Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình xử lý vụ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng

Hậu trường 11/08/2022 16:26

Vào chiều ngày 11/8, đại diện Bộ Ngoại giao đã chia sẻ về tình hình xử lý vụ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng sau khi về Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 11/8, đại diện Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi rằng có phải Hồ Hoài AnhHồng Đăng bị trục xuất về Việt Nam theo quyết định của chính quyền Tây Ban Nha hay không.

 

Bà Lê Thị Thu Hằng - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, vào ngày 8/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã thông tin chính thức về vụ việc. Đại sứ quán cho biết, ngày 3/8, toà án Tây Ban Nha trả hộ chiếu cho hai công dân do họ đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với toà án. Hai công dân được Đại sứ quán Việt Nam khẳng định đã rời Tây Ban Nha, và báo chí trong nước đưa tin họ đã về đến Việt Nam.

Bà Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian tiếp theo, khi vụ việc vẫn được điều tra và thực hiện quá trình tố tụng, vẫn sẽ phối hợp với các cơ quan sở tại và trong nước để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình xử lý vụ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng - Ảnh 1
Vụ việc vẫn được điều tra và thực hiện quá trình tố tụng - Ảnh: Internet

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết trước mắt, hai nghệ sĩ sẽ phải làm việc với cơ quan chủ quản là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (với trường hợp giảng viên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh) và Nhà hát Kịch Hà Nội (với trường hợp diễn viên Hồng Đăng) trước, rồi họ sẽ báo cáo lên Bộ.

Trong khi đó, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia - ông Lê Anh Tuấn cũng thông tin với Thanh Niên rằng phía gia đình Hồ Hoài Anh kể từ khi vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ ồn ào trên truyền thông đã không bắt máy điện thoại, và Học viện không được thông tin vụ về nước, chỉ đọc báo mới biết. Hiện Học viện đã yêu cầu Khoa Âm nhạc truyền thống - đơn vị trực tiếp quản lý nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm việc và yêu cầu nhạc sĩ trình diện vào ngày 15/8.

Về phía Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi diễn viên Hồng Đăng công tác, Giám đốc - NSND Trung Hiếu cho biết diễn viên Hồng Đăng có xin phép ông để đi nước ngoài nhưng lúc đó NSND Trung Hiếu không có ở nhà nên không ký giấy xác nhận. Theo quy định, diễn viên đi công tác nước ngoài phải xin phép lãnh đạo Nhà hát và phải được sự chấp thuận của đơn vị chủ quản là Sở VH-TT Hà Nội. Hiện tại nhà hát cũng đang tích cực liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng để xử lý vụ việc.

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