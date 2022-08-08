Hồng Đăng vừa về nước chưa được bao lâu, NSND Trung Hiếu đã đưa ra 'lời phán xử': 'Cậu ấy sẽ bị kỷ luật cao nhất, buộc thôi việc'

Hậu trường 08/08/2022 10:21

Mới đây NSND Trung Hiếu Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã đưa ra những lời nhận định về trường hợp của Hồng Đăng sau vụ scandal vừa rồi.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết dù có thông tin là Hồng Đăng đã về nước nhưng từ hôm qua tới giờ, bản thân anh chưa liên hệ được với nhân sự của mình. "Không biết là Hồng Đăng có dùng số khác hay như nào mà chúng tôi chưa liên lạc được. Tất nhiên là sau khi ổn định Hồng Đăng sẽ phải lên Nhà hát trình diện ban lãnh đạo. Chưa biết sự việc như nào vì còn phải có kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, theo Luật Viên chức, Hồng Đăng ra nước ngoài 1,5 tháng không xin phép thì sẽ phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất - đó là buộc thôi việc", NSND Trung Hiếu nói.

Hồng Đăng vừa về nước chưa được bao lâu, NSND Trung Hiếu đã đưa ra 'lời phán xử': 'Cậu ấy sẽ bị kỷ luật cao nhất, buộc thôi việc' - Ảnh 1
NSND Trung Hiếu - Ảnh: Internet 

Trước đó theo thông tin từ Zing News vào sáng 8/8, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước vào chiều 7/8. Trước mắt, hai nghệ sĩ sẽ làm việc với đơn vị, nơi làm việc. Cụ thể, Hồ Hoài Anh có buổi gặp gỡ trực tiếp, làm việc với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồng Đăng là nghệ sĩ trực thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Hồng Đăng vừa về nước chưa được bao lâu, NSND Trung Hiếu đã đưa ra 'lời phán xử': 'Cậu ấy sẽ bị kỷ luật cao nhất, buộc thôi việc' - Ảnh 2

Hồng Đăng trong chương trình 'Cuộc hẹn cuối tuần' đã bị cắt sóng - Ảnh: Báo VietNamNet 

"Sau đó, đơn vị của hai nghệ sĩ sẽ làm văn bản báo cáo lên Bộ Văn hóa. Quy trình xử lý là như vậy. Hiện, cả hai chưa có báo cáo chi tiết nên Bộ chưa thể trả lời thêm", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Ngày 7/8, tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin tòa án Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vào ngày 3/8. Theo Ultima Hora, họ bị tịch thu hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ tháng 6 vì vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi trong khách sạn ở Andratx. Khi đó, cả hai từ chối khai báo khi bị bắt trước quan tòa nhưng với điều kiện họ không được rời Mallorca. Ultima Hora cho biết gần một tháng rưỡi sau khi vụ việc xảy ra, họ đã có thể trở về nước.

Hồng Đăng vừa về nước chưa được bao lâu, NSND Trung Hiếu đã đưa ra 'lời phán xử': 'Cậu ấy sẽ bị kỷ luật cao nhất, buộc thôi việc' - Ảnh 3
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước vào ngày 7/8 - Ảnh: Zing News 

Ultima Hora cho biết hai nghi phạm sau vài giờ bị bắt được đưa đến tòa án Via Germany. Cả hai đều sử dụng quyền không được làm chứng trước thẩm phán. Sau đó, thẩm phán quyết định trả tự do cho hai bị cáo mà không cần tại ngoại, nhưng tịch thu hộ chiếu của họ.

Dù đã được trở về nước nhưng sự nghiệp của diễn viên Hồng Đăng đang đứng trước khả năng cao có thể bị chấm dứt từ đây và nếu điều này trở thành sự thật, các fan của nam diễn viên sẽ cực kỳ cảm thấy buồn bởi anh được cho là một trong những nghệ sĩ sáng giá, tài năng nhất trong vũ trụ điện ảnh VTV. Bằng chứng là vào năm 2018, Hồng Đăng đã xuất sắc nhận giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018 nhờ vai diễn Phong trong bộ phim Cả một đời ân oán.

 

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