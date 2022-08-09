Trước những phản ứng dữ dội từ cư dân mạng sau phát ngôn chúc mừng Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trở về từ Tây Ban Nha, mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã livestream để lên tiếng đính chính.

Những ngày gần đây, ồn ào xoay quanh nghi vấn Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị bắt tại Tây Ban Nha, cuối cùng cả 2 đều đã được trở về. Ngay lúc đó nghệ sĩ Cát Phượng đã đăng bài chúc mừng 2 đàn em, song lại vô tình hứng phải rổ gạch đá bởi câu từ. Trước những đả kích từ dân mạng, mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã chính thức livestream đính chính. Cụ thể trong livestream chiều 9/8, nghệ sĩ Cát Phượng xuất hiện đầy mệt mỏi, cô cho biết đây không phải là do cô cố ý và bản thân nữ nghệ sĩ cũng không cổ xúy cho vấn đề này. Nữ nghệ sĩ livestream đính chính Nghệ sĩ Cát Phượng trải lòng trên livestream: "Cát Phượng xin lỗi mọi người, Cát Phượng thật sự xin lỗi, Cát Phượng không phải cố ý đâu. Lúc đó đang viết thì lên sân khấu, chưa kịp nhìn gì cả, lúc xuống thì thấy tin nhắn đã gửi đi. Một lần nữa cho Cát Phượng gửi lời xin lỗi đến mọi người".

Cô gửi lời xin lỗi đến khán giả Trước những chỉ trích từ cư dân mạng, nghệ sĩ Cát Phượng cho hay bản thân xuống sắc, mất ngủ cả đêm qua trước ồn ào lần này. Cả ngày 9/8, Cát Phượng tâm sự chỉ ăn được một ít trái cây lót dạ, trước khi livestream thì phải nhờ make-up để cho khán giả không thấy được khuôn mặt xuống sắc của mình. Cụ thể nữ nghệ sĩ nói"Cát Phượng xin lỗi, một lần nữa Cát Phượng xin đính chính mình không cổ xúy cho chuyện này. Các bạn cứ chửi Cát Phượng đi, Cát Phượng xin nhận hết, các bạn cứ chửi, các bạn cảm thấy vui và thoải mái thì các bạn cứ chửi. Mọi người nói sao cũng được, Cát Phượng nhận hết. Cát Phượng có thói quen xem sạch tất cả tin nhắn nên sau livestream này, nếu mọi người còn chửi thì Cát Phượng vẫn nhận hết", Cát Phượng chia sẻ trên livestream.

Cô cho biết bản thân không hề cổ xúy cho hành động sai trái Bên cạnh những chỉ trích từ cộng đồng mạng, Cát Phượng cũng tiết lộ mẹ ruột của cô - bà ngoại bé Bom cũng la mình vì những phát ngôn, bình luận gây hiểu lầm vừa qua: "Bà ngoại Bom cũng vừa la Cát Phượng, bảo rằng rảnh quá hay sao mà không có chuyện làm khiến sự việc ra như thế". Đây không phải lần đầu tiên Cát Phương có phát ngôn gây tranh cãi, trước đó nữ nghệ sĩ đã nhiều lần phát ngôn thiếu suy nghĩ dẫn đến bị cộng đồng mạng chỉ trích, cô nhiều lần phải livestream để đính chính mọi chuyện. Cát Phượng thường xuyên phát ngôn thiếu suy nghĩ, nhiều lần phải xin lỗi Bên cạnh những phát ngôn, nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần gây ra nhiều drama liên quan đến chuyện tình ái, hiện tại cô là một single mom và vẫn chưa có thông báo gì liên quan đến sẽ đi bước nữa. Tuy nhiên khán giả trở nên ngán ngẩm trước quá nhiều lần ăn nói thiếu cẩn trọng dẫn đến nhiều hậu quả. Mong rằng trong tương lai, nữ nghệ sĩ sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói để không phải lên tiếng đính chính như vầy nữa.

Diện mạo khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi lớn của Kiều Minh Tuấn trong lần đầu xuất hiện sau bê bối tình cảm cùng Cát Phượng Sau hơn nửa tháng Cát Phượng lên tiếng chia sẻ công khai việc chia tay bạn trai, đây là lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn công khai xuất hiện trước công chúng.

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