Lưu Hương Giang “khóc thét” vì Hồ Hoài Anh, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì bê bối chấn động của chồng

Dù không gây ra bất kỳ lùm xùm nào, nhưng hình ảnh Lưu Hương Giang đã gắn chặt với Hồ Hoài Anh vì vậy việc nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề từ scandal của chồng là điều không có gì khó hiểu.
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Thời gian vừa qua, bê bối chấn động ở Tây Ban Nha của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng khiến dư luận phản ứng gay gắt và bàn tán xôn xao. Sau khi 2 nghệ sĩ được trả hộ chiếu về nước vào ngày 7/8, thì vụ việc liên quan đến cáo buộc tình dục vấn được tiếp tục điều tra. Cả diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đã trình diện Nhà Hát Kịch Hà Nội và Học Viện Âm Nhạc quốc gia.
Theo đó, lùm xùm này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nam nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Vợ của anh là nữ ca sĩ Lưu Hương Giang cũng bị ảnh hưởng không ít. Trước khi Hồ Hoài Anh bị réo vào vụ ồn ào tại xứ người, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, những quảng cáo cho các nhãn hàng tiêu dùng gia đình,... tuy nhiên giờ đây cô có nguy cơ mất hàng loạt hợp đồng giá trị này.
Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang được xem là cặp vợ chồng nghệ sĩ quyền lực được nhiều người chú ý nhất nhì Vbiz, thường xuyên song hành trong nhiều dự án cũng như sự kiện giải trí.
Đáng chú ý, dù từng trải qua chuyện hôn nhân "tan rồi hợp", cặp đôi Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vẫn được nhiều khán giả yêu thích không chỉ bởi sự kết hợp ăn ý trong các nhạc phẩm, chương trình thực tế mà còn bởi hình tượng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại hình ảnh "cặp đôi quyền lực’ của showbiz Việt cũng sụp đổ hoàn toàn.
Dù không gây ra bất kỳ lùm xùm nào, nhưng bởi vì hình ảnh Lưu Hương Giang đã gắn chặt với chồng nên việc nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề từ scandal của chồng là điều không có gì khó hiểu. Từ ngày ngày Hồ Hoài Anh gặp scandal, Lưu Hương Giang vẫn chưa lên tiếng về sự việc, trên trang cá nhân cô cũng chưa có bất kỳ động thái nào.