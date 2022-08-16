Lý do diễn viên Hồng Đăng vẫn chưa thể trình diện Nhà hát Kịch Hà Nội sau khi về nước

Vào ngày 16/8, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết, đã liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng sau khi anh về nước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 16/8, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết, đã liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng sau khi anh về nước. Nam diễn viên hiện đang ốm và mất giọng. Dự kiến, khoảng 2-3 ngày nữa diễn viên Hồng Đăng sẽ lên gặp lãnh đạo Nhà hát kịch Hà Nội. Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết, hiện nay chưa có thông tin cụ thể về việc diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài. Ông tiết lộ thêm: "Sau khi gặp diễn viên Hồng Đăng, chúng tôi sẽ có báo cáo sự việc lên Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội".

Hồng Đăng báo ốm, sẽ trình diện Nhà hát kịch Hà Nội trong 2 đến 3 ngày nữa - Ảnh: Internet Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào ngày 8/8, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết Hồng Đăng sẽ giải trình trong buổi làm việc. Tiếp theo, căn cứ vào đó và Luật Công chức để có hình thức xử lý kỷ luật. NSND Trung Hiếu cho biết tối 10/6, diễn viên Hồng Đăng gọi điện thoại xin Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội nghỉ phép. NSND Trung Hiếu đã yêu cầu Hồng Đăng gặp ông Đặng Tiến Lộc, Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp để được hướng dẫn làm thủ tục báo cáo Sở VHTT Hà Nội theo quy định. Đến ngày 11/6, diễn viên Lê Hồng Đăng lên Nhà hát gặp ông Đặng Tiến Lộc. Ông Đặng Tiến Lộc đã hướng dẫn diễn viên Lê Hồng Đăng làm đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài vì việc riêng để Nhà hát báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội theo quy định. Tuy vậy, Nhà hát Kịch không nhận được đơn xin phép đi nước ngoài của Hồng Đăng.

Hồng Đăng cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đi du lịch ở Italia và Tây Ban Nha vào cuối tháng 6 vừa qua - Ảnh: Cắt từ clip Diễn viên Hồng Đăng (SN 1984) thuộc biên chế Nhà hát kịch Hà Nội. Cuối tháng 6 vừa qua, Hồng Đăng cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đi du lịch ở Italia và Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ này thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ở châu Âu, trong đó có buổi trải nghiệm chơi golf ở đảo Majorca (Tây Ban Nha) và bày tỏ sự thích thú. Sự việc xảy ra đối hai nghệ sĩ vào ngày 25/6, trong thời gian lưu trú tại một khách sạn ở Majorca thì bị bắt giữ vì tố cáo "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư" đối với cô gái người Anh. Chiều 7/8, báo Tây Ban Nha đưa tin hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc dính dáng tới lùm xùm đã được trả hộ chiếu và có thể về Việt Nam. Hiện tại, trong ngày 16/8, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diện, giải trình.

Nhà hát Kịch Hà Nội thông tin về việc Hồng Đăng đến trình diện sau khi trở lại Việt Nam Mới đây, Nhà hát Kịch Hà Nội đã chia sẻ thông tin về việc diễn viên Hồng Đăng trình diện để giải trình, làm việc với ban giám đốc.

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