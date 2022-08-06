Lan Phương bình luận về tập cuối của Thương Ngày Nắng Về, có đang 'cà khịa' việc Hồng Đăng vẫn chưa được về nước?

Một bình luận trông vô cùng bình thường của diễn viên Lan Phương đã làm dấy lên nghi vấn cô "cà khịa" vụ việc của Hồng Đăng.

Vừa qua, bộ phim Thương Ngày Nắng Về đã đi đến hồi kết và tập cuối đã lấy đi không ít nước mắt từ khán giả. Trang fanpage của VTV Giải trí cũng đã chia sẻ loạt ảnh trong tập cuối của tác phẩm này kém với chú thích: "Thương Ngày Nắng Về hồi kết ngập tràn những phút giây hạnh phúc dù không thực sự "tròn trịa". Như NSƯT Thanh Quý đã chia sẻ: 'Tất nhiên vẫn có người phải chịu thiệt thòi, nhưng đó mới là cuộc sống, không có gì hoàn hảo hết cả'. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và đồng hành cùng bộ phim và ekip trong suốt hai năm vừa qua.".

Lan Phương bình luận dưới bài viết của fanpage VTV Giải trí - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài độ "hot" của bộ phim, điều khiến công chúng chú ý nữa chính là bình luận của nữ diễn viên Lan Phương dưới bài đăng này: “Tạm biệt gia đình chúng mình. Đức ơi sớm về anh nhé!”. Bình luận này của Lan Phương khiến nhiều netizen chú ý đặc biệt. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang cố tình "nhắc khéo" đến vụ ồn ào tại Tây Ban Nha của Hồng Đăng. Cũng vì việc này mà cư dân mạng có dịp "đá đểu" ồn ào của "Đức Xoăn".

Hồng Đăng và Lan Phương đảm nhận vai vợ chồng trong Thương Ngày Nắng Về - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vì ồn ào tại Tây Ban Nha mà vai Đức Xoăn của Hồng Đăng bị cắt khỏi Thương Ngày Nắng Về với lý do nhân vật này "đi công tác xa" không ấn định ngày về. Trùng hợp là Lan Phương trong phim lại đảm nhận vai vợ của Đức Xoăn nên việc nữ diễn viên bình luận "Đức ơi về sớm anh nhé!" càng làm tăng hoài nghi của khán giả về việc cô đang ẩn ý nói về Hồng Đăng. Bài đăng cảm ơn ê-kíp Thương Ngày Nắng Về vủa Lan Phương - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, nếu theo dõi các diễn viên của Thương Ngày Nắng Về thì có thể thấy Hồng Đăng và Lan Phương là hai đồng nghiệp khá thân thiết. Thậm chí, cách đây không lâu, khi Hồng Đăng đã vướng vào ồn ào thì cô vẫn đăng tải bài viết cảm ơn ê-kíp phim, trong đó có cả nam diễn viên. Điều này cho thấy Lan Phương hoàn toàn tôn trọng và dành tình cảm cho Hồng Đăng như một người đồng nghiệp ăn ý.

Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh sẽ phải ở lại Tây Ban Nha trong ít nhất nửa năm tới? Mạng xã hội đang xôn xao với thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng có thể sẽ phải ở lại Tây Ban Nha trong ít nhất nửa năm tới vì vụ lùm xùm tại đây.

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