Thông tin MỚI vụ Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh vướng bê bối tại Tây Ban Nha

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán giữ liên hệ với toà án và luật sư, sẵn sàng hỗ trợ, bảo hộ công dân cần thiết theo đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong bà Hằng cho biết theo những gì mà Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha về thông tin thì hiện nay luật sư của Hồi Hoài Anh và Hồng Đăng hiện vẫn đang tiếp tục đại diện làm việc với toà án và các bên liên quan.

Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ ông Trung Hiếu - giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - chiều 17/8 cho biết diễn viên Hồng Đăng (Lê Hồng Đăng) đã đến cơ quan và có bản tường trình sự việc vắng mặt tại cơ quan trong khoảng thời gian từ ngày 21/6 đến ngày 12/8.

Cụ thể hai công dân bị cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”. Họ đã về nước an toàn hôm 7/8, sau khi uỷ quyền cho các luật sư.

Trong bản tường trình, ông Đăng trình bày lý do đi ra nước ngoài là để thăm người thân và đi du lịch ngắn ngày.

Ông Đăng thừa nhận, do nhận thức chủ quan, không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi nước ngoài của viên chức, nên chỉ gọi điện báo cáo giám đốc nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định.

Hồng Đăng vừa trình diện và xin lỗi Nhà hát Kịch Hà Nội

Ông Đăng cho biết lịch trình di chuyển của ông dự kiến sang Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức. Thời gian đi dự kiến từ ngày 21/6 đến ngày 1/7 sẽ về lại Việt Nam.

Nhưng ngày 24/6, ông Đăng gặp phải "sự cố bất khả kháng" tại Tây Ban Nha nên phải ở lại để giải quyết mà không thể bay về Việt Nam như dự kiến trước đó. Ngày 6-8 ông mới về đến Việt Nam.

"Qua bản tường trình, ông Lê Hồng Đăng đã nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Ông Đăng có gửi lời xin lỗi đến ban giám đốc nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm cho vi phạm của mình", đại diện Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết.

Sau khi nhận được bản tường trình của diễn viên Hồng Đăng, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội.

Liên quan tới vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận hơn 1 tháng qua này, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đã trình diện Học viện Âm nhạc quốc gia theo thông tin từ học viện này ngày 15/8.