Lưu Hương Giang “khóc thét” vì Hồ Hoài Anh, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì bê bối chấn động của chồng

Thời gian vừa qua, bê bối chấn động ở Tây Ban Nha của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng khiến dư luận phản ứng gay gắt và bàn tán xôn xao. Sau khi 2 nghệ sĩ được trả hộ chiếu về nước vào ngày 7/8, thì vụ việc liên quan đến cáo buộc tình dục vấn được tiếp tục điều tra. Cả diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đã trình diện Nhà Hát Kịch Hà Nội và Học Viện Âm Nhạc quốc gia.

Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng gặp bê bối chấn động tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Theo đó, lùm xùm này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nam nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Vợ của anh là nữ ca sĩ Lưu Hương Giang cũng bị ảnh hưởng không ít. Trước khi Hồ Hoài Anh bị réo vào vụ ồn ào tại xứ người, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, những quảng cáo cho các nhãn hàng tiêu dùng gia đình,... tuy nhiên giờ đây cô có nguy cơ mất hàng loạt hợp đồng giá trị này.