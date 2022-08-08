Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương?

Có thể nói, sự thiếu vắng của nhân vật Đức do Hồng Đăng thủ vai trong những tập gần cuối “Thương ngày nắng về” khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Đức là chàng trai khù khờ, thiếu sự quyết đoán, thường gây hoạ khiến mọi gánh nặng trong gia đình đổ dồn lên vai của Vân Khánh (Lan Phương).

Ngay sau khi tập cuối của bộ phim ''Thương ngày nắng về'' chính thức ra mắt, nữ diễn viên Lan Phương đã gửi lời nhắn đến nam diễn viên Hồng Đăng như sau: “Tạm biệt gia đình chúng mình. Đức đi sớm về anh nhé”.

Trước tình hình của vụ việc và Hồng Đăng khó có thể hoàn thành nốt những cảnh quay cuối cùng do bị kẹt bên Tây Ban Nha nên việc thay đổi kịch bản “Thương ngày nắng về” là đương nhiên.Để kết cấu phim không bị hụt hẫng và vô lý, nhân vật Đức được xây dựng tình huống đi công tác nước ngoài. Anh được nhắc đến trong lời thoại của các nhân vật khác và những cuộc điện thoại không có tiếng với nhân vật Vân Khánh.

Đức kiên quyết đòi ly hôn Khánh vì nhận nhầm kết quả khám sức khoẻ. Sau đó, khi Đức hiểu ra mọi chuyện và muốn quay lại thì Vân Khánh đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Tưởng chừng như cặp đôi sẽ tìm thấy nhau thêm một lần nữa thì scandal của nam diễn viên trở thành tâm điểm của dự luận.

Nhân vật Đức (Hồng Đăng) trong phim - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chỉ cho tới tập cuối cùng, nhân vật Đức có cuộc nói chuyện ngắn qua điện thoại với Hoàng Duy (Đình Tú). Duy giả vờ trách móc Đức không về dự đám cưới của hai em. Còn Đức nói lí do lỡ hẹn là vì không đặt được vé máy bay, đành nhờ Khánh (Lan Phương) thay mặt gửi quà.

Đáng chú ý, Đức nói "đi thật xa để trở về" và hứa sẽ sớm hội ngộ cả gia đình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, mới đây cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã trở về Việt Nam sau khi tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đăng tải việc hai nghệ sĩ Việt đã được trả hộ chiếu từ ngày 3/8. Tờ này nhấn mạnh, sau hơn một tháng không được rời Mallorca, họ đã có thể về nước.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cụ thể, ngày 7/8, tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin tòa án Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Theo Ultima Hora, họ bị tịch thu hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ tháng 6 vì vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi trong khách sạn ở Sant Elm. Hai nghệ sĩ đã từ chối cung cấp lời khai trước tòa sau khi bị bắt hồi cuối tháng 6, nên được thả tự do với điều kiện không được rời Mallorca.

Có lẽ, đó chính là lý do, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ lời nhắn của diễn viên Lan Phương gửi tới Hồng Đăng sau khi bộ phim đóng máy. Hiện Hồng Đăng vẫn chưa lên tiếng giải trình về việc này và chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào cho rằng anh đã về nước sau vụ scandal vừa rồi.