Hồng Đăng vừa về nước khán giả phản ứng gay gắt "không biết còn cơ hội đóng phim không"?

Sao Việt 08/08/2022 17:25

Sau những ồn ào thời gian qua, khán giả đang đặt câu hỏi liệu Hồng Đăng còn cơ hội được tiếp tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình trong thời gian tới?

Sáng ngày 8/8, thông tin Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã lặng lẽ về nước càng khiến dư luận ồn ào. Cụ thể, trước đó vào ngày 7/8 theo giờ Việt Nam, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin về việc hai nghệ sĩ Việt vướng lùm xùm tại Majocar đã được trả lại hộ chiếu. Theo đó, chia sẻ với báo Thanh Niên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xác nhận thông tin hai nghệ sĩ này đã được trả lại hộ chiếu và đã an toàn trở về Việt Nam.

 

Hồng Đăng vừa về nước khán giả phản ứng gay gắt 'không biết còn cơ hội đóng phim không'? - Ảnh 1

 

Về phía dư luận, ngay khi có thông tin 2 nghệ sĩ này được trả hộ chiếu để về Việt Nam, các diễn đàn mạng xã hội đã xôn xao bàn tán. Bên cạnh những ý kiến trái chiều về nhân cách của hai nghệ sĩ, nhiều người vẫn hy vọng rằng nếu không bị khiếu kiện thì nam diễn viên vẫn còn cơ hội để quay lại với nghệ thuật.

 

Một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông với thị phi lần này của 2 nghệ sĩ: "Mong rằng nhà nước, người hâm mộ sẽ có cái nhìn công tâm trong câu chuyện này"; "Đánh kẻ chạy đi thôi còn lên mở lòng vị tha để giữ lại những tài năng khi họ đã biết lỗi"...

 

Hồng Đăng vừa về nước khán giả phản ứng gay gắt 'không biết còn cơ hội đóng phim không'? - Ảnh 2

Các ý kiến khác lại gay gắt hơn khi cho rằng 2 nghệ sĩ nên tạm dừng hoạt động nghệ thuật để xem xét lại bản thân"Nên chỉnh đốn nghệ sĩ để văn hóa nước nhà trong sạch. Ông nào không làm tốt cho về nghỉ".

Hồng Đăng vừa về nước khán giả phản ứng gay gắt 'không biết còn cơ hội đóng phim không'? - Ảnh 3

Với sự việc trên, nhiều người đặt câu hỏi, sau hai nghệ sĩ trên đã trở về thì Hồng Đăng có được trở lại với phim truyền hình hay sẽ bị cấm sóng vĩnh viễn? 

 

Trước đó, ngay khi thời điểm mà hai nghệ sĩ bị vướng ồn ào ở trời tây thì Hồng Đăng được cho là đã bị cho "bay màu" khỏi nhiều tác phẩm truyền hình cả đang phát sóng và phát lại đặc biệt là vai diễn Đức do anh chàng thủ vai trong Thương Ngày Nắng Về mặc dù khi đó phim chưa đi đến hồi kết.

 

Hồng Đăng vừa về nước khán giả phản ứng gay gắt 'không biết còn cơ hội đóng phim không'? - Ảnh 4
Hồng Đăng trong dự án phim Thương Ngày Nắng Về. (Ảnh: Tư liệu phim)

 

Hồng Đăng vừa về nước khán giả phản ứng gay gắt 'không biết còn cơ hội đóng phim không'? - Ảnh 5

Trước sự việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng như quốc tế cũng vướng phải những lùm xùm từ chuyện đời tư cho đến nghệ thuật, song với sự thay đổi là lòng bao dung của khán giả Việt, các nghệ sĩ đã "vực dậy" để xây dựng lại sự nghiệp, tạo hình ảnh mới  vươn xa hơn nữa trên con đường con đường nghệ thuật.

Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng đã về nước, kết luận của Tây Ban Nha là gì?

Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng đã về nước, kết luận của Tây Ban Nha là gì?

Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng đã được trả lại hộ chiếu và về nước vào chiều 7/8 và Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã có những thông tin về sự việc liên quan.

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