều hôm qua". Ông Đông chia sẻ thêm: "Tôi chưa gặp họ nên chưa biết cụ thể sự việc, họ mới báo cáo sơ bộ như thế. Trước mắt hai nghệ sĩ phải làm việc với trường trước, rồi trường sẽ báo cáo lên Bộ, quy trình phải như thế". Khi được hỏi hai nghệ sĩ trên sẽ không bị Tây Ban Nha khiếu kiện, ông Đông cho biết hiện chưa thể trả lời cặn kẽ bởi phải chờ phía đơn vị quản lý làm việc và giải trình, hiện cả hai chỉ mới về Việt Nam nên chưa báo cáo chi tiết. Ông Đông nói thêm phía Bộ Ngoại giao sẽ có báo cáo của Bộ Ngoại giao. Hai nghệ sĩ thuộc hai cơ quan quản lý khác nhau. Hồng Đăng thuộc quản lý của Nhà hát Kịch Hà Nội và Hồ Hoài Anh thuộc biên chế viên chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Vì sao thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước lại 'bùng nổ' mạng xã hội? Với xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực ở Google Trends, từ khóa "Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng" đang dẫn đầu. Ngoài ra, "Hồ Hoài Anh" cũng xếp thứ 3 trong thống kê những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất sáng 8/8.

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