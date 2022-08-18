Thông tin MỚI về việc xử lý vi phạm của nam diễn viên Hồng Đăng sau sự cố tại đất khách

Liên quan đến vụ việc Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng phải rắc rối ở nước ngoài, mới đây NSND Trung Hiếu-Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận với cánh phóng viên rằng diễn viên Hồng Đăng đã đến làm việc và giải trình về việc đi nước ngoài không xin phép.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong chiều ngày 17/8, NSND Trung Hiếu cho biết, diễn viên Hồng Đăng đã đến cơ quan và có bản tường trình lại việc vắng mặt tại cơ quan trong khoảng thời gian từ 21/6/2022 đến ngày 12/8/2022. “Diễn viên đến cơ quan để giải trình, Ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội”, NSND Trung Hiếu nói. Theo đó, Hồng Đăng trình bày lý do đi ra nước ngoài là “để thăm hỏi người thân và đi du lịch ngắn ngày. Do nhận thức chủ quan và là nghệ sĩ diễn viên, không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi ra nước ngoài của viên chức nên mới chỉ gọi điện báo cáo Giám đốc Nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định”.

Nhà hát Kịch Hà Nội phải chọn diễn viên tạm đóng thay Hồng Đăng trong một số vở kịch - Ảnh: Báo Tiền Phong “Ông Lê Hồng Đăng đã trình bày lịch trình di chuyển dự kiến là sang Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức. Thời gian đi dự kiến từ ngày 21/6/2022 đến ngày 01/7/2022 sẽ về lại Việt Nam. Nhưng đến ngày 24/6/2022, ông Đăng gặp phải sự cố bất khả kháng tại Tây Ban Nha. Vì thế Hồng Đăng phải ở lại để giải quyết mà không thể bay về Việt Nam như dự kiến trước đó. Đến ngày 6/8/2022 ông Đăng mới về đến Việt Nam”, NSND Trung Hiếu thông tin. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội khẳng định, thông qua bản tường trình, ông Lê Hồng Đăng đã nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. “Ông Lê Hồng Đăng có gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình”, NSND Trung Hiếu nêu. Lãnh đạo Nhà hát nói thêm, bản tường trình và những thông tin này đều có sự xác nhận của diễn viên bằng chữ ký và được lưu tại Nhà hát.

Về hình thức xử lý vi phạm đi nước ngoài không xin phép của diễn viên Hồng Đăng, NSND Trung Hiếu cho biết Ban Giám đốc đang xin ý kiến Sở VHTT Hà Nội. Sự cố bất ngờ ở Tây Ban Nha ảnh hưởng trực tiếp tới một loạt vở diễn, bộ phim và các dự án nghệ thuật của diễn viên. NSND Trung Hiếu cho PV Tiền Phong biết, trong thời gian chờ xác minh và xử lý vụ việc, Nhà hát sẽ để các diễn viên khác thay thế Hồng Đăng trong một số vai diễn. Hồng Đăng là một trong những nam diễn viên trẻ thủ nhiều vai chính trong các vở diễn của Nhà hát Kịch Hà Nội. Trước đó, theo thông tin từ báo VietNamNet liên quan đến diễn viên Hồng Đăng, chiều ngày 8/8, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội NSND Trung Hiếu đã liên lạc với nam diễn viên kể từ lúc có thông tin anh trở về nước. Cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã đến trình diện và giải trình hành vi vi phạm của mình - Ảnh: Báo VietNamNet “Chúng tôi đang liên lạc yêu cầu Hồng Đăng lên nhà hát để làm việc, có giải trình cụ thể. Sau đó, sẽ họp hội đồng và xin ý kiến của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội. Phải dựa trên thông tin chính thức và giải trình từ Hồng Đăng lúc đó mới có hình thức xử lý. Có tín hiệu mừng là Hồng Đăng đã về. Nếu đúng là đã về thực sự mà bên kia không có chứng cứ gì để quy kết được thì đó cũng là tín hiệu mừng. Bước tiếp theo xử lý theo luật trên tinh thần có tình có lý. Vi phạm đến mức độ nào sẽ xử lý ở mức độ đó”, NSND Trung Hiếu cho hay. Những diễn biến xoay quanh hình phạt xử lý Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh vẫn sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trong giai đoạn tới.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có phải trở lại Tây Ban Nha sau khi về Việt Nam? Nếu giới chức Tây Ban Nha triệu tập, cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh buộc phải quay trở lại nước này để tiếp tục quá trình điều tra. Việc có được ủy quyền cho luật sư làm việc hay không phụ thuộc vào pháp luật hình sự nước này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-ve-viec-xu-ly-vi-pham-cua-nam-dien-vien-hong-dang-sau-su-co-tai-dat-khach-492996.html