Hồng Đăng đổ bệnh không đi giải trình, thái độ bình thản của bà xã nam diễn viên khiến dân tình bất ngờ

Hậu trường 17/08/2022 10:43

Trong lúc Hồng Đăng đổ bệnh, bị mất giọng, xin dời ngày trình diện Nhà hát Kịch Hà Nội, thái độ của bà xã nam diễn viên gây chú ý không kém.

Mới đây, Hồng Đăng cho biết đang ốm nên không đi giải trình tại Nhà hát Kịch Hà Nội và Học viện Âm nhạc quốc gia vấp phải sự phản đối khá gay gắt từ phía khán giả. Theo đó, cư dân mạng nhận định cách đây mấy hôm Hồng Đăng còn đi cà phê, cắn hương dương rất vui vẻ bên vợ, không có dấu hiệu gì của việc ốm đau. 

Diễn viên Hồng Đăng là ai?

Hồng Đăng đổ bệnh không đi giải trình, thái độ bình thản của bà xã nam diễn viên khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 2
Hồng Đăng cho biết đang ốm mất giọng sẽ đi giải trình trong 2-3 ngày tới. (Ảnh minh họa: Internet)

 Chiều 16/8, chia sẻ với báo chí, NSND Trung Hiếu - giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết đã liên lạc được với Hồng Đăng, tuy nhiên nam diễn thông báo đang bị ốm mất giọng "Đăng bảo đang bị ốm, mất giọng. Đăng đã liên lạc với tôi rồi, bảo mai, ngày kia sẽ lên nhà hát trình diện, báo cáo"- NSND Trung Hiếu nói.

Hồng Đăng đổ bệnh không đi giải trình, thái độ bình thản của bà xã nam diễn viên khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 3
Từ bê bối ở Tây Ban Nha mọi nhất cử nhất động người thân Hồng Đăng khó tránh khỏi được sự chú ý của công chúng. (Ảnh minh họa: Internet)

 Tuy nhiên, giữa lúc chồng đổ bệnh, động thái của bà xã Hồng Đăng khiến dân tình hoang mang. Cụ thể, ngày 16/8, bã xã Hồng Đăng bình thản, dường như không quan tâm chuyện chuyện của chồng, Anh Đào đăng bài bán hàng lên trang cá nhân. Bà xã Hồng Đăng thậm chí còn không khóa chế độ bình luận công khai, kinh doanh như bình thường

Hồng Đăng đổ bệnh không đi giải trình, thái độ bình thản của bà xã nam diễn viên khiến dân tình bất ngờ - Ảnh 4
Bã xã Hồng Đăng bình thản đăng bài bán hàng trên trang cá nhân (Ảnh minh họa: Internet)

Qua những động thái gần đây của bà xã Hồng Đăng, nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi cư dân mạng cho rằng bê bối chấn động Hồng Đăng vướng phải, bà xã anh sẽ phải suy sụp trong thời gian dài.

Trước đó, Anh Đào từng có thời gian tạm khóa Facebook để tránh sự soi mói của cư dân mạng. Nhưng không lâu sau cô tự tin mở lại, tiếp tục kinh doanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dường như Anh Đào không bị ảnh hưởng tinh thần quá nhiều sau lùm xùm của ông xã.

Bã xã Hồng Đăng có động thái gây chú ý giữa “tâm bão” lùm xùm của chồng

Bã xã Hồng Đăng có động thái gây chú ý giữa “tâm bão” lùm xùm của chồng

Sau những ồn ào của Hồng Đăng ở Tây Ban Nha, mọi hành động của vợ nam diễn viên đều nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, giữa lúc Hồng Đăng bị réo tên khắp mặt trận, động thái mới nhất của bà xã nam diễn viên một lần nữa khiến phải dân tình chú ý.

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