Sau khi trở về từ Tây Ban Nha, Hồng Đăng lần đầu xuất hiện công khai, tung tích Hồ Hoài Anh vẫn gây lo lắng

Mới đây, Hồng Đăng bị bắt gặp khi nam diễn viên đi cùng vợ ở Hà Nội sau khi trở về từ Tây Ban Nha.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi trở về Việt Nam, Hồng Đăng được bắt gặp cùng vợ tại quán cà phê ở Hà Nội vào ngày 10/8. Nam diễn viên đeo kính đen và chọn một góc ngoài ban công để ngắm phố phường. Có thể thấy, hiện tại Hồng Đăng đang tạm dừng tất cả các dự án nghệ thuật. Mặt khác, ở trên trang cá nhân, Hồng Đăng vẫn không có động thái hay phát ngôn nào đặc biệt.

Hồng Đăng đi cafe cùng vợ ở Hà Nội sau khi trở về từ Tây Ban Nha - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Trong khi Hồng Đăng đã lộ diện cùng vợ thì tung tích của Hồ Hoài Anh vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, trước đó, vào ngày 8/8, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam - đơn vị mà Hồ Hoài Anh đang giảng dạy, cho biết chưa liên lạc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đồng thời, ông Tuấn cho hay: "Chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh công tác để liên lạc, yêu cầu trình diện ở trường vào ngày 15/8". Ngoài ra, trước hết, nhà trường cần phải làm việc với Hồ Hoài Anh, sau đó mới đưa ra hình thức xử lý.

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng 'đã về nước an toàn' vào ngày 7/8 -Ảnh: Internet Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã luôn theo dõi, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Hiện tại, hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có phải trở lại Tây Ban Nha sau khi về Việt Nam? Nếu giới chức Tây Ban Nha triệu tập, cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh buộc phải quay trở lại nước này để tiếp tục quá trình điều tra. Việc có được ủy quyền cho luật sư làm việc hay không phụ thuộc vào pháp luật hình sự nước này.

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