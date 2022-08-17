Thông tin MỚI về việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giải trình tại Học viện Âm nhạc: 'Chờ quyết định của Ban giám đốc'

Hậu trường 17/08/2022 09:36

Ngày hôm qua (16/8/2022), nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có mặt tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để giải trình về hành vi ra nước ngoài mà không xin phép, bản tường trình của nam nhạc sĩ đã được gửi lên ban giám đốc và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngày 17/8 NSƯT Cồ Huy Hùng - Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, chiều 16-8, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có buổi làm việc với khoa.

“Khoa sẽ gửi biên bản và bản tường trình của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lên Ban Giám đốc. Giờ là chờ quyết định của Ban giám đốc”- NSƯT Cồ Huy Hùng nói.

Thông tin MỚI về việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giải trình tại Học viện Âm nhạc: 'Chờ quyết định của Ban giám đốc' - Ảnh 1
Quyết định cuối cùng về vụ việc của Hồ Hoài Anh sẽ do ban giám đốc quyết định - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Nội dung buổi làm việc cũng như bản tường trình của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh không được NSƯT Cồ Huy Hùng tiết lộ. Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM vào đầu tháng 7 cũng đã cho biết, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã ra nước ngoài không xin phép cơ quan.

“Hồ Hoài Anh là giảng viên dạy đàn bầu của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Hồ Hoài Anh tự động ra nước ngoài không có đơn xin phép cơ quan, không vì mục đích nghệ thuật, đây là đi theo chương trình giải trí. Điều này vi phạm quy định quản lý cán bộ của cơ quan”- ông Lê Anh Tuấn khẳng định.

Ông Anh Tuấn cũng cho biết, việc cán bộ, giảng viên của Học viện vi phạm quy định quản lý đã được ông báo cáo với Bộ VH-TT&DL.

“Chúng tôi vừa họp tập thể lãnh đạo về xử lý cán bộ. Khi Hồ Hoài Anh về phải nước phải lập tức có mặt để báo cáo giải trình về lý do ra nước ngoài mà không báo cáo và với mục đích gì. Lúc đó chúng tôi mới có phương án xử lý phù hợp”- ông Lê Anh Tuấn nói.

Thông tin MỚI về việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giải trình tại Học viện Âm nhạc: 'Chờ quyết định của Ban giám đốc' - Ảnh 2
Trước khi vướng phải lùm xùm tại đất khách, Hồ Hoài Anh là cái tên nổi tiếng được người hâm mộ yêu mến - Ảnh: Báo VietNamNet 

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet, ngay khi sự việc lùm xùm xảy ra tại Tây Ban Nha, lãnh đạo Học viện đã tạm dừng công tác của Hồ Hoài Anh. Nhạc sĩ đang là giảng viên cơ hữu của Khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồ Hoài Anh về nước ngày 7/8 sau hơn 1 tháng “mắc kẹt” ở Tây Ban Nha vì bị giữ hộ chiếu. Hiện nhạc sĩ vẫn tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Tây Ban Nha để điều tra làm rõ vụ việc. 

Hồ Hoài Anh đã đến trình diện Học viện Âm nhạc, giải trình

Hồ Hoài Anh đã đến trình diện Học viện Âm nhạc, giải trình

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diện, giải trình vào sáng nay 16/8. Theo kế hoạch, Hồ Hoài Anh đáng ra phải tới gặp lãnh đạo Học viện ngày 15/8, tuy nhiên vì một số lý do cá nhân nên nam nhạc sĩ đã xin phép chuyển sang làm việc vào lúc 10h sáng nay.

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