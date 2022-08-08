Động thái gây xôn xao của bà xã Hồng Đăng giữa lúc có thông tin chồng đã 'về nước an toàn'

Giữa lúc có thông tin chồng đã về nước, bà xã Hồng Đăng bất ngờ có động thái trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi bàn tán xôn xao.

Trong suốt 1 tháng qua, dư luận dồn sự chú ý quan tâm vào hai nghệ sĩ là Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng khi cả hai bị nghi vấn vướng vào bê bối chấn động ở Tây Ban Nha. Mới đây, theo chia sẻ thông tin từ Zing, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước vào chiều 7/8. Trước mắt, hai nghệ sĩ sẽ làm việc với đơn vị, nơi làm việc. Cụ thể, Hồ Hoài Anh có buổi gặp gỡ trực tiếp, làm việc với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồng Đăng là nghệ sĩ trực thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội.

"Sau đó, đơn vị của hai nghệ sĩ sẽ làm văn bản báo cáo lên Bộ Văn hóa. Quy trình xử lý là như vậy. Hiện, cả hai chưa có báo cáo chi tiết nên Bộ chưa thể trả lời thêm", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói. - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, bởi vì cả Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đều "bặt vô âm tín" suốt thời gian qua nên sự chú ý được dồn vào vợ của hai nghệ sĩ này. Trong khi Lưu Hương Giang hoàn toàn im lặng và hạn chế bình luận ở trang cá nhân nhân thì Anh Đào lại hoạt động trang cá nhân tích cực trở lại.

Trong vài tuần gần đây, cô liên tục đăng tải hình ảnh và những dòng trạng thái thể hiện sự bình tĩnh, tích cực vượt qua thời gian khó khăn. Bà xã của Hồng Đăng vẫn để hình đại diện gia đình, các bài đăng ngọt ngào với chồng vẫn được cô giữ nguyên. Bà xã Hồng Đăng liên tục chia sẻ về công việc kinh doanh thuận lợi nhờ sự chăm chỉ của mình - Ảnh: FBNV Đáng chú ý là, Anh Đào liên tục chia sẻ về công việc kinh doanh thuận lợi nhờ sự chăm chỉ của mình. Cụ thể, giữa lúc có thông tin chồng đã về nước, bà xã Hồng Đăng vẫn tích cực trả lời những bình luận của khách hàng, bạn bè trên trang cá nhân một cách đầy tích cực. Bà xã Hồng Đăng vẫn tích cực trả lời những bình luận của khách hàng, bạn bè trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Tinh thần tích cực của vợ Hồng Đăng thậm chí khiến nhiều người ngỡ ngàng và khâm phục khi cô thể hiện rõ mình luôn là hậu phương vững chắc của chồng sau biến cố lớn. Với tinh thần lạc quan, bà xã Hồng Đăng đã phần nào có thể yên tâm khi chồng đã về nước an toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-gay-xon-xao-cua-ba-xa-hong-dang-giua-luc-co-thong-tin-chong-da-ve-nuoc-an-toan-489591.html