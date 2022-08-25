Chồng dính bê bối chấn động: Lưu Hương Giang bị liên lụy nặng nề vì ồn ào của Hồ Hoài Anh, bà xã Hồng Đăng liên tục gặp may, mừng rỡ báo tin vui

Theo đó, cả hai đơn vị này vẫn chưa đưa ra được hình thức kỷ luật chính thức cho hai nghệ sĩ về việc chưa hoàn tất thủ tục khi đi công tác nước ngoài. Dù vẫn chưa có kết quả cụ thể về vụ việc trên, nhưng sự nghiệp của Hồ Hoài Anh và Diễn Viên Hồng Đăng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau những bê bối chấn động ở Tây Ban Nha và về nước an toàn vào ngày 17/8, Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đã lên trình diện với hai cơ quan chủ quản là nhà Hát Kịch Hà Nội và Học Viện Âm Nhạc quốc gia.

Điều đáng nói, vợ và gia đình của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cũng bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý cũng như công việc.

Ngay từ thời điểm lùm xùm nổ ra, VTV đã có thông báo nội bộ về việc rà soát chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Cho đến thời điểm hiện tại, cả hai nghệ sĩ này đều đang bị đóng băng sự nghiệp khi không thể công tác ở cơ quan và cũng không có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh VTV.

Lưu Hương Giang có lẽ phải đối diện với những ảnh hưởng nặng nề về sự nghiệp.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang từng là "cặp đôi quyền lực" về hình tượng gia đình hạnh phúc. (Ảnh: FC Lưu Hương Giang)

Vốn là người của công chúng và có tiếng trong giới nghệ thuật, Lưu Hương Giang có thể đối diện với nguy cơ mất nhiều hợp đồng quảng cáo hay việc xuất hiện trên sóng truyền hình giờ đây đối với nữ nghệ sĩ cũng là một điều khá khó khăn. Mặc dù không gây ra bất kỳ lùm xùm nào, nhưng hình ảnh Lưu Hương Giang đã gắn chặt với Hồ Hoài Anh nên việc nữ ca sĩ bị tác động nặng nề từ scandal của chồng là điều không có gì khó hiểu.

Từ ngày ngày Hồ Hoài Anh gặp scandal, Lưu Hương Giang vẫn chưa lên tiếng về sự việc, trên trang facebook cá nhân nữ ca sĩ cũng chưa có bất kỳ động thái nào.

Hồ Hoài Anh vướng phải lùm xùm chấn động khiến sự nghiệp của Lưu Hương Giang bị ‘vạ lây’.(Ảnh: FB Lưu Hương Giang)

Đều có chồng dính bê bối chấn động, nhưng Lưu Hương Giang và vợ Hồng Đăng có kết cục khác nhau. Trái ngược với Lưu Hương Giang, bà xã Hồng Đăng (Anh Đào) không tham gia showbiz nên cô không phải đối diện với nguy cơ bị "vạ lây" đến hình tượng cũng như sự nghiệp.

Bã xã Hồng Đăng liên tục nhận tin vui

Hồng Đăng và vợ Anh Đào. (Ảnh: FB Anh Đào)

Giữa lúc Hồng Đăng liên tục bị réo tên, thì động thái của vợ nam diễn cũng khiến nhiều người chú ý. Theo đó, vợ Hồng Đăng – Anh Đào vẫn thường xuyên đăng tải, chia sẻ công việc kinh doanh của gia đình. Có thể thấy thái độ của cô hoàn toàn bình thản và không quá để tâm đến những lời đàm tiếu trên mạng xã hội.

Bà xã Hồng Đăng mặc kệ dư luận tập trung vào công việc kinh doanh hàng quán của mình.(Ảnh: FB Anh Đào)

Mặc dù chồng đang vướng bê bối chấn động, bà xã Hồng Đăng vẫn vô cùng lạc quan, thậm chí còn đón nhận những tin vui trong việc kinh doanh. (Ảnh: FB Anh Đào)

Bà xã Hồng Đăng vẫn liên tục khoe việc hàng quán đắt khách và tập trung vào việc buôn bán cũng như việc chăm sóc con cái. Trước đó, đứng giữa "tâm bão" dư luận, Anh Đào được bắt gặp đang đi café cùng ông xã Hồng Đăng sau vài ngày nam diễn viên trở về nước.

Vì tinh thần tích cực cũng như sự chăm chỉ tháo vát của Anh Đào mà cô được nhiều người đồng cảm và ủng hộ, bỏ qua những ồn vừa qua của Hồng Đăng.