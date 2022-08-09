Phản ứng trái chiều của khán giả vụ Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh: 'Tha thứ' hay 'phong sát'

Hồng Đăng là nam diễn viên được khán giả biết tới qua nhiều bộ phim giờ vàng trên sóng truyền hình như: Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, gần đây anh đang góp mặt trong bộ phim Thương ngày nắng về. Ở tuổi 38, Hồng Đăng có trong tay sự nghiệp toả sáng và sở hữu khối tài sản trong mơ với nhà đẹp , xe sang. Ngoài ra anh còn khiến nhiều người hâm mộ với gia đình hạnh phúc cùng bà xã Anh Đào.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết nhạc sĩ Hồ Hoài Anh , diễn viên Hồng Đăng "đã về Việt Nam an toàn vào chiều 7.8" và ông chỉ mới tiếp xúc qua điện thoại nên chưa có báo cáo chi tiết. Theo như "quy trình", thì trước mắt, hai nghệ sĩ sẽ phải làm việc với cơ quan chủ quản là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (với trường hợp giảng viên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh) và Nhà hát Kịch Hà Nội (với trường hợp diễn viên Hồng Đăng) trước, rồi họ sẽ báo cáo lên Bộ. NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ, theo Luật Viên chức, Hồng Đăng sẽ chịu hình thức kỷ luật cao nhất.

Dẫn theo Vietnamnet, sau scandal được xem là lớn nhất của Hồng Đăng từ trước đến nay, nhiều người đã lên á gay gắt việc anh quay trở lại màn ảnh nhỏ: “Buộc thôi việc cho ra khỏi ngành là đúng, ai còn muốn xem anh ta diễn nữa” độc giả Dung Le chia sẻ. Trong khi đó, bạn Lê Cương bày tỏ: “Tiếc cho những tài năng như Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng dang dở sự nghiệp, nếu chưa muốn nói sụp đổ hoàn toàn vì lùm xùm vừa qua. Nếu quả thực vi phạm pháp luật nước ngoài thì các anh bị cấm hoạt động nghệ thuật, cấm sóng trước công chúng vĩnh viễn là chính xác. Nếu vô can, luật công chức, viên chức cũng sẽ điều chỉnh hành vi của các anh, cao nhất buộc thôi việc!”.

Tán đồng ý kiến của NSND Trung Hiếu, độc giả Minh Tâm thẳng thắn: “Cơ quan chưa cho phép mà đi nước ngoài chơi như thế đúng là vô tổ chức. Cái này kỷ luật cao nhất là hợp lý rồi”. Trong khi đó, theo bạn Uy Vũ, “làm ô uế giới nghệ sĩ như vậy, kỷ luật thế còn quá nhẹ”. Tuy nhiên, ý kiến của độc giả Đặng Sỹ Trung lại là vấn đề đáng được quan tâm: “Đến lúc người hâm mộ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền nên tìm hiểu về từ "phong sát" rồi đấy”.

Mất niềm tin từ công chúng

Độc giả Minh Đức cho rằng, “cái mất của Hồng Đăng sau cú ăn chơi dính phốt này thực quá lớn: danh tiếng và gia đình”. Còn bạn Cẩm Hoa bày tỏ: “Xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình nhưng cuối cùng lại dính bê bối thế này thì đúng là sụp đổ thần tượng”. Trong khi đó, bạn đọc Hồng Nhung thẳng thắn: “Rồi nhiều người bênh, bảo chỉ là trải nghiệm của các "nghệ sĩ" đi tìm cảm hứng cho "nghệ thuật" thôi. Xin lỗi, mình sẽ không cho con cái theo dõi cái nghệ thuật của hai anh”.

Tương tự, bạn Thanh Hải chia sẻ: “Buộc thôi việc chưa chắc đã là hình phạt nặng nhất, thiết nghĩ một người đàn ông đã có gia đình như các anh đối diện với vợ như nào mới là điều khó khăn”. Độc giả Hồng Ánh đặt câu hỏi: “Hai gia đình đang hạnh phúc, bỗng chốc đứng trước bao thị phi, đối mặt nguy cơ tan vỡ. Rồi con của hai anh sẽ đối mặt với dư luận sao đây?”.

Có Nên tha thứ?

Trái ngược với những ý kiến chỉ trích Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, nhiều người lại bày tỏ góc nhìn hoàn toàn trái ngược. Bạn Sâu Béo là một ví dụ khi chia sẻ: “Em vẫn thông cảm cho 2 anh. Cố gắng vượt qua giai đoạn này anh nhé”. Còn bạn Kim Rungg thì bày tỏ: “Mua danh 3 vạn/Bán danh 3 xu/Chán đời các anh/Thương cho bà vợ/Khổ những đứa con”. Cùng chung quan điểm với Sâu Béo, bạn đọc ***8045 cho rằng: “Sự thật chưa rõ, mình mong mọi người hãy vị tha cho 2 bạn. Đây là bài học đắt giá. Khán giả vẫn quý mến 2 bạn. Cuộc đời mà có lúc nhục lúc vinh, cố gắng hoàn thiện mình 2 bạn nhé”.

Tương tự, độc giả Huy Nguyen nêu ý kiến: ”Ai cũng là con người, nghệ sĩ họ cũng vậy, có ai hoàn hảo 100% đâu mà đi xỉa xói người khác. Họ sai lầm và cũng đã trả giá bằng cả sự nghiệp rồi”. Bạn An Nguyen cũng chia sẻ: “Một người được coi là vô tội cho đến khi bị tòa án buộc tội chính thức. Người ngoài cuộc chưa thể biết những ẩn khúc của vụ án nên công tâm chờ đợi sự thật”.

Chia sẻ của An Nguyen cũng là góc nhìn khá công tâm và đáng được quan tâm. Người hâm mộ nên cho các nghệ sĩ thời gian trước khi lắng nghe tâm sự hoặc phán xét, buộc tội họ!