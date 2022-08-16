Hồ Hoài Anh đã đến trình diện Học viện Âm nhạc, giải trình

Hậu trường 16/08/2022 09:05

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diện, giải trình vào sáng nay 16/8. Theo kế hoạch, Hồ Hoài Anh đáng ra phải tới gặp lãnh đạo Học viện ngày 15/8, tuy nhiên vì một số lý do cá nhân nên nam nhạc sĩ đã xin phép chuyển sang làm việc vào lúc 10h sáng nay.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong chiều 15/8, PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa báo cáo về việc Hồ Hoài Anh giải trình, do người được mời đến làm việc chưa đến trình diện.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cho hay, sau khi giải trình với các cơ quan nơi nghệ sĩ công tác, hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh sẽ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội-cơ quan có đủ thẩm quyền xử lý vụ việc.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí sáng ngày 15/8, liên hệ với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Sau nhiều ngày số điện thoại của Hồ Hoài Anh "không liên lạc được" thì sáng ngày 15/8, nam nhạc sĩ bất ngờ nghe máy. Tuy nhiên, khi phía nhà báo đặt câu hỏi, phía nhạc sĩ đã tắt máy.

Hồ Hoài Anh đã đến trình diện Học viện Âm nhạc, giải trình - Ảnh 1
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh: Báo Dân Trí 

Trao đổi với báo Dân Trí, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông xác nhận thông tin, tính đến chiều ngày hôm qua, phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng chưa có báo cáo về giải trình liên quan đến nghệ sĩ Hồ Hoài Anh.

Trước đó, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết, theo phân cấp, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đủ thẩm quyền xử lý việc giải trình của hai nghệ sĩ là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Như Dân trí đã thông tin, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay, đã giao cho bộ phận tổ chức, khoa Âm nhạc truyền thống liên lạc với Hồ Hoài Anh và đang chờ báo cáo.

Ông Tuấn nói: "Hiện tại, phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chưa thể đưa ra kết luật hay hình thức kỷ luật nào với Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh phải lên cơ quan để làm giải trình về vụ việc vừa qua. Học viện sẽ tiến hành họp hội đồng kỷ luật dự kiến trong tháng 8, sau đó mới có kết luận chính thức".

Hồ Hoài Anh đã đến trình diện Học viện Âm nhạc, giải trình - Ảnh 2
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng nhiều khả năng có thể đối diện với án phạt nặng - Ảnh: Zing News 

Còn về phía Nhà hát Kịch Hà Nội (nơi diễn viên Hồng Đăng công tác), NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát cho biết, sẽ có thông tin ngay sau khi có diễn biến mới. Hai nghệ sĩ này, sau khi giải trình sự việc với đơn vị công tác cũng sẽ phải có giải trình với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Ngay khi sự việc lùm xùm xảy ra tại Tây Ban Nha, lãnh đạo Học viện đã tạm dừng công tác của Hồ Hoài Anh. Nhạc sĩ đang là giảng viên cơ hữu của Khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh về nước sau hơn một tháng “mắc kẹt” ở Tây Ban Nha, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Tây Ban Nha để điều tra làm rõ vụ việc.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có phải trở lại Tây Ban Nha sau khi về Việt Nam?

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có phải trở lại Tây Ban Nha sau khi về Việt Nam?

Nếu giới chức Tây Ban Nha triệu tập, cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh buộc phải quay trở lại nước này để tiếp tục quá trình điều tra. Việc có được ủy quyền cho luật sư làm việc hay không phụ thuộc vào pháp luật hình sự nước này.

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