Sau khi 'về nước an toàn', Hồ Hoài Anh đã trình diện, riêng Hồng Đăng đến tận nhà nhưng vẫn không gặp

Hậu trường 16/08/2022 19:28

Vào chiều ngày 16/8, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội trả lời báo chí quanh việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 16/8, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội chia sẻ về việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng sẽ phải giải trình với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội về việc ra nước ngoài không xin phép.

Cụ thể, dựa vào quy trình làm việc, 2 nghệ sĩ sau khi trình diện cơ quan chủ quản sẽ lên làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Song, theo thông tin từ bà Phạm Thị Mỹ Hoa đến thời điểm hiện tại, nhà hát Kịch Hà Nội - đơn vị chủ quản của Hồng Đăng vẫn chưa thể liên hệ được với nam diễn viên.

"NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã báo cáo lên Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội về vụ việc. Phía chúng tôi cũng đã mời anh Trung Hiếu lên trao đổi về việc diễn viên Hồng Đăng đã về nước, cần trình diện và giải trình. NSND Trung Hiếu có nói đã gọi điện cho Hồng Đăng nhưng Hồng Đăng tắt máy. Nhà hát kịch Hà Nội có cử cán bộ đến nhà nhưng cũng không gặp được" - bà Phạm Thị Mỹ Hoa nói. 

Sau khi 'về nước an toàn', Hồ Hoài Anh đã trình diện, riêng Hồng Đăng đến tận nhà nhưng vẫn không gặp - Ảnh 1
Nhà hát kịch Hà Nội cử cán bộ đến nhà Hồng Đăng nhưng cũng không gặp được - Ảnh: Internet

Trước câu hỏi về án phạt với cán bộ công viên chức khi ra nước ngoài không xin phép, bà Hoa chia sẻ thêm: "Khi nhà hát kịch Hà Nội có ý kiến chính thức, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị này lập hội đồng, có hình thức họp và kiểm điểm. Còn kỷ luật ở mức nào thì là do hội đồng quyết định. Bên quản lý trực tiếp viên chức là giám đốc đơn vị, thông qua phòng tổ chức cán bộ của Sở. Nếu phía Tây Ban Nha có văn bản xác định vi phạm, nhà hát Kịch sẽ phải báo cáo lên Sở. Khi ấy, phòng tổ chức cán bộ sẽ tham mưu với Sở Văn hóa Thể thao, và thành lập hội đồng, trước tiên là của Nhà hát Kịch, sau đó báo cáo lên Sở".

Tuy nhiên, phía cảnh sát và cơ quan tố tụng Tây Ban Nha hiện chưa có bất kỳ thông tin gì, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Sau khi 'về nước an toàn', Hồ Hoài Anh đã trình diện, riêng Hồng Đăng đến tận nhà nhưng vẫn không gặp - Ảnh 2
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh xin làm việc trước với Ban Giám đốc trước trong ngày 16/8- Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VOV, NSƯT Cồ Huy Hùng - Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: "Sáng nay, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có nhắn tin cho tôi, xin làm việc trước với Ban Giám đốc, xin rời lại lịch với khoa và sẽ cùng khoa làm việc với Ban Giám đốc trong ngày hôm nay. Trường sẽ xử lý nội bộ và đúng theo quy định của Luật Viên chức. Hiện, tôi chưa thể thông tin gì thêm, sau khi xem xét và làm việc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Ban Giám đốc sẽ có phát ngôn chính thức sau".

Tuy nhiên, hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin về buổi làm việc giữa lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Sở VH-TT Hà Nội thông tin về tình hình diễn viên Hồng Đăng: Chỉ mới là thông tin trên báo chí, chưa nhận được văn bản

Sở VH-TT Hà Nội thông tin về tình hình diễn viên Hồng Đăng: Chỉ mới là thông tin trên báo chí, chưa nhận được văn bản

Mới đây, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, bà Phạm Thị Mỹ Hoa đã thông tin về vấn đề liên quan đến diễn viên Hồng Đăng.

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Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh sao Việt

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