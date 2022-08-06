Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh sẽ phải ở lại Tây Ban Nha trong ít nhất nửa năm tới?

Mạng xã hội đang xôn xao với thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng có thể sẽ phải ở lại Tây Ban Nha trong ít nhất nửa năm tới vì vụ lùm xùm tại đây.

Theo thông tin từ Thanh Niên, khi liên lạc với Lực lượng Cảnh vệ Dân sự (Guardia Civil) vào ngày 3/8 vừa qua, phía này đã xác nhận rằng cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc xâm hại một thiếu nữ người Anh. Bên cạnh đó, 2 nghệ sĩ trong vụ việc này cũng chưa được trả hộ chiếu về nước.

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vẫn còn ở Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Trước thông tin nếu thiếu nữ người Anh rút cáo buộc thì hai nghệ sĩ người Việt sẽ được trả tự do về nước, phía Guardia Civil đã giải đáp: "Trong trường hợp nạn nhân rút cáo buộc, công tố viên có quyền được tiếp tục vụ án nếu công tố viên nghĩ rằng điều đó phục vụ lợi ích cộng đồng. Hai người đó có thể liên lạc với luật sư, luật sư là người bảo vệ quyền lợi của họ".

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng có thể sẽ ở lại Tây Ban Nha trong ít nhất 6 tháng tới - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tin tức trên được công bố, mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao khi xuất hiện một nguồn tin tại Tây Ban Nha tiết lộ rằng Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng sẽ phải ở lại Tây Ban Nha từ 6 tháng đến ` năm để phục vụ điều tra. Nguồn tin này cũng nói thêm rằng, vụ việc này tại Tây Ban Nha là khá nhỏ và ít người quan tâm.

Tiết lộ của một nguồn tin tại Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những thông tin mà người này tiết lộ đến thời điểm này chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và chưa có bằng chứng xác thực. Những thông tin xoay quanh Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

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