Lưu Hương Giang “khóc thét” vì Hồ Hoài Anh, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì bê bối chấn động của chồng

Hậu trường 24/08/2022 19:12

Dù không gây ra bất kỳ lùm xùm nào, nhưng hình ảnh Lưu Hương Giang đã gắn chặt với Hồ Hoài Anh vì vậy việc nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề từ scandal của chồng là điều không có gì khó hiểu.

 

Thời gian vừa qua, bê bối chấn động ở Tây Ban Nha của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng khiến dư luận phản ứng gay gắt và bàn tán xôn xao. Sau khi 2 nghệ sĩ được trả hộ chiếu về nước vào ngày 7/8, thì vụ việc liên quan đến cáo buộc tình dục vấn được tiếp tục điều tra. Cả diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đã trình diện Nhà Hát Kịch Hà Nội và Học Viện Âm Nhạc quốc gia.

Lưu Hương Giang “khóc thét” vì Hồ Hoài Anh, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì bê bối chấn động của chồng - Ảnh 1
Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng gặp bê bối chấn động tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Theo đó, lùm xùm này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nam nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Vợ của anh là nữ ca sĩ Lưu Hương Giang cũng bị ảnh hưởng không ít. Trước khi Hồ Hoài Anh bị réo vào vụ ồn ào tại xứ người, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, những quảng cáo cho các nhãn hàng tiêu dùng gia đình,... tuy nhiên giờ đây cô có nguy cơ mất hàng loạt hợp đồng giá trị này.

Lưu Hương Giang “khóc thét” vì Hồ Hoài Anh, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì bê bối chấn động của chồng - Ảnh 2

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang từng là 1 cặp đôi quyền lực trong các chương trình truyền hình. (Ảnh: FC Hồ Hoài Anh)

Lưu Hương Giang “khóc thét” vì Hồ Hoài Anh, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì bê bối chấn động của chồng - Ảnh 3

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang được xem là cặp vợ chồng nghệ sĩ quyền lực được nhiều người chú ý nhất nhì Vbiz, thường xuyên song hành trong nhiều dự án cũng như sự kiện giải trí. 

Đáng chú ý, dù từng trải qua chuyện hôn nhân "tan rồi hợp", cặp đôi Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vẫn được nhiều khán giả yêu thích không chỉ bởi sự kết hợp ăn ý trong các nhạc phẩm, chương trình thực tế mà còn bởi hình tượng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại hình ảnh "cặp đôi quyền lực’ của showbiz Việt cũng sụp đổ hoàn toàn.

Lưu Hương Giang “khóc thét” vì Hồ Hoài Anh, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì bê bối chấn động của chồng - Ảnh 4
Hình ảnh Lưu Hương Giang trong slot ảnh quảng cáo. (Ảnh: FC Lưu Hương Giang)
Lưu Hương Giang “khóc thét” vì Hồ Hoài Anh, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì bê bối chấn động của chồng - Ảnh 5
Lưu Hương Giang trong một TVC quảng cáo khác .(Ảnh: FC Lưu Hương Giang)

Dù không gây ra bất kỳ lùm xùm nào, nhưng bởi vì hình ảnh Lưu Hương Giang đã gắn chặt với chồng nên việc nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề từ scandal của chồng là điều không có gì khó hiểu. Từ ngày ngày Hồ Hoài Anh gặp scandal, Lưu Hương Giang vẫn chưa lên tiếng về sự việc, trên trang cá nhân cô cũng chưa có bất kỳ động thái nào.

Hồng Đăng vừa hé lộ về 'sự cố' ở Tây Ban Nha, bà xã bất ngờ tiết lộ tình hình cuộc sống hiện tại

Hồng Đăng vừa hé lộ về 'sự cố' ở Tây Ban Nha, bà xã bất ngờ tiết lộ tình hình cuộc sống hiện tại

Bài viết mới nhất trên trang cá nhân, bà xã Hồng Đăng vô tình để lộ thực trạng cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng về nước Hồ Hoài Anh

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 48 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 56 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh