Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương?

Hậu trường 08/08/2022 09:12

Sau khi tập cuối bộ phim “Thương ngày nắng về” lên sóng, diễn viên Lan Phương để lại lời nhắn đặc biệt gửi tới nhân vật Đức do Hồng Đăng thủ vai là trở về để được đoàn tụ với vợ con.

Ngay sau khi tập cuối của bộ phim ''Thương ngày nắng về'' chính thức ra mắt, nữ diễn viên Lan Phương đã gửi lời nhắn đến nam diễn viên Hồng Đăng như sau: “Tạm biệt gia đình chúng mình. Đức đi sớm về anh nhé”.

Có thể nói, sự thiếu vắng của nhân vật Đức do Hồng Đăng thủ vai trong những tập gần cuối “Thương ngày nắng về” khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Đức là chàng trai khù khờ, thiếu sự quyết đoán, thường gây hoạ khiến mọi gánh nặng trong gia đình đổ dồn lên vai của Vân Khánh (Lan Phương).

Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương? - Ảnh 1
Hồng Đăng và Lan Phương - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Đức kiên quyết đòi ly hôn Khánh vì nhận nhầm kết quả khám sức khoẻ. Sau đó, khi Đức hiểu ra mọi chuyện và muốn quay lại thì Vân Khánh đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Tưởng chừng như cặp đôi sẽ tìm thấy nhau thêm một lần nữa thì scandal của nam diễn viên trở thành tâm điểm của dự luận. 

Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương? - Ảnh 2
Dòng bình luận của Lan Phương về nhân vật Đức - Ảnh: Chụp màn hình 

Trước tình hình của vụ việc và Hồng Đăng khó có thể hoàn thành nốt những cảnh quay cuối cùng do bị kẹt bên Tây Ban Nha nên việc thay đổi kịch bản “Thương ngày nắng về” là đương nhiên.Để kết cấu phim không bị hụt hẫng và vô lý, nhân vật Đức được xây dựng tình huống đi công tác nước ngoài. Anh được nhắc đến trong lời thoại của các nhân vật khác và những cuộc điện thoại không có tiếng với nhân vật Vân Khánh.

Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương? - Ảnh 3
Nhân vật Đức (Hồng Đăng) trong phim - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chỉ cho tới tập cuối cùng, nhân vật Đức có cuộc nói chuyện ngắn qua điện thoại với Hoàng Duy (Đình Tú). Duy giả vờ trách móc Đức không về dự đám cưới của hai em. Còn Đức nói lí do lỡ hẹn là vì không đặt được vé máy bay, đành nhờ Khánh (Lan Phương) thay mặt gửi quà.

Đáng chú ý, Đức nói "đi thật xa để trở về" và hứa sẽ sớm hội ngộ cả gia đình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, mới đây cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã trở về Việt Nam sau khi tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đăng tải việc hai nghệ sĩ Việt đã được trả hộ chiếu từ ngày 3/8. Tờ này nhấn mạnh, sau hơn một tháng không được rời Mallorca, họ đã có thể về nước.

Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương? - Ảnh 4
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Cụ thể, ngày 7/8, tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin tòa án Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Theo Ultima Hora, họ bị tịch thu hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ tháng 6 vì vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi trong khách sạn ở Sant Elm. Hai nghệ sĩ đã từ chối cung cấp lời khai trước tòa sau khi bị bắt hồi cuối tháng 6, nên được thả tự do với điều kiện không được rời Mallorca.

Có lẽ, đó chính là lý do, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ lời nhắn của diễn viên Lan Phương gửi tới Hồng Đăng sau khi bộ phim đóng máy. Hiện Hồng Đăng vẫn chưa lên tiếng giải trình về việc này và chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào cho rằng anh đã về nước sau vụ scandal vừa rồi. 

 

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng 'đã về nước an toàn' vào chiều qua 7/8

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng 'đã về nước an toàn' vào chiều qua 7/8

Sau gần 1 tháng rưỡi xa gia đình, hai nghệ sĩ Việt đã được về nước vào chiều ngày hôm qua (7/8).

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đăng Lan Phương Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 51 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An