Còn cơ hội nào cho Hồng Đăng trở lại màn ảnh nhỏ sau khi về nước?

Nhiều người dự đoán về sự trở lại "bất ngờ" của Hồng Đăng, sau khi Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh được trả lại hộ chiếu để về nước.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều ngày 7/8 theo giờ Việt Nam, báo Tây Ban Nha (tờ Ultima Hora) đưa tin hai nghệ sĩ Việt vướng lùm xùm ở Majorca được trả hộ chiếu từ ngày 3/8. Thông tin hai nghệ sỹ được trả hộ chiếu, không bị khiếu kiện cũng được thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận . Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh được trả hộ chiếu, không bị khiếu kiện - Ảnh: Internet Bê bối này có thể coi là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của hai nam nghệ sĩ từ trước đến nay. Đối với diễn viên Hồng Đăng, vụ lùm xùm xảy ra đúng vào thời điểm phát sóng những tập cuối của bộ phim Thương ngày nắng về, có sự tham gia của nam diễn viên. Từ thời điểm ồn ào nổ ra, nhiều người đưa ra dự đoán Hồng Đăng không thể quay trở lại làm nghệ thuật sau vụ tai tiếng.



Vụ lùm xùm xảy ra đúng vào thời điểm phát sóng những tập cuối của bộ phim Thương ngày nắng về - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nếu Hồng Đăng không bị khiếu kiện, nam diễn viên có thể còn đường quay lại với nghệ thuật. Điều này có lẽ còn phụ thuộc vào cơ quan chủ quản của nam nghệ sĩ, vào Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Tất nhiên, cơ hội trở lại làm nghề của Hồng Đăng cũng dựa vào thái độ của nam nghệ sĩ và phản ứng của công chúng. Vừa qua, bộ phim Thương Ngày Nắng Về đã chính thức khép lại hành trình tuyệt đẹp của mình vào tối ngày 3/8, với một cái kết viên mãn cho tất cả những nhân vật. Tuy nhiên vẫn còn một điều khiến khán giả cảm thấy chưa được trọn vẹn đó chính là sự vắng mặt của Đức, nhiều người vẫn hy vọng Đức - Khánh sẽ hàn gắn lại với nhau. Thế nhưng sự cố của diễn viên Hồng Đăng - người thủ vai Đức đã khiến cho cái kết chưa thể trọn vẹn.

Trước đó, nhân vật Đức (Hồng Đăng) - chồng Khánh - cũng xuất hiện trong tập cuối. Đức được nhắc đến trong phân cảnh bé So thắc mắc với mẹ: "Sao bố Đức đi công tác mãi mà không về nhỉ?". Sau đó, giọng nhân vật vang lên trong cuộc điện thoại với em rể Duy cho biết lý do không thể về dự đám cưới. Biên kịch cũng chọn kết thúc mở cho Đức. Khánh không đến với bác sĩ Minh - người theo đuổi sau khi cô ly hôn, Đức có cơ hội trở về và đoàn tụ. "Đi xa để trở về, đúng không. Anh cũng đi lâu quá rồi. Chắc chắn anh sẽ gặp lại cả nhà thật sớm", nhân vật nói qua điện thoại. Một số người thân cận bóng gió về sự "đi xa để trở về" của Hồng Đăng - Ảnh minh họa: Internet Sự trở lại bất ngờ của nhân vật Đức cũng như giọng nói của diễn viên Hồng Đăng trong tập cuối nằm ngoài dự đoán của tất cả khán giả. Với chi tiết này, Hồng Đăng và vai diễn của mình như được ê-kíp ngầm khẳng định sẽ không hoàn toàn bị cắt bỏ. Ê-kíp làm phim và nam diễn viên đã có sự kết nối nhanh chóng để giọng nói của Hồng Đăng được phát trong tập cuối. Hơn nữa, từ đạo diễn Bùi Tiến Huy cho tới một số bạn diễn và người thân thiết đều có những dòng trạng thái, bình luận đầy ẩn ý về "sự trở về" của nam diễn viên. Với nhân vật Đức, khán giả có thể chờ mong vào ngày đoàn tụ của anh với vợ cũ trên phim. Nhưng với Hồng Đăng, có lẽ ngày trở về màn ảnh nhỏ sẽ khó khăn hơn...

Phải chăng Đức (Hồng Đăng) đã được đoàn tụ với vợ con sau lời nhắn nhủ của Lan Phương? Sau khi tập cuối bộ phim “Thương ngày nắng về” lên sóng, diễn viên Lan Phương để lại lời nhắn đặc biệt gửi tới nhân vật Đức do Hồng Đăng thủ vai là trở về để được đoàn tụ với vợ con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-co-hoi-nao-cho-hong-dang-tro-lai-man-anh-nho-sau-khi-ve-nuoc-489514.html