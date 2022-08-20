Hồng Đăng vừa hé lộ về 'sự cố' ở Tây Ban Nha, bà xã bất ngờ tiết lộ tình hình cuộc sống hiện tại

Bài viết mới nhất trên trang cá nhân, bà xã Hồng Đăng vô tình để lộ thực trạng cuộc sống.
- Hồng Đăng đổ bệnh không đi giải trình, thái độ bình thản của bà xã nam diễn viên khiến dân tình bất ngờ
- Bã xã Hồng Đăng có động thái gây chú ý giữa “tâm bão” lùm xùm của chồng
Mới đây, diễn viên Hồng Đăng đã có mặt tại Nhà hát Kịch Hà Nội để giải trình lý do đi nước ngoài khi chưa được sự cho phép của ban lãnh đạo cùng ồn ào tại Tây Ban Nha. Theo những gì chia sẻ với tờ báo VietNamNet, ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội cho hay:
“Ông Lê Hồng Đăng đã đến Nhà hát Kịch Hà Nội và có bản tường trình lại sự việc vắng mặt tại cơ quan trong khoảng thời gian từ ngày 21/6/2022 đến ngày 12/8/2022. Trong bản tường trình, ông Đăng đã trình bày lý do đi ra nước ngoài là để thăm hỏi người thân và đi du lịch ngắn ngày.
Do nhận thức chủ quan và là nghệ sĩ diễn viên, không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi ra nước ngoài của viên chức nên mới chỉ gọi điện báo cáo Giám đốc Nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định. "
Có thể nói ở thời điểm hiện tại, mọi động thái của Hồng Đăng và gia đình nam diễn viên đều được sự chú ý từ cư dân mạng. Vào sáng ngày 20/8, cách đây ít giờ, bà xã Hồng Đăng háo hức đăng tải bài viết tiết lộ tình hình cuộc sống. Cô không giấu được niềm vui khi cửa hàng của mình mỗi sáng đều tấp nập khách hàng vào dịp cuối tuần. Anh Đào đăng loạt ảnh chia sẻ về tình hình kinh doanh hiện tại của cửa hàng kèm lời nhắn:
“Niềm vui mỗi sáng là được thấy các anh chị em ghé ủng hộ cho Mẹ Nhím.
Sáng thứ 7 của em thế này quá là vui luôn ạ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ bên người thân nhé! P/s: Bát bún của em đấy ạ, em mời chị em thưởng thức bữa sáng cùng em nào!”.
Qua những gì bà xã Hồng Đăng chia sẻ, cư dân mạng đưa ra khẳng định, ồn ào của Hồng Đăng không mấy ảnh hưởng đến quá trình hoạt động quán ăn của vợ. Ngoài ra, bã xã của nam diễn viên dường như không mấy bận tâm đến những ồn ào. Trước đó, khi Hồng Đăng trở về Việt Nam, anh đã cùng vợ đi uống cà phê, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc sau thời gian dài xa cách.